Egg Medical Mempresentasikan Data CRT 2026 yang Menunjukkan Pendekatan Bertanggung Jawab Menuju Perlindungan Apron Timbal Ringan dan Tanpa Apron Timbal

WASHINGTON, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, pemimpin dalam perangkat perlindungan radiasi yang ditingkatkan (Enhanced Radiation Protection Devices/ERPD), hari ini mengumumkan hasil Uji Klinis Terbaru (Late-Breaking Trial) yang dipresentasikan pada konferensi Cardiovascular Research Technologies (CRT) 2026. Penelitian, yang dipresentasikan oleh Santiago Garcia, MD, dari The Christ Hospital, mengonfirmasi bahwa penambahan sistem EggNest™ mengurangi tingkat radiasi hambur pada seluruh anggota tim intervensi sehingga pengguna dapat melakukan prosedur dengan aman tanpa menggunakan apron timbal atau dengan mengenakan apron ultraringan.

“Selama beberapa dekade, komunitas intervensi terpaksa berkompromi: melindungi kesehatan jangka panjang dari dampak paparan radiasi dengan mengenakan apron timbal yang berat, tetapi dengan risiko cedera pada punggung dan sendi,” kata Santiago Garcia, MD, pemapar utama penelitian. “Data ini membuktikan bahwa kita tidak lagi harus memilih. Dengan menggunakan sistem EggNest, kami dapat memberikan perlindungan kepada seluruh tim yang lebih baik dibandingkan standar yang ada saat ini, baik dengan bekerja tanpa apron atau mengenakan apron yang terasa seperti rompi ringan. Hal ini bertujuan memastikan generasi berikutnya dapat menjalani karier yang sehat tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik mereka.”

Temuan Utama Penelitian:

Dosis tahunan pada kerah (dalam mrem) di atas apron timbal adalah 25,5 untuk operator utama, 9,8 untuk asisten, dan 10,2 untuk perawat. Ketika dikombinasikan dengan apron ultraringan, total dosis tubuh tahunan turun menjadi 1,41 untuk operator utama, 2,1 untuk asisten, dan 1,0 untuk perawat.

Pada tingkat ini, seorang klinisi harus bekerja sepanjang kariernya untuk menerima dosis radiasi yang sama dengan dosis yang saat ini diterima hanya dalam satu tahun dengan praktik perlindungan standar.

Penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa baik klinisi yang bekerja tanpa apron maupun yang mengenakan apron yang 55% lebih ringan daripada apron timbal standar, tingkat paparan radiasi seluruh tim tetap lebih rendah dibandingkan tingkat paparan yang biasanya terjadi dengan metode tradisional.



Laboratorium modern tidak cocok untuk semua situasi. Dengan mengusung slogan ‘Perlindungan Adalah Pilihan Pribadi (Protection Is Personal),’ perusahaan ini menggalakkan pendekatan yang bertanggung jawab yang memungkinkan klinisi memilih apakah mereka ingin bekerja tanpa apron atau tidak.

“Tujuan kami adalah memberikan pilihan kepada klinisi, tetapi pilihan yang didukung oleh data yang kuat dan telah dipublikasikan,” ujar Gavin Philipps, Chief Commercial Officer. “Pilihan bukanlah kelemahan; justru ini menunjukkan cara kerja program keselamatan yang bertanggung jawab. Dengan menyediakan data yang dipersonalisasi melalui dosimetri langsung, EggNest mendukung penerapan alur kerja tanpa apron atau dengan apron ultraringan di tempat yang telah menyetujuinya, daripada memaksakan satu metode tertentu.”