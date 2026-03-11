Egg Medical presenta datos en CRT 2026 que demuestran un camino responsable hacia la protección sin delantales de plomo o con delantales ultraligeros

WASHINGTON, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, líder en dispositivos avanzados de protección radiológica (ERPD), anunció hoy los resultados de un estudio de última hora presentados en la conferencia Cardiovascular Research Technologies (CRT) 2026. El estudio, presentado por Santiago García, MD, de The Christ Hospital, confirma que la incorporación del sistema EggNest™ reduce los niveles de radiación dispersa para todos los miembros del equipo intervencionista hasta el punto de que los usuarios podrían realizar procedimientos de forma segura sin utilizar delantales de plomo o utilizando delantales ultraligeros.

“Durante décadas, la comunidad intervencionista ha aceptado una compensación: proteger su salud a largo plazo frente a los efectos de la exposición a la radiación usando delantales de plomo pesados, a costa de dañar la espalda y las articulaciones”, afirmó Santiago García, MD, presentador principal del estudio. “Estos datos demuestran que ya no tenemos que elegir. Al utilizar el sistema EggNest, podemos ofrecer a todo el equipo una protección superior al estándar actual, ya sea sin delantal de plomo o utilizando delantales que se sienten como un chaleco liviano. Se trata de garantizar que la próxima generación pueda tener carreras saludables sin el desgaste físico”.

Principales hallazgos del estudio:

La dosis anualizada en el collar (en mrem) sobre los delantales de plomo es de 25.5 para el operador principal, 9.8 para el asistente y 10.2 para el personal de enfermería. Cuando se combina con delantales ultraligeros, las dosis corporales totales anualizadas se redujeron a 1.41 para el operador principal, 2.1 para el asistente y 1.0 para el personal de enfermería.

Con estos niveles, un profesional clínico tendría que trabajar durante toda su carrera para recibir la misma dosis de radiación que actualmente recibe en solo un año bajo el estándar de atención actual.

El estudio confirmó que, ya sea que los profesionales clínicos opten por trabajar sin delantal de plomo o por usar delantales un 55% más livianos que los delantales de plomo estándar, todo el equipo se mantuvo por debajo de los niveles tradicionales de exposición utilizando métodos convencionales.



Los laboratorios modernos no son iguales para todos. Bajo el lema “Protection Is Personal”, la empresa promueve un enfoque responsable que permite a los profesionales clínicos elegir si desean trabajar sin delantal de plomo.

“Nuestro objetivo es ofrecer a los profesionales clínicos una elección, pero respaldada por datos rigurosos y publicados”, afirmó Gavin Philipps, director comercial. “La elección no es una debilidad; es la forma en que operan los programas de seguridad responsables. Al proporcionar datos personalizados mediante dosimetría en tiempo real, EggNest respalda flujos de trabajo sin delantal de plomo o con delantales ultraligeros cuando están aprobados, en lugar de imponer un comportamiento específico”.

Una fotografía que acompaña este anuncio está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc