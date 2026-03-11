Bitget actualiza Agent Hub con Skills y CLI, permitiendo a OpenClaw iniciar trading en tres minutos

VICTORIA, Seychelles, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy una actualización importante de su Agent Hub, la infraestructura de trading cripto para la era de la IA destinada a desarrolladores y Vibe Coders. La actualización introduce dos módulos principales, Skills y una interfaz de línea de comandos (CLI), y completa un stack de invocación completo junto con el soporte MCP y las APIs REST/WebSocket lanzadas el mes pasado. En conjunto, MCP + API + Skills + CLI forman un camino integral que conecta modelos de IA, herramientas para desarrolladores y ejecución de trading real, permitiendo a desarrolladores y agentes de IA acceder a datos de mercado, ejecutar estrategias y realizar operaciones con mucha menos fricción.

El mecanismo recién lanzado Skills permite que agentes de IA como Claude Code y OpenClaw interpreten automáticamente la intención de trading de los usuarios y ejecuten acciones en tiempo real a través de bgc, que expone la suite completa de APIs con salida JSON estandarizada, facilitando la integración con scripts, pipelines de datos y flujos de trabajo de agentes de IA a nivel de sistema. Esto permite que los agentes pasen del análisis a la ejecución con un mínimo de configuración.

Tras la actualización, Bitget Agent Hub ahora soporta nueve módulos de capacidad centrales y 58 herramientas. Los desarrolladores pueden conectar Bitget Agent Hub a OpenClaw en aproximadamente tres minutos mediante una configuración sencilla de tres pasos. Una vez conectado, los agentes de IA pueden recibir acceso directo a datos de mercado en tiempo real, trading spot y de futuros, gestión de cuentas y activos, entre otros, habilitando agentes de trading inteligentes que supervisan los mercados de manera autónoma, ejecutan estrategias y colocan operaciones, avanzando hacia un trading realmente impulsado por IA, tanto on-chain como off-chain.

“Como uno de los enfoques estratégicos principales de este año, la IA es la herramienta para traducir la intención en ejecución con rapidez y claridad. Con la IA, nuestra misión es permitir que 100 millones de personas operen como profesionales de Wall Street. Con esto, proporcionamos la cobertura funcional más amplia y seguridad entre los principales exchanges. Aunque el trading con IA todavía requiere educación y confianza, el punto de inflexión se acerca”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget.

En la actualización anterior a mediados de febrero de 2026, Bitget incorporó de manera nativa el Model Context Protocol (MCP), permitiendo que los modelos de IA invoquen directamente las capacidades de trading de Bitget. A través de MCP, los agentes de IA pueden consumir datos de mercado en tiempo real y ejecutar operaciones en vivo, pasando de la comprensión del mercado a la participación real. Esto se complementa con la suite completa de APIs REST + WebSocket de baja latencia de Bitget, que abarca spot, futuros y copy trading, proporcionando a los desarrolladores una base confiable para construir sistemas de trading automatizados, estrategias cuantitativas y aplicaciones nativas de trading con IA.

Bitget está construyendo una infraestructura de trading nativa de IA donde Agent Hub sirve como punto de entrada unificado para que la IA opere en un exchange, soportando una cadena completa desde instrucciones en lenguaje natural hasta la ejecución de órdenes en vivo, y desde una interfaz única hasta un ecosistema extensible.

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de tokens cripto, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente y considerar cuidadosamente la experiencia y situación financiera personal. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

