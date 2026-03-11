Bitget 升级 Agent Hub，新增 Skills 与 CLI，助 OpenClaw 三分钟内启动交易

塞舌尔维多利亚, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布对其 Agent Hub 进行重大升级。该平台汇集了面向开发者和 Vibe Coders 的 AI 时代加密交易基础设施。 此次升级引入两个核心模块：Skills 和命令行接口 (CLI)，并与上月推出的 MCP 支持及 REST/WebSocket API 一起，构建完整的调用技术栈。 MCP + API + Skills + CLI 共同构成端到端通路，将 AI 模型、开发者工具与真实交易执行连接，使开发者和 AI 智能体能够访问市场数据、运行策略并执行交易，大幅降低操作摩擦。

新推出的 Skills 机制使 Claude Code 和 OpenClaw 等 AI 智能体能够自动理解用户交易意图，并通过 bgc 触发实时操作。bgc 提供完整的 API 套件并输出标准化 JSON 数据，使脚本、数据管道及系统级 AI 智能体工作流得以顺畅集成，从而让智能体只需极少配置即可从分析阶段直接进入执行阶段。

此次升级后，Bitget Agent Hub 现已支持 9 个核心能力模块和 58 个工具。 开发者只需通过三步简单配置，即可在约三分钟内将 Bitget Agent Hub 连接至 OpenClaw。 连接完成后，AI 智能体可直接访问实时市场数据、现货与期货交易、账户与资产管理等功能，从而构建可自主监控市场、执行策略并下单的智能交易体，迈向真正由 AI 驱动的链上与链下交易。

“作为今年的核心战略重点之一，AI 是将交易意图以快速且清晰的方式转化为执行结果的重要工具。 借助 AI，我们的使命是让 1 亿人也能像华尔街专业人士一样进行交易。 借助该体系，我们在主要交易所中提供最广泛的功能覆盖与安全保障。 尽管 AI 交易仍需要更多教育和信任，但其拐点正在临近。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

在 2026 年 2 月中旬的上一次 升级 中，Bitget 已原生支持 Model Context Protocol (MCP)，使 AI 模型能够直接调用 Bitget 的交易功能。 通过 MCP，AI 智能体既可获取实时市场数据，也可执行实时交易操作，从而实现从市场理解到真实参与的无缝转化。 这一能力与 Bitget 全面的低延迟 REST + WebSocket API 套件相辅相成，该套件覆盖现货、期货及跟单交易，为开发者构建自动化交易系统、量化策略及 AI 原生交易应用提供可靠基础。

Bitget 正在构建 AI 原生交易基础设施，其中 Agent Hub 作为统一入口，使 AI 能够在交易所进行交易，并支持从自然语言指令到实时订单执行的完整流程，同时从单一接口延展至可扩展生态系统。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

如需了解更多信息，请访问： 官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 如需了解更多信息，请参阅我们的《使用条款》。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/730d5ceb-2ee8-45dc-95a8-da3b685c2358