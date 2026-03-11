Transcontinental inc. publie le résultat des votes lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

 | Source: Transcontinental inc. Transcontinental inc.

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires aujourd’hui. Tous les candidats à titre d’administrateur ont été élus et toutes les autres résolutions ont été adoptées selon les pourcentages des voix exprimées applicables par les actionnaires présents ou par procuration comme suit :

1.Résolution ordinaire concernant l’élection des administrateurs
 
  En faveur Contre
  Nombre% des voix exprimées Nombre% des voix exprimées
Serge Boulanger
219 346 67499,65% 779 1360,35%
Jacynthe Côté
218 509 77199,27% 1 616 0390,73%
Nelson Gentiletti
218 829 77699,41% 1 296 2340,59%
Isabelle Marcoux
216 169 13498,20% 3 956 6751,80%
Nathalie Marcoux
207 703 01894,36% 12 422 9925,64%
Pierre Marcoux
216 101 45998,17% 4 024 5511,83%
Anna Martini
218 228 58699,14% 1 897 4240,86%
Mario Plourde
205 242 52593,24% 14 883 4846,76%
Jean Raymond
218 841 70499,42% 1 284 3060,58%
Annie Thabet
218 973 11599,48% 1 152 8950,52%


2.
Résolution ordinaire nommant KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs et autorisant les administrateurs à fixer leur rémunération
      
En faveur
 Abstention
Nombre
% des voix exprimées Nombre% des voix exprimées
217 516 935
98,77%
 2 701 1251,23%


3.
Résolution ordinaire concernant le vote consultatif sur la rémunération de la haute direction
        
En faveur
 ContreAbstention
Nombre
% des voix exprimées Nombre% des voix expriméesNombre% des voix exprimées
217 748 635
98,92%
 2 331 9091,06%
45 4660,02%


4.Résolution spéciale approuvant les modifications aux statuts de la Société pour modifier les restrictions et droits spéciaux rattachés aux Actions à droit de vote subalterne catégorie A et Actions catégorie B en ce qui concerne la participation des Actions à droit de vote subalterne catégorie A et des Actions catégorie B aux remboursements de capital et aux dividendes
        
En faveur
 ContreAbstention
Nombre
% des voix exprimées Nombre% des voix expriméesNombre% des voix exprimées
220 043 96599,96% 43 1620,02%38 8830,02%


Actions à droit de vote subalterne catégorie A

En faveur
 ContreAbstention
Nombre
% des voix exprimées
par catégorie
 Nombre% des voix exprimées
par catégorie
Nombre% des voix exprimées
par catégorie
42 985 02599,86% 25 3820,06%32 8830,08%


Actions catégorie B

En faveur
 ContreAbstention
Nombre
% des voix exprimées
par catégorie
 Nombre% des voix exprimées
par catégorie
Nombre% des voix exprimées
par catégorie
177 058 94099,98% 17 7800,01%6 0000,01%


5.Résolution spéciale approuvant une réduction du capital déclaré des Actions à droit de vote subalterne catégorie A pour faciliter la distribution d’une partie du produit net obtenu par la Société dans le cadre de la vente du secteur de l’emballage de la Société sous forme de remboursement de capital sur les Actions à droit de vote subalterne catégorie A, comme il est déterminé par le conseil d’administration à son entière discrétion
        
En faveur
 ContreAbstention
Nombre
% des voix exprimées Nombre% des voix expriméesNombre% des voix exprimées
220 046 80099,96% 50 4000,02%28 8100,02%


6.Résolution ordinaire confirmant l’adoption des règlements administratifs modifiés et mis à jour de la Société
        
En faveur
 ContreAbstention
Nombre
% des voix exprimées Nombre% des voix expriméesNombre% des voix exprimées
182 888 35083,08% 37 199 13716,90%38 5370,02%


À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte d’environ 4 000 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.  

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu'à la vente du secteur de l'emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l'exercice clos le 26 octobre 2025.  Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.

Pour renseignements :
Médias
Laurence Boucicault
Conseillère principale,
Communications d’entreprise
TC Transcontinental
Téléphone : (438) 226-0469
laurence.boucicault@tc.tc

Communauté financière
Yan Lapointe
Directeur principal,
Relations avec les investisseurs et trésorerie
TC Transcontinental
Téléphone : (514) 954-3574
yan.lapointe@tc.tc

GlobeNewswire

Recommended Reading