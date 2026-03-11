Bitget משדרגת את Agent Hub עם Skills ו-CLI, ומאפשרת ל-OpenClaw להתחיל לסחור תוך שלוש דקות

ויקטוריה, סיישל, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitge t , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על שדרוג משמעותי ל-Agent Hub שלה, אשר אוסף תשתית מסחר קריפטוגרפית של עידן הבינה המלאכותית עבור מפתחים ומשתמשים אחרים בווייב קודינג. השדרוג מציג שני מודולים מרכזיים, Skills ו-CLI (ממשק שורת פקודה), ומשלים ערמת קריאה מלאה לצד התמיכה ב-MCP וממשקי ה-APREST/WebSocket API שהושקו בחודש שעבר. ביחד, MCP + API + Skills + CLI, יוצרים נתיב מקצה לקצה המחבר מודלים של בינה מלאכותית, כלי פיתוח וביצוע מסחר אמיתיים, ומאפשר למפתחים ולסוכני בינה מלאכותית לגשת לנתוני שוק, להפעיל אסטרטגיות ולבצע עסקאות עם פחות חיכוך באופן משמעותי.

מנגנון ה-Skills שהושק לאחרונה מאפשר לסוכני בינה מלאכותית כמו Claude Code ו-OpenClaw לפרש באופן אוטומטי את כוונות המסחר של המשתמשים ולהפעיל פעולות בזמן אמת באמצעות bgc, אשר חושף את חבילת ה-API המלאה עם פלט JSON סטנדרטי, ומאפשר אינטגרציה חלקה עבור סקריפטים, צינורות נתונים ותזרימי עבודה של סוכני בינה מלאכותית ברמת המערכת, כך שסוכנים יכולים לעבור מניתוח לביצוע בתהליך הגדרה מינימלית.

בעקבות השדרוג, Bitget Agent Hub תומך כעת בתשעה מודולי יכולות ליבה ו-58 כלים. מפתחים יכולים לחבר את Bitget Agent Hub ל-OpenClaw תוך כשלוש דקות באמצעות תצורה פשוטה בת שלושה שלבים. לאחר החיבור, סוכני בינה מלאכותית יכולים לקבל גישה ישירה לנתוני שוק בזמן אמת, מסחר ספוט וחוזים עתידיים, ניהול חשבונות ונכסים ועוד, מה שמאפשר לסוכני מסחר חכמים לנטר באופן אוטונומי שווקים, לבצע אסטרטגיות ולבצע עסקאות, ולהתקדם לעבר מסחר בשרשרת ומחוצה לה המונע באמת על ידי בינה מלאכותית.

"כאחד מהמוקדים האסטרטגיים המרכזיים השנה, בינה מלאכותית היא הכלי לתרגם כוונות לביצוע במהירות ובבהירות. בעזרת בינה מלאכותית, המשימה שלנו היא לאפשר ל-100 מיליון איש לסחור כמו מקצוענים מוול סטריט. בכך, אנו מספקים את הכיסוי הפונקציונלי והאבטחה הרחבים ביותר מבין בורסות גדולות. בעוד שמסחר בבינה מלאכותית עדיין דורש יותר חינוך ואמון, נקודת המפנה עבורו מתקרבת", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

בשדרוג הקודם באמצע פברואר 2026, Bitget תמכה באופן טבעי בפרוטוקול Model Context Protocol (MCP), מה שמאפשר למודלים של בינה מלאכותית להפעיל ישירות את יכולות המסחר של Bitget. באמצעות MCP, סוכני בינה מלאכותית יכולים לצרוך נתוני שוק בזמן אמת ולבצע פעולות מסחר בזמן אמת, ולעבור מהבנת שוק להשתתפות אמיתית. זה משלים את חבילת ה-API המקיפה ובעלת השהייה נמוכה של REST + WebSocket של Bitget, המשתרעת על פני מסחר ספוט, חוזים עתידיים והעתקות מסחר, ומעניקה למפתחים בסיס אמין לבניית מערכות מסחר אוטומטיות, אסטרטגיות כמותיות ויישומי מסחר מבוססי בינה מלאכותית.

Bitget בונה תשתית מסחר מבוססת בינה מלאכותית, שבה Agent Hub משמש כנקודת כניסה מאוחדת עבור בינה מלאכותית למסחר בבורסה, ותומכת בשרשרת שלמה, החל מהוראות בשפה טבעית ועד לביצוע פקודות בזמן אמת, ומממשק יחיד ועד לאקוסיסטם ניתן להרחבה.

