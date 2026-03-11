Bitget Menaik Taraf Agent Hub dengan Skills dan CLI, Membolehkan OpenClaw Memulakan Dagangan dalam Tiga Minit

VICTORIA, Seychelles, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan peningkatan besar pada Agent Hub, yang menghimpunkan infrastruktur dagangan kripto era AI untuk pembangun dan Vibe Coders. Peningkatan ini memperkenalkan dua modul teras, iaitu Skills dan antara muka baris arahan (CLI), serta melengkapkan keseluruhan timbunan invokasi bersama sokongan MCP dan REST/WebSocket API yang dilancarkan bulan lalu. Bersama-sama, MCP + API + Skills + CLI membentuk satu laluan hujung ke hujung yang menghubungkan model AI, peralatan pembangunan, dan pelaksanaan dagangan sebenar, membolehkan pembangun serta ejen AI mengakses data pasaran, menjalankan strategi dan melaksanakan dagangan dengan lebih lancar tanpa banyak halangan.

Mekanisme Skills yang baru dilancarkan membolehkan ejen AI seperti Claude Code dan OpenClaw mentafsir niat dagangan pengguna secara automatik dan mencetuskan tindakan masa nyata melalui bgc, yang mendedahkan keseluruhan set API dengan output JSON yang distrukturkan. Ini membolehkan integrasi lancar untuk skrip, saluran data dan aliran kerja ejen AI pada peringkat sistem; sekali gus membolehkan ejen beralih daripada analisis kepada pelaksanaan dengan persediaan yang minimum.

Selepas naik taraf ini, Bitget Agent Hub kini menyokong sembilan modul keupayaan teras dan 58 alat. Pembangun boleh menyambungkan Bitget Agent Hub kepada OpenClaw dalam kira-kira tiga minit melalui konfigurasi tiga langkah yang ringkas. Setelah disambungkan, ejen AI boleh diberikan akses terus kepada data pasaran masa nyata, dagangan spot dan niaga hadapan, pengurusan akaun serta aset dan banyak lagi, sekali gus membolehkan ejen dagangan pintar memantau pasaran secara autonomi, melaksanakan strategi serta membuat dagangan — menuju ke arah dagangan on-chain dan off-chain yang benar-benar dipacu AI.

“Sebagai salah satu fokus strategik utama tahun ini, AI ialah alat untuk menterjemahkan niat kepada pelaksanaan dengan pantas dan jelas. Dengan AI, misi kami adalah untuk membolehkan 100 juta orang berdagang seperti profesional Wall Street. Dengan ini, kami menyediakan liputan fungsi paling luas dan keselamatan terbaik dalam kalangan bursa utama. Walaupun dagangan AI masih memerlukan lebih banyak pendidikan dan kepercayaan, titik perubahan untuknya semakin hampir,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Dalam naik taraf terdahulu pada pertengahan Februari 2026, Bitget menyokong secara natif Model Context Protocol (MCP), yang membolehkan model AI memanggil keupayaan dagangan Bitget secara langsung. Melalui MCP, ejen AI boleh menggunakan data pasaran masa nyata dan melaksanakan tindakan dagangan secara langsung, bergerak daripada pemahaman pasaran kepada penyertaan sebenar. Ini dilengkapi dengan suite API REST + WebSocket Bitget yang menyeluruh dan berlatensi rendah yang merangkumi dagangan spot, niaga hadapan, serta dagangan salinan, memberikan pembangun asas yang boleh dipercayai untuk membina sistem dagangan automatik, strategi kuantitatif, dan aplikasi dagangan asli AI.

Bitget sedang membina infrastruktur dagangan asli AI di mana Agent Hub berfungsi sebagai titik masuk yang disepadukan untuk AI berdagang di bursa, menyokong rantaian lengkap daripada arahan bahasa semula jadi kepada pelaksanaan pesanan langsung dan daripada satu antara muka kepada ekosistem yang boleh dikembangkan.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

