Egg Medical 发布 CRT 2026 数据，展示实现轻铅和无铅围裙防护的负责任路径

华盛顿, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 增强型辐射防护设备 (ERPD) 领域的领导者 Egg Medical 今天公布了在 2026 年心血管研究技术大会 (CRT) 上发布的一项最新突破性试验结果。 这项由 The Christ Hospital 的 Santiago Garcia 医学博士呈现的研究证实，EggNest™ 系统的加装可将介入团队所有成员接收的散射辐射水平降至用户可在无需使用铅围裙或仅穿戴超轻围裙的情况下安全完成手术的程度。

该研究的主要报告人、医学博士 Santiago Garcia 表示：“几十年来，介入医学界一直接受一种权衡：通过穿戴沉重的铅围裙来保护长期健康免受辐射影响，代价是损害背部和关节。 这项数据证明我们不再需要做出选择。 通过使用 EggNest 系统，我们可以为整个团队提供优于现状的保护，既可无需穿戴围裙，又可穿戴感觉如同轻便背心的围裙。 这是为了确保下一代能够拥有健康的职业生涯，而无需承受身体上的损耗。”

关键研究结果：

铅衣上方的年度颈部剂量（单位：毫雷姆）为主刀医生 25.5，助手 9.8，护士 10.2。 配合超轻围裙使用时，总年化身体剂量降至主刀医生 1.41，助手 2.1，护士 1.0。

按照这些剂量水平，临床医生需工作整整一辈子，才能达到目前按标准诊疗流程一年所接受的辐射剂量。

研究证实，无论临床医生选择完全无围裙，还是穿戴比标准铅衣轻 55% 的围裙，整个团队的暴露水平均低于传统方法下的传统暴露水平。



现代实验室并非千篇一律。 在“防护因人而异”的理念下，该公司倡导一种负责任的方法，允许临床医生自主选择是否无围裙。

首席商务官 Gavin Philipps 表示：“我们的目标是给予临床医生选择权——且这一权利有严谨、已发表的数据作为支撑。 选择不是弱点，而是负责任的安全项目运作方式。 通过实时剂量测定提供个性化数据，EggNest 在获批情况下支持无围裙或超轻围裙工作流程，而非强制特定行为。”

本公告随附照片可通过以下链接获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc