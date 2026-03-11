Life4Rent startet iOS- und Android-Apps nach EU-Markenregistrierung

TALLINN, Estland, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Life4Rent, ein Peer-to-Peer-Vermietungsmarktplatz, der Menschen dabei helfen soll, mit Gegenständen, die sie bereits besitzen, Geld zu verdienen, hat nach der erfolgreichen Registrierung seiner Marke in der Europäischen Union offiziell seine mobilen Apps für iOS und Android auf den Markt gebracht.

Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Alltagsgegenstände wie Elektronikgeräte, Werkzeuge, Kameras, Modeartikel, Fahrzeuge und Ausrüstung vor Ort zu mieten. So lassen sich ungenutzte Gegenstände zu einer Einnahmequelle machen, während andere Menschen erschwinglichen Zugang zu Produkten erhalten, die sie nur vorübergehend benötigen.

Anstatt Artikel zu kaufen, die möglicherweise nur ein- oder zweimal verwendet werden, verbindet Life4Rent Menschen innerhalb derselben Stadt miteinander, damit sie Ressourcen effizienter gemeinsam nutzen können.

Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass dieser Ansatz einen zunehmenden Wandel in ganz Europa hin zu Zugang statt Besitz widerspiegelt, bei dem Verbraucher einen flexiblen Zugriff auf Produkte einem dauerhaften Kauf vorziehen.

„Die meisten Menschen besitzen bereits Dinge, die andere brauchen“, sagte ein Sprecher von Life4Rent. „Life4Rent macht es einfach möglich, dass diese Gegenstände einen Wert generieren, anstatt ungenutzt herumzustehen.“

Mit der Einführung seiner mobilen Anwendungen möchte das Unternehmen Peer-to-Peer-Vermietungen einfacher und zugänglicher machen, sodass Nutzer Artikel einstellen, Vermietungen in ihrer Nähe finden und direkt über die App kommunizieren können.

Die Lancierung fällt auch mit der Ausbreitung der Sharing Economy in ganz Europa zusammen, wo digitale Plattformen den Gemeinden zunehmend dabei helfen, Abfall zu reduzieren, Nachhaltigkeit zu fördern und neue Einkommensmöglichkeiten zu erschließen.

Life4Rent steht jetzt im Apple App Store und bei Google Play zum Download bereit.

Über Life4Rent

Life4Rent ist ein Peer-to-Peer-Vermietungsmarktplatz, auf dem Privatpersonen Alltagsgegenstände vor Ort vermieten und mit Dingen, die sie bereits besitzen, Geld verdienen können.

Website:

https://life4rent.com