Life4Rent lance ses applications iOS et Android après l’enregistrement de sa marque dans l’Union européenne

TALLINN, Estonie, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Life4Rent, une place de marché de location entre particuliers conçue pour aider les utilisateurs à générer des revenus à partir d’objets qu’ils possèdent déjà, a officiellement lancé ses applications mobiles sur iOS et Android après l’enregistrement réussi de sa marque dans l’Union européenne.

La plateforme permet aux utilisateurs de louer localement des objets du quotidien — allant des appareils électroniques, outils et caméras aux vêtements, véhicules et équipements — transformant ainsi des biens inutilisés en source de revenus tout en offrant à d’autres un accès abordable aux produits dont ils ont besoin temporairement.

Au lieu d’acheter des objets qui ne seront utilisés qu’une ou deux fois, Life4Rent met en relation des personnes vivant dans la même ville afin qu’elles puissent partager leurs ressources de manière plus efficace.

L’entreprise estime que cette approche reflète une évolution croissante en Europe vers l’usage plutôt que la possession, où les consommateurs privilégient un accès flexible aux produits plutôt que leur achat permanent.

« La plupart des gens possèdent déjà des objets dont d’autres ont besoin », a déclaré un porte-parole de Life4Rent. « Life4Rent permet simplement à ces objets de créer de la valeur au lieu de rester inutilisés. »

Avec le lancement de ses applications mobiles, l’entreprise souhaite faciliter et démocratiser la location entre particuliers, en permettant aux utilisateurs de publier des annonces, de découvrir des objets disponibles à proximité et de communiquer directement via l’application.

Ce lancement intervient également dans un contexte d’expansion de l’économie du partage en Europe, où les plateformes numériques contribuent de plus en plus à réduire le gaspillage, à promouvoir la durabilité et à créer de nouvelles opportunités de revenus.

Life4Rent est désormais disponible en téléchargement sur l’Apple App Store et Google Play.

À propos de Life4Rent

Life4Rent est une place de marché de location entre particuliers qui permet aux individus de louer localement des objets du quotidien et de gagner de l’argent avec les biens qu’ils possèdent déjà.

Site Internet :

https://life4rent.com