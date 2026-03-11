Egg Medical הציגה את נתוני מחקר CRT 2026 המדגימים דרך אחראית להגנה קלה ללא עופרת וסינר עופרת

וושינגטון, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Egg Medical, חברה מובילה בתחום מכשירי הגנה משופרים מפני קרינה (ERPD), הכריזה היום על תוצאות ניסוי חדש שהוצג בכנס טכנולוגיות מחקר קרדיווסקולריות (CRT) 2026. המחקר, שהוצג על ידי ד"ר סנטיאגו גרסיה מבית החולים כרייסט, מאשר כי הוספת מערכת EggNest™ מפחיתה את רמות הקרינה המפוזרת לכל חברי צוות ההתערבות במידה שבה משתמשים יוכלו לבצע פרוצדורות בבטחה ללא שימוש בסינרי עופרת או ללבוש סינרים קלים במיוחד.

"במשך עשרות שנים, קהילת המחקר ההתערבותית קיבלה פשרה: להגן על בריאותכם לטווח ארוך מפני השפעות החשיפה לקרינה על ידי לבישת סינרי עופרת כבדים במחיר של נזק לגב ולמפרקים", אמר ד"ר סנטיאגו גרסיה (Santiago Garcia), המציג הראשי של המחקר. "נתונים אלה מוכיחים שאנחנו כבר לא חייבים לבחור. באמצעות מערכת EggNest, אנו יכולים לספק לכל הצוות הגנה עדיפה על הסטטוס קוו, בין אם על ידי על ידי כך שהם הולכים ללא סינרים, או על ידי לבישת סינרים שמרגישים כמו אפוד קל. זה נועד להבטיח שהדור הבא יוכל לנהל קריירות בריאות ללא הפגיעה הפיזית".

ממצאי המחקר המרכזיים:

מינון צווארון שנתי (ב- mrem ) מעל סינרי עופרת הוא 25.5 עבור המפעיל הראשי, 9.8 עבור עוזר ת ו-10.2 עבור האחות. בשילוב עם סינרים קלים במיוחד, סך מנות הגוף השנתיות הכוללות ירדו ל-1.41 עבור המפעיל הראשי, 2.1 עבור עוזר ת ו-1.0 עבור האחות.

ברמות אלו, קלינאי יצטרך לעבוד קריירה שלמה כדי לקבל את אותה מנת קרינה שהוא מקבל כיום תוך שנה אחת בלבד במסגרת הטיפול הסטנדרטי

המחקר אישר כי בין אם קלינאים בחרו ללא סינר, או ללבוש סינרים קלים ב-55% מעופרת סטנדרטית, כל הצוות נותר מתחת לרמות החשיפה המסורתיות באמצעות שיטות מסורתיות.





מעבדות מודרניות אינן פתרון אחיד לכולם. תחת הכותרת "הגנה היא אישית", החברה דוגלת בגישה אחראית המאפשרת לרופאים לבחור אם הם רוצים ללכת ללא סינר.

"המטרה שלנו היא לתת לרופאים בחירה - אבל כזו המגובה בנתונים קפדניים שפורסמו", אמר גאווין פיליפס (Gavin Philipps), מנהל מסחרי ראשי. "בחירה אינה חולשה; זוהי האופן שבו תוכניות בטיחות אחראיות פועלות. על ידי מתן נתונים מותאמים אישית באמצעות דוזימטריה בזמן אמת, ה-EggNest תומך בתהליכי עבודה ללא סינרים או סינרים קלים במיוחד במקומות בהם הדבר מאושר, במקום לכפות התנהגות ספציפית".

