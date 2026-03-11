Egg Medical présente les données CRT 2026 démontrant une voie responsable vers une protection légère sans plomb et sans tablier de plomb

WASHINGTON, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, leader dans le domaine des dispositifs de protection contre les rayonnements (ERPD), a annoncé aujourd’hui les résultats d’un essai de dernière minute présenté lors de la conférence Cardiovascular Research Technologies (CRT) 2026. L’étude, présentée par Santiago Garcia, MD, du Christ Hospital, confirme que l’ajout du système EggNest™ réduit les niveaux de rayonnement diffusé pour tous les membres de l’équipe d’intervention, à tel point que les utilisateurs peuvent effectuer des procédures en toute sécurité sans avoir à porter de tabliers en plomb ou en ultralégers.

« Pendant des décennies, la communauté interventionnelle a accepté un compromis : protéger sa santé à long terme contre les effets de l’exposition aux rayonnements en portant de lourds tabliers en plomb, au prix de troubles musculosquelettiques », a déclaré Santiago Garcia, MD, principal présentateur de l’étude. « Ces données prouvent que nous n’avons plus à faire de compromis. Grâce au système EggNest, nous pouvons offrir à toute l’équipe une protection supérieure à celle dont elle bénéficie actuellement, soit en supprimant les tabliers, soit en portant des tabliers aussi légers que des gilets. Il s’agit de garantir que la prochaine génération pourra mener sa carrière en bonne santé, sans conséquences physiques négatives. »

Principales conclusions de l’étude :

La dose annuelle au niveau du cou (en mrem) au-dessus des tabliers de plomb est de 25,5 pour l’opérateur principal, de 9,8 pour l’assistant et de 10,2 pour l’infirmière. En combinaison avec des tabliers ultralégers, les doses annuelles totales pour le corps ont chuté à 1,41 pour l’opérateur principal, 2,1 pour l’assistant et 1,0 pour l’infirmière.

À ces niveaux, un clinicien devrait travailler pendant toute sa carrière pour recevoir la même dose de rayonnement qu’il reçoit actuellement en seulement un an dans le cadre des soins standard.

L'étude a confirmé que, quels que soient les choix des cliniciens (ne pas porter de tablier ou porter des tabliers 55 % plus légers que les tabliers en plomb standard), l'ensemble de l'équipe restait en dessous des niveaux d'exposition traditionnels obtenus avec les méthodes conventionnelles.



Les laboratoires modernes sont loin d’être uniformisés. Sous la bannière « Protection Is Personal » (La protection est une affaire personnelle), l’entreprise prône une approche responsable qui permet aux cliniciens de choisir s’ils souhaitent renoncer au tablier.

« Notre objectif est de donner le choix aux cliniciens, mais un choix étayé par des données rigoureuses et publiées », a déclaré Gavin Philipps, directeur commercial. « Le choix n’est pas une faiblesse, c’est ainsi que fonctionnent les programmes d’innocuité responsables. En fournissant des données personnalisées grâce à la dosimétrie en direct, EggNest prend en charge les flux de travail sans tablier ou avec tablier ultraléger lorsqu’ils sont approuvés, plutôt que d’imposer un comportement spécifique. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc