エッグ・メディカル、軽量鉛エプロンおよび鉛エプロン不要の安全な防護策を示すCRT 2026データを発表

ワシントン発, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 放射線防護強化装置 (ERPD) のリーダー企業であるエッグ・メディカル (Egg Medical) は本日、心臓血管研究技術 (Cardiovascular Research Technologies, CRT) 2026年会議で発表された最新試験結果を発表した。 ザ・クライスト病院 (The Christ Hospital) のサンティアゴ・ガルシア医学博士 (Santiago Garcia, MD) が発表した本研究は、エッグネスト (EggNest™) システムの追加により、画像下治療チーム全員の散乱放射線被ばく量が低減され、鉛エプロンを使用せず、あるいは超軽量エプロンを着用するだけで安全に処置を行えるようになることを確認した。

本研究の筆頭発表者であるサンティアゴ・ガルシア医学博士は次のように述べている。「何十年にもわたり、画像下治療の従事者は、放射線被ばくによる健康被害を防ぐために重い鉛エプロンを着用し、腰・背中や関節を痛めるという代償を強いられてきました。 このデータは、そのような選択を迫られる必要がなくなったことを実証しています。 エッグネスト・システムを使用すれば、エプロン不要、あるいは軽量ベストのような感覚のエプロンを着用するだけで、現状よりも優れた防護をチーム全員に提供できます。 これは、次世代が身体的負担なく健康的にキャリアを築けるようにするための取り組みです。」

主な研究結果：

鉛エプロン使用時の年間頸部被ばく線量 (ミリレム単位) は、主技師で25.5、助手で9.8、看護師で10.2であった。 超軽量エプロンと併用した場合、年間全身線量は主技師で1.41、助手で2.1、看護師で1.0に低下した。

このレベルでは、臨床医療従事者のキャリア全体での放射線被ばく量が、現在標準的ケアで1年間に受ける被ばく量と同等まで削減される。

本研究では、臨床医療従事者がエプロン不使用にするか、標準的鉛エプロンよりも55%軽量のエプロンを着用するかに関わらず、チーム全体の被ばく量が、従来の手法を使用した場合の従来の基準を下回ったことが確認された。



現代の検査室はすべて同様ではない。 「防護は個人の選択である」をスローガンに掲げ、同社は臨床医療従事者がエプロンを着用するかどうかを選択できる、責任あるアプローチを推進している。

最高商務責任者であるギャビン・フィリップス (Gavin Philipps) は次のように述べている。「当社の目標は、厳密な公表データに裏打ちされた選択肢を、臨床医療従事者の方々に提供することです。 選択肢は弱点ではなく、責任ある安全プログラムの働き方なのです。 エッグネストは、リアルタイム線量測定による個人別のデータを提供することで、特定の行動を強制するのではなく、承認された環境下でのエプロンなしの作業や、超軽量エプロンでの作業を支援します。」

