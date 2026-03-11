Egg Medical Membentangkan Data CRT 2026 yang Menunjukkan Laluan Bertanggungjawab ke Arah Perlindungan Radiasi dengan Ringan dan Tanpa Apron Plumbum

WASHINGTON, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, peneraju dalam peranti perlindungan radiasi termaju (Enhanced Radiation Protection Devices, ERPD), hari ini mengumumkan keputusan daripada Ujian Late-Breaking yang dibentangkan di persidangan Cardiovascular Research Technologies (CRT) 2026. Kajian yang dibentangkan oleh Santiago Garcia, MD, dari The Christ Hospital mengesahkan bahawa penambahan sistem EggNest™ mengurangkan tahap radiasi serakan kepada semua ahli pasukan intervensi sehingga pengguna boleh menjalankan prosedur dengan selamat tanpa penggunaan apron plumbum atau dengan memakai apron ultra ringan.

“Selama beberapa dekad, komuniti intervensi menerima satu kompromi: melindungi kesihatan jangka panjang daripada kesan pendedahan radiasi dengan memakai apron plumbum yang berat, tetapi akhirnya menjejaskan belakang dan sendi anda,” kata Santiago Garcia, MD, penyampai utama kajian tersebut. “Data ini membuktikan bahawa kami tidak lagi perlu membuat pilihan. Dengan menggunakan sistem EggNest™, kami dapat menyediakan perlindungan yang lebih unggul berbanding amalan sedia ada kepada seluruh pasukan, sama ada dengan beroperasi tanpa apron plumbum ataupun dengan memakai apron yang ringan seperti vest. Ini adalah tentang memastikan bahawa generasi seterusnya dapat memiliki kerjaya yang sihat tanpa menanggung beban fizikal.”

Penemuan Utama Kajian:

Dos kolar tahunan (dalam mrem) di atas apron plumbum ialah 25.5 bagi pengendali utama, 9.8 bagi pembantu dan 10.2 bagi jururawat. Apabila digabungkan dengan apron ultra ringan, jumlah dos badan tahunan menurun kepada 1.41 bagi pengendali utama, 2.1 bagi pembantu, dan 1.0 bagi jururawat.

Pada tahap perlindungan ini, seorang doktor hanya akan menerima dos radiasi yang kini dialami dalam tempoh setahun sekiranya mereka bekerja sepanjang kerjaya.

Kajian ini mengesahkan bahawa sama ada doktor memilih untuk beroperasi tanpa apron plumbum ataupun menggunakan apron yang 55% lebih ringan daripada yang standard, keseluruhan pasukan tetap mencatat tahap pendedahan radiasi yang lebih rendah berbanding kaedah tradisional.



Tiada pendekatan tunggal yang sesuai untuk semua makmal moden. Di bawah slogan “Perlindungan Adalah Peribadi,” syarikat ini memperjuangkan pendekatan bertanggungjawab yang membolehkan doktor memilih sama ada mereka ingin beroperasi tanpa apron plumbum.

“Matlamat kami adalah untuk memberikan pilihan kepada doktor—tetapi pilihan yang disokong oleh data yang kukuh dan telah diterbitkan,” kata Gavin Philipps, Ketua Pegawai Komersial. “Pilihan bukanlah satu kelemahan; ia adalah cara program keselamatan yang bertanggungjawab berfungsi. Dengan menyediakan data peribadi melalui dosimetri langsung, EggNest menyokong aliran kerja tanpa apron atau dengan apron ultra ringan di lokasi yang diluluskan, tanpa memaksa tingkah laku tertentu.”

Foto yang mengiringi pengumuman tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc