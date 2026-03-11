Le conseil d’administration de TC Transcontinental autorise une distribution spéciale liée à la vente de son secteur de l’emballage

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B) (« TC Transcontinental » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que, dans le cadre de la clôture de la vente de son secteur de l’emballage à ProAmpac Holdings Inc. et à certaines de ses filiales, comme il a précédemment été annoncé le 6 mars 2026, le conseil d’administration de la Société a autorisé une distribution spéciale en espèces de 20,00 $ (la « distribution ») par action à droit de vote subalterne catégorie A (les « actions catégorie A ») et par action catégorie B (les « actions catégorie B »), qui sera effectuée au moyen : (i) d’une réduction du capital déclaré d’environ 7,00 $ par action catégorie A et (ii) d’un dividende en espèces pour le reliquat de la distribution. La distribution sera payable le vendredi 20 mars 2026 (la « date de paiement ») aux actionnaires inscrits détenant des actions catégorie A et des actions catégorie B en date du 18 mars 2026 (la « date de référence »).

Puisque le montant de la distribution dépasse 25 % du cours de l’action catégorie A et de l’action catégorie B, la Bourse de Toronto exige que les actions catégorie A et les actions catégorie B soient négociées sous forme d’ « effets payables » à compter de l’ouverture de la bourse à la date de référence jusqu’à la fermeture de la bourse à la date de paiement. Pendant cette période, les vendeurs d’actions catégorie A et d’actions catégorie B céderont aux acheteurs tant les actions catégorie A et les actions catégorie B que le droit de recevoir la distribution.

Aux fins de négociation, des effets payables seront rattachés aux actions catégorie A et aux actions catégorie B de l’ouverture des bureaux le mercredi 18 mars 2026, soit la date de référence, jusqu’à la date de paiement du vendredi 20 mars 2026, de sorte que les actions seront assorties de la valeur de la distribution jusqu’au paiement de la distribution. Les actions catégorie A et les actions catégorie B commenceront à être négociées « ex-distribution » le lundi 23 mars 2026, date à laquelle les acheteurs des actions ne bénéficieront plus du droit qui leur est rattaché de recevoir le paiement de la distribution. La date de remboursement des effets payables sera le lundi 23 mars 2026.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs formulés d’après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés concernant le montant prévu de la distribution et l’échéancier de celle-ci, y compris la date de référence, la date de paiement et la date ex-distribution, ainsi que la période de négociation et la date de remboursement prévues à l’égard des effets payables.

Sauf exigence contraire des lois applicables, la Société n’a pas l’obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte d’environ 4 000 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.

