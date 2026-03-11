Bitget 將 Agent Hub 升級，新增 Skills 及 CLI 功能，讓 OpenClaw 三分鐘即可啟動交易

塞舌爾維多利亞, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今天宣佈旗下 Agent Hub 迎來重大升級。此平台專為開發者及 Vibe 程式碼編寫者而設，匯聚人工智能 (AI) 時代的加密貨幣交易基礎設施。 是次升級新增兩大核心模組：Skills 及指令行介面 (Command-line Interface，CLI)，連同上月推出的 MCP 支援及 REST/WebSocket API，現已組成一套完整的調用堆疊。 MCP、API、Skills 與 CLI 環環相扣，構成一條端到端的通路，打通人工智能模型、開發者工具與真實交易執行之間的連繫，讓開發者及人工智能代理更順暢地獲取市場數據、執行策略及完成交易。

新推出的 Skills 機制，容許 Claude Code 和 OpenClaw 等人工智能代理自動分析用戶的交易意圖，並透過 bgc 即時執行相關操作。bgc 以標準化的 JSON 輸出形式，提供完整的 API 功能，讓指令碼、數據處理流程，以至系統層面的人工智能代理工作都能輕鬆整合；代理只需極少設定，即可由分析階段進入執行程序。

Bitget Agent Hub 升級後，現在支援 9 個核心能力模組和 58 種工具。 開發者透過簡單的三步配置，大約三分鐘內即可將 Bitget Agent Hub 連接到 OpenClaw。 連接後，人工智能代理可直接獲取即時市場數據、進行現貨及期貨交易、管理帳戶及資產等。這造就了自主監察市況、執行策略和下單的智能交易代理，推動鏈上鏈下交易真正邁向人工智能驅動的時代。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「人工智能是我們今年的其中一個核心策略，此工具能將交易意圖迅速而精準地付諸實行。 我們的使命是借助人工智能力量，讓 1 億用戶都能像華爾街專家般遊刃有餘地交易。 我們藉此得以在各大交易所中，提供最全面的功能及安全防護。 儘管人工智能交易仍需給予市場時間來學習和信任，但轉捩點正在來臨。」

早於 2026 年 2 月中旬的升級，Bitget 已原生支援模型上下文協議 (Model Context Protocol，MCP)，容許人工智能模型直接使用 Bitget 的各項交易功能。 透過 MCP，人工智能代理既可獲取即時市場數據，又能夠執行真實交易操作，從市場理解邁向實際參與。 與此同時，Bitget 提供涵蓋現貨、期貨及跟單交易且功能全面的低延遲 REST + WebSocket API 套件，兩者相輔相成，為開發者打下穩固可靠的根基，方便建構自動交易系統、量化策略及人工智能原生交易應用。

Bitget 正致力打造人工智能原生的交易基礎設施，讓 Agent Hub 成為人工智能在交易所進行交易的統一入口，支援從自然語言指令到實際訂單執行的完整流程，並由一個簡單介面延伸至可擴展的生態系統。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、最流動的服務。

