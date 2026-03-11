Egg Medical 在 2026 年心血管研究技術大會上公佈數據，展示如何負責任地有效達致降低鉛及無鉛圍裙防護

華盛頓, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 強化型輻射防護設備 (ERPD) 領域的頂尖公司 Egg Medical 今日宣佈在 2026 年心血管研究技術 (CRT) 大會上發佈一項最新試驗結果。該研究由 The Christ Hospital 的 Santiago Garcia 醫學博士發表，證實加入 EggNest™ 的系統可有效降低介入治療團隊全部成員所承受的散射輻射水平，令用戶無需使用鉛圍裙或僅需穿著超輕盈圍裙即可安全進行手術。

研究的主要發表者 Santiago Garcia 醫學博士說：「數十年來，介入治療人員一直要接受這種取捨：為了保護自身長期健康免受輻射影響，必須穿著厚重的鉛圍裙，但代價是會令背部和關節受損。這項數據證明我們無需再作出選擇。透過採用 EggNest 系統，我們可以為整個團隊提供優於現時裝備的保護程度，既可選擇不穿圍裙，亦可選擇穿著輕便背心式的圍裙。此舉在於確保新一代能擁有健康的職業生涯，而無需令身體受到損害。」

主要研究結果：

穿著鉛圍裙下的年化領口輻射劑量（單位：mrem，即「毫雷姆」）：主要操作人員為 25.5，助理員 9.8，護士 10.2。若與超輕盈圍裙結合使用，則總年化身體輻射劑量均有所下降：主要操作人員跌至 1.41，助理為 2.1，護士為 1.0。

在這些輻射劑量水平下，臨床醫生經過整個職業生涯的時間，才會達到按照目前標準護理條件僅一年便累積的輻射劑量。

研究證實，無論臨床人員選擇不穿圍裙，還是穿著比標準鉛圍裙輕 55% 的圍裙，整個團隊暴露於輻射的水平都要低於採用傳統方法下的傳統水平。



現代實驗室並非任何情況下都適用。秉持著「防護屬個人選擇」的理念，該公司支持負責任的做法，允許臨床人員自行選擇是否毋須穿著鉛圍裙。

商務總監 Gavin Philipps 表示：「我們的目標是要為臨床人員提供選擇——但這種選擇必須要有嚴謹的、已發表的數據支持。選擇並非弱點，而是負責任安全計劃運作的方式。EggNest 透過即時放射量測定提供個人專屬數據，支援在獲准情況下採用無圍裙或超輕盈圍裙的工作流程，而並非強制規定個別做法。」

