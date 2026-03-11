Bitget, Skills와 CLI 도입으로 Agent Hub 업그레이드… OpenClaw 3분 내 거래 시작 가능

빅토리아 세이셸, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 개발자와 ‘바이브 코더(Vibe Coders)’를 위한 AI 시대 암호화폐 거래 인프라를 집약한 Agent Hub의 대규모 업그레이드를 오늘 발표했다. 이번 업그레이드는 두 가지 핵심 모듈인 Skills와 명령줄 인터페이스(CLI)를 도입했으며, 지난달 출시된 MCP 지원 및 REST/WebSocket API와 함께 완전한 호출(invo­cation) 스택을 완성했다. MCP + API + Skills + CLI로 구성된 이 구조는 AI 모델, 개발자 도구, 실제 거래 실행을 연결하는 종단 간(end-to-end) 경로를 형성해, 개발자와 AI 에이전트가 시장 데이터에 접근하고 전략을 실행하며 거래를 수행하는 과정을 훨씬 더 적은 마찰로 진행할 수 있도록 한다.

새롭게 도입된 Skills 메커니즘은 Claude Code와 OpenClaw와 같은 AI 에이전트가 사용자의 거래 의도를 자동으로 해석하고, bgc를 통해 실시간 실행을 촉발할 수 있도록 한다. bgc는 표준화된 JSON 출력 형식으로 전체 API 세트를 제공해 스크립트, 데이터 파이프라인, 시스템 수준의 AI 에이전트 워크플로와의 원활한 통합을 가능하게 한다. 이를 통해 AI 에이전트는 최소한의 설정만으로 분석 단계에서 실제 거래 실행 단계까지 이어질 수 있다.

이번 업그레이드 이후 Bitget Agent Hub는 현재 9개의 핵심 기능 모듈과 58개의 도구를 지원한다. 개발자는 간단한 3단계 설정만으로 약 3분 안에 OpenClaw와 Bitget Agent Hub를 연결할 수 있다. 연결이 완료되면 AI 에이전트는 실시간 시장 데이터, 현물 및 선물 거래, 계정 및 자산 관리 등에 직접 접근할 수 있게 된다. 이를 통해 시장을 자율적으로 모니터링하고 전략을 실행하며 거래를 수행하는 지능형 트레이딩 에이전트 구축이 가능해지며, 궁극적으로 온체인과 오프체인을 아우르는 완전한 AI 기반 거래 환경으로 나아가게 된다.

Bitget의 최고경영자(CEO)인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “올해 우리의 핵심 전략 가운데 하나는 AI이며, AI는 의도를 빠르고 명확하게 실행으로 전환하는 도구이다. 우리는 AI를 통해 1억 명의 사람들이 월가 전문가처럼 거래할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 주요 거래소 가운데 가장 폭넓은 기능 범위와 보안을 제공하고 있다. 물론 AI 거래는 여전히 더 많은 교육과 신뢰 구축이 필요하지만, 그 변곡점은 점점 가까워지고 있다”라고 말했다.

앞서 Bitget은 2026년 2월 중순 진행된 업그레이드에서 Model Context Protocol(MCP)을 네이티브로 지원하기 시작했다. 이를 통해 AI 모델은 Bitget의 거래 기능을 직접 호출할 수 있게 됐다. MCP를 활용하면 AI 에이전트가 실시간 시장 데이터를 활용하는 동시에 실제 거래 실행까지 수행할 수 있어, 단순한 시장 분석에서 벗어나 실제 시장 참여로 이어질 수 있다. 또한 Bitget은 현물, 선물, 카피 트레이딩을 아우르는 저지연 REST 및 WebSocket API 세트를 제공해 개발자들이 자동화 거래 시스템, 퀀트 전략, AI 기반 거래 애플리케이션을 구축할 수 있는 안정적인 기반을 마련하고 있다.

Bitget은 AI 네이티브 거래 인프라 구축을 추진하고 있으며, Agent Hub는 거래소에서 AI가 거래를 수행하기 위한 통합 진입점 역할을 한다. 이는 자연어 명령에서 실제 주문 실행까지, 그리고 단일 인터페이스에서 확장 가능한 생태계까지 이어지는 완전한 거래 체인을 지원한다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

