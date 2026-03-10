ZenaDrone de ZenaTech inicia el desarrollo del IQ Glider, una estación autónoma marina de lanzamiento y reabastecimiento de combustible interceptor ZenaDrone 2000

VANCOUVER, Columbia Británica, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone as a Service (DaaS), SaaS empresarial y soluciones de computación cuántica, anuncia el inicio del desarrollo del IQ Glider, una estación autónoma marina de lanzamiento y reabastecimiento de combustible. El IQ Glider está diseñado para ampliar la resistencia operativa del sistema de defensa ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor de la empresa, que permite operaciones continuas de intercepción con múltiples drones sin requerir infraestructura en tierra ni contramedidas basadas en misiles. El inicio del desarrollo de la tecnología IQ Glider se produce tras el reciente anuncio de la empresa sobre el desarrollo de un prototipo del ZenaDrone 2000, un interceptor de drones económico, propulsado por gas y lanzado desde el mar, diseñado para detectar e interceptar múltiples amenazas aéreas no tripuladas entrantes.
"El ZenaDrone 2000 transforma la economía de la defensa marítima contra drones, pero la economía por sí sola no gana los enfrentamientos; la resistencia sí", afirmó Shaun Passley, CEO de ZenaTech. "Un interceptor de drones que debe regresar al puerto después de una sola misión no es un sistema de defensa real. Nuestro nuevo sistema autónomo en desarrollo, el IQ Glider, está diseñado para mantener estos drones en operación continua al permitir el lanzamiento, la recuperación y el reabastecimiento directamente desde embarcaciones en el mar. Juntos, el ZenaDrone 2000 y el IQ Glider crearán una solución de defensa escalable y rentable que permitirá a las fuerzas navales responder a las amenazas de enjambres de drones con cobertura persistente, en lugar de una intercepción costosa basada en misiles."
El fundamento estratégico y económico de la plataforma combinada IQ Glider y el sistema de drones ZenaDrone 2000 se basa en el claro desequilibrio de costos en la guerra naval moderna con drones. La empresa considera que el uso de misiles interceptores con un costo de hasta $1 millón o más para destruir drones valorados en aproximadamente $50,000 representa un modelo insostenible, especialmente frente a ataques de enjambres continuos que presionan tanto los presupuestos como la capacidad de misiles. Los sistemas integrados de la empresa están diseñados para resolver este problema a escala mediante una capacidad persistente, autónoma y basada en buques que contrarresta "drones con drones" fabricados a una fracción del costo de los misiles. Este sistema de defensa aérea está bien posicionado para futuros programas de defensa de la U.S. Navy, la OTAN y el Consejo de Cooperación del Golfo, así como para los esfuerzos de modernización de la Guardia Costera que buscan una defensa aérea marítima escalable.
La presencia operativa sostenida ha sido históricamente una limitación de la defensa marítima con drones, dado que los drones individuales solo pueden permanecer en vuelo durante un período finito antes de requerir combustible o mantenimiento. El IQ Glider está diseñado para resolver este desafío, proporcionando una plataforma para que los drones ZenaDrone 2000 lancen, aterricen, reabastezcan combustible y se redesplieguen en rotaciones coordinadas directamente desde embarcaciones navales. La dirección de ZenaTech considera que este enfoque de relevo permite una cobertura continua sobre los buques y las zonas marítimas circundantes durante misiones prolongadas.
Tanto el IQ Glider como el ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor se encuentran actualmente en desarrollo activo. El prototipo del ZenaDrone 2000 está en fase de diseño y desarrollo, con pruebas previstas antes de finales de año. El IQ Glider se desarrolla en paralelo como la infraestructura dedicada de lanzamiento y reabastecimiento para las operaciones de la flota ZenaDrone 2000. ZenaTech proporcionará actualizaciones sobre los hitos de desarrollo del sistema combinado, los cronogramas de pruebas de prototipos y la interacción con clientes del sector defensa a medida que se vayan alcanzando.
About ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y levantamientos topográficos. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones propias de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.
ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de levantamientos, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa.
Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y de transporte de carga crítica en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental, y el dron IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos..
