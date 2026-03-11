Transcontinental inc. publie le résultat des votes lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, 10 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a tenu son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires aujourd’hui. Tous les candidats à titre d’administrateur ont été élus et toutes les autres résolutions ont été adoptées selon les pourcentages des voix exprimées applicables par les actionnaires présents ou par procuration comme suit :

1. Résolution ordinaire concernant l’élection des administrateurs En faveur Contre Nombre % des voix exprimées Nombre % des voix exprimées Serge Boulanger

219 346 674 99,65% 779 136 0,35% Jacynthe Côté

218 509 771 99,27% 1 616 039 0,73% Nelson Gentiletti

218 829 776 99,41% 1 296 234 0,59% Isabelle Marcoux

216 169 134 98,20% 3 956 675 1,80% Nathalie Marcoux

207 703 018 94,36% 12 422 992 5,64% Pierre Marcoux

216 101 459 98,17% 4 024 551 1,83% Anna Martini

218 228 586 99,14% 1 897 424 0,86% Mario Plourde

205 242 525 93,24% 14 883 484 6,76% Jean Raymond

218 841 704 99,42% 1 284 306 0,58% Annie Thabet

218 973 115 99,48% 1 152 895 0,52%





2.

Résolution ordinaire nommant KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs et autorisant les administrateurs à fixer leur rémunération En faveur

Abstention

Nombre

% des voix exprimées Nombre % des voix exprimées 217 516 935

98,77%

2 701 125 1,23%







3.

Résolution ordinaire concernant le vote consultatif sur la rémunération de la haute direction En faveur

Contre Abstention Nombre

% des voix exprimées Nombre % des voix exprimées Nombre % des voix exprimées 217 748 635

98,92%

2 331 909 1,06%

45 466 0,02%







4. Résolution spéciale approuvant les modifications aux statuts de la Société pour modifier les restrictions et droits spéciaux rattachés aux Actions à droit de vote subalterne catégorie A et Actions catégorie B en ce qui concerne la participation des Actions à droit de vote subalterne catégorie A et des Actions catégorie B aux remboursements de capital et aux dividendes En faveur

Contre Abstention Nombre

% des voix exprimées Nombre % des voix exprimées Nombre % des voix exprimées 220 043 965 99,96% 43 162 0,02% 38 883 0,02%





Actions à droit de vote subalterne catégorie A



En faveur

Contre Abstention Nombre

% des voix exprimées

par catégorie

Nombre % des voix exprimées

par catégorie

Nombre % des voix exprimées

par catégorie

42 985 025 99,86% 25 382 0,06% 32 883 0,08%





Actions catégorie B



En faveur

Contre Abstention Nombre

% des voix exprimées

par catégorie

Nombre % des voix exprimées

par catégorie

Nombre % des voix exprimées

par catégorie

177 058 940 99,98% 17 780 0,01% 6 000 0,01%





5. Résolution spéciale approuvant une réduction du capital déclaré des Actions à droit de vote subalterne catégorie A pour faciliter la distribution d’une partie du produit net obtenu par la Société dans le cadre de la vente du secteur de l’emballage de la Société sous forme de remboursement de capital sur les Actions à droit de vote subalterne catégorie A, comme il est déterminé par le conseil d’administration à son entière discrétion En faveur

Contre Abstention Nombre

% des voix exprimées Nombre % des voix exprimées Nombre % des voix exprimées 220 046 800 99,96% 50 400 0,02% 28 810 0,02%





6. Résolution ordinaire confirmant l’adoption des règlements administratifs modifiés et mis à jour de la Société En faveur

Contre Abstention Nombre

% des voix exprimées Nombre % des voix exprimées Nombre % des voix exprimées 182 888 350 83,08% 37 199 137 16,90% 38 537 0,02%





À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte d’environ 4 000 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu'à la vente du secteur de l'emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l'exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.