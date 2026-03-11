ビットゲット、エージェント・ハブをスキルズとCLIでアップグレードし、オープンクローが3分で取引開始可能となる

セーシェル共和国ビクトリア発, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、デベロッパーやバイブコーダー (Vibe Coder) 向けに、AI時代の暗号資産取引インフラが結集する、同社のエージェント・ハブ (Agent Hub) の主要アップグレードを発表した。 今回のアップグレードでは、2つのコアモジュールであるスキルズ (Skills) とコマンドラインインターフェース (CLI) が導入され、先月ローンチされたMCPサポートおよびREST/ウェブソケット (WebSocket) APIと合わせて、完全な呼び出しスタックが完成した。 MCP + API +スキルズ + CLIが一体となり、AIモデル、デベロッパーツール、現実の取引実行を接続するエンドツーエンドの経路を形成し、デベロッパーやAIエージェントが市場データにアクセスし、戦略を実行し、取引を実行する際に生じる摩擦を大幅に低減させる。

新たに導入されたスキルズ機構により、クロード・コード (Claude Code) やオープンクロー (OpenClaw) といったAIエージェントは、ユーザーの取引意図を自動的に解釈し、bgcを介してリアルタイムアクションをトリガーできる。このことにより標準化JSON出力でAPIスイート全体のエクスポージャーが行われ、スクリプト、データパイプライン、システムレベルのAIエージェントワークフローとのスムーズな統合が可能となり、エージェントは最小限の設定で分析から実行へ移行できる。

アップグレード後、ビットゲット・エージェント・ハブは、9つのコア機能モジュールと58のツールをサポートするようになっている。 デベロッパーは簡単な3ステップの設定により、約3分でビットゲット・エージェント・ハブとオープンクローを接続することができる。 接続後はAIエージェントがリアルタイム市場データ、スポット取引・先物取引、口座・資産管理などに直接アクセスできるようになり、市場を自律監視し、戦略を実行し、取引を発注するインテリジェント取引エージェントを実現し、真のAI駆動型オンチェーン/オフチェーン取引へと進化する。

「今年の中心となる戦略的焦点の一つであるAIは、意図を迅速かつ明確に実行に移すためのツールです。 当社の使命は、AIを駆使して1億人がウォール街のプロのような取引をできるようにすることです。 これにより当社は、主要取引所の中で最も広範な機能的カバレッジとセキュリティを提供します。 AIを駆使する取引には依然として教育と信頼の向上が必要ですが、その転換点は近づいています。」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

2026年2月中旬に行われた前回のアップグレードでは、ビットゲットがモデル・コンテキスト・プロトコル (Model Context Protocol、MCP) をネイティブでサポートし、AIモデルがビットゲットの取引機能を直接呼び出せるようになった。 AIエージェントは、MCPを通じてリアルタイム市場データの取得とライブ取引の実行の両方を行えるようになり、市場理解から実際の参加へと移行する。 さらに、ビットゲットはスポット、先物ならびにコピー取引を網羅する包括的で低遅延のREST + ウェブソケットAPIスイートを提供し、デベロッパーが自動取引システム、定量戦略、AIネイティブ取引アプリケーションを構築するための、信頼性の高い基盤を提供している。

ビットゲットはAIネイティブ取引インフラを構築中であり、エージェント・ハブはAIが取引所で取引を行うための統一された入口として機能し、自然言語指示からライブ注文執行までの完全なチェーンと、単一インターフェースから拡張可能なエコシステムまでをサポートする。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧 Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることを推奨する。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/730d5ceb-2ee8-45dc-95a8-da3b685c2358