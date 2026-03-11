



De Agfa-Gevaert Groep in 2025: sterke winstgevendheid en vrije kasstroom in Q4 – goede voortuitgang van de rendabiliteit voor het volledige jaar in HealthCare IT en Digital Print & Chemicals

Groepsprestatie: Sterke aangepaste EBITDA in Q4 van 39 miljoen euro (+ 9 miljoen euro versus 2024) dankzij solide prestatie in Digital Print & Chemicals, strenge kostcontrole en besparingen van het herstructureringsprogramma voor film. Vrije kasstroom over Q4 van 44 miljoen euro door voortdurende focus op werkkapitaal, wat in Q4 42 miljoen euro in cash opleverde. Goede vooruitgang rendabiliteit voor het boekjaar in HealthCare IT en Digital Print & Chemicals compenseerde niet voldoende de daling van 25 miljoen euro in de aangepaste EBITDA in Radiology Solutions, waar het besparingsprogramma pas in de tweede jaarhelft effect begon te hebben. Bijgevolg daalde de aangepaste Groeps-EBITDA over het boekjaar van 70 miljoen euro in 2024 tot 59 miljoen euro. Positieve vrije kasstroom van 35 miljoen euro, op basis van een werkkapitaalverbetering van 36 miljoen euro, een positief effect van 38 miljoen euro van de AgfaPhoto-zaak en een afbouw van de leaseportfolio bij klanten van 27 miljoen euro.

HealthCare IT: succesvolle overgang naar cloud/SaaS in kernmarkt Noord-Amerika Over het boekjaar 2025 groeide de order intake met 14% van 165 miljoen euro in 2024 tot 187 miljoen euro – Cloud order intake over het boekjaar groeide met 38% Cloud-technologie staat voor 33% van de order intake over het boekjaar (order intake bijna volledig in Noord-Amerika) (Q4: 58%) versus 27% in 2024 – Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 43% van de order intake over het boekjaar (Q4: 46%), versus 33% in 2024 Aangepaste EBITDA over het boekjaar verbeterde van 32,9 miljoen euro in 2024 tot 33,5 miljoen euro

Digital Print & Chemicals: vooruitgang in omzet en rendabiliteit ondanks ongunstige marktomstandigheden – sterk jaareinde Omzetgroei van 6,5% over het boekjaar (7,6% zonder wisselkoerseffecten) tot 467 miljoen euro, vooral dankzij Specialty Films & Chemicals – sterk Q4 voor Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions Alle drie de businesses droegen bij aan de aanzienlijke verbetering van de aangepaste EBITDA over het boekjaar van 30,8 miljoen euro tot 42,3 miljoen euro

Radiology Solutions: voortdurende achteruitgang van de medische filmmarkten, vooral in China De omzet over het boekjaar daalde met 17,1% (15,6% zonder wisselkoerseffecten), met een grote impact op de winstgevendheid De besparingen begonnen zichtbaar te worden in de tweede jaarhelft, met meer uitgesproken effecten in Q4



Mortsel (België), 11 maart 2026 – 7u45 CET – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten in 2025.

"Aan het einde van een zeer uitdagend 2025 hebben we een sterk vierde kwartaal neergezet. Onze divisies HealthCare IT en Digital Print & Chemicals presteerden uitzonderlijk goed en onze doortastende kostenbesparende maatregelen wierpen hun vruchten af. Dit jaar bracht bevestiging dat de strategie die we voor onze groeimotoren hebben ontworpen, de juiste is. In HealthCare IT hebben we de overgang naar een cloudgebaseerd abonnementsmodel in Noord-Amerika versneld. We winnen marktaandeel, ondersteund door toonaangevende klanttevredenheid, zoals blijkt uit recente KLAS-rapporten. In Digital Printing Solutions hebben we onze reeds sterke portfolio voor de marktsegmenten sign & display en verpakkingen verder uitgebreid. We hebben ook onze activiteiten op het gebied van Green Hydrogen Solutions uitgebreid door onze wereldwijde aanwezigheid te vergroten en een nieuwe ZIRFON-membraanfabriek te openen. Tegelijkertijd betekende de aanhoudende druk op de markten voor medische films dat we onze besparingen moesten versnellen, wat onze prestaties in het vierde kwartaal direct ten goede kwam. Deze marktuitdagingen zullen blijven bestaan en we zullen ze ook bij het ingaan van 2026 het hoofd bieden met strikte kosten- en kasdiscipline." Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Status herstructurering en reorganisatie

Agfa versnelt de plannen om de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten te optimaliseren. Eind 2025 werd een op jaarbasis berekende besparing van 36 miljoen euro gerealiseerd.

Onlangs heeft Agfa een akkoord bereikt met zijn sociale partners over aanvullende maatregelen om de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten aan te passen. De implementatie van deze maatregelen zal in de loop van 2026 en 2027 gebeuren.

Sinds 1 januari 2026 heeft de Groep een nieuwe organisatiestructuur. Agfa zal voortaan via drie business-segmenten opereren en rapporteren: HealthCare IT: blijft rapporteren als een afzonderlijk segment, geleid door Nathalie McCaughley Industrial Solutions: wordt geleid door Vincent Wille en bestaat uit de volgende businesses: Digital Printing Solutions – geleid door Vincent Wille Green Hydrogen Solutions – geleid door Jorge Tomás Imaging and Chemicals: onder leiding van Pascal Juéry, bestaande uit de volgende businesses: Film and Chemicals (bestaande uit Medical Film, Specialty Film and Chemicals, Computed Radiography en CONOPS) – geleid door Gwendolien Fonck Digital Radiology Solutions – geleid door François Verdeaux





in miljoen euro Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd evolutie (excl. wisselkoers) 2025

2024

evolutie (excl. wisselkoers) OMZET HealthCare IT 64 75 -15,0% (-10,5%) 232 242 -4,1% (-1,1%) Digital Print & Chemicals 136 125 8,5% (10,8%) 467 438 6,5% (7,6%) Radiology Solutions 89 106 -15,3% (-11,6%) 317 383 -17,1% (-15,6%) Contractor Operations and Services – former Offset 17 19 -12,4% (-12,4%) 70 75 -5,5% (-5,5%) GROEP 306 325 -5,9% (-2,7%) 1.086 1.138 -4,5% (-2,7%) AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 17,6 19,7 -10,6% 33,5 32,9 1,8% Digital Print & Chemicals 21,0 9,3 125,6% 42,3 30,8 37,5% Radiology Solutions 4,5 5,9 -24,4% (9,1) 15,9 157,1% Contractor Operations and Services – former Offset (1,7) 0,4 -494,5% 4,7 5,7 -17,2% Unallocated (2,5) (4,8) 48,9% (12,3) (15,5) 20,6% GROEP 39 30 27,9% 59 70 -14,9%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 11.

De financiële overzichtstabellen staan aan het einde van dit persbericht. Ze maken integraal deel uit van dit document.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd evolutie (excl. wisselkoers)



2025

2024

evolutie (excl. wisselkoers



Omzet 306 325 -5,9% (-2,7%) 1.086 1.138 -4,5% (-2,7%) Brutowinst (*) 101 102 -1,0% 331 354 -6,7% % van de omzet 33,1% 31,4% 30,4% 31,2% Aangepaste EBITDA (**) 39 30 27,9% 59 70 -14,9% % van de omzet 12,7% 9,3% 5,5% 6,1% Aangepaste EBIT(**) 29 20 47,3% 23 27 -14,2% % van de omzet 9,5% 6,1% 2,1% 2,4% Nettoresultaat (62) (63) (71) (92)

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten

(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa met 2,7%. De divisie HealthCare IT maakt met succes de overstap naar cloudgebaseerde Enterprise Imaging. Zoals verwacht heeft deze overstap een tijdelijk effect op de omzet en het resultaat van de divisie. Binnen de divisie Digital Print and Chemicals boekten de activiteiten Specialty Films & Chemicals en de groeimotor Green Hydrogen Solutions een omzetstijging, waarbij vooral de laatste in het vierde kwartaal opvallend goed presteerde. Digital Printing Solutions ondervond de gevolgen van het trage investeringsklimaat. De versnelde daling van medische film had een aanzienlijke impact op de omzet van Agfa.

Voornamelijk als gevolg van de achteruitgang in de divisie Radiology Solutions daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 30,4% van de omzet.

Door strikte kostcontrole daalden de bedrijfskosten van 327 miljoen euro in 2024 tot 307 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA bedroeg 59 miljoen euro (5,5% van de omzet). De winstgevendheid werd voornamelijk beïnvloed door effecten van de verkoopmix, de gevolgen van de marktdaling voor de activiteiten op het gebied van medische film en de situatie op de grondstoffenmarkten. In het vierde kwartaal steeg de aangepaste EBITDA met 27,9% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024 dankzij de solide prestaties van Digital Print and Chemicals en kortetermijnbesparingsmaatregelen.

De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een kost van 58 miljoen euro (75 miljoen euro in 2024). De reorganisatiekosten hielden vooral verband met het programma ter optimalisering van de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten. De aanpassingen hadden vooral te maken met een opbrengst van de AgfaPhoto-zaak van 38 miljoen euro, gecompenseerd door een bijzondere waardevermindering van 28 miljoen euro en een mix van kleinere aanpassingen.

Positief beïnvloed door een opbrengst van 7 miljoen euro in verband met de AgfaPhoto-zaak, bedroegen de nettofinancieringskosten 21 miljoen euro, tegenover 27 miljoen euro in 2024.

De belastingkosten bedroegen 7 miljoen euro, tegenover 15 miljoen euro in 2024.

De Agfa-Gevaert Groep boekte een negatief nettoresultaat van 71 miljoen euro.

Balans en kasstroom

Het werkkapitaal evolueerde van 29% van de omzet in het vierde kwartaal van 2024 tot 26% in het vierde kwartaal van 2025. In absolute cijfers daalde het werkkapitaal van 335 miljoen euro tot 285 miljoen euro.

De Groep boekte een positieve vrije kasstroom van 35 miljoen euro in 2025, vooral door een werkkapitaalverbetering van 36 miljoen euro, een kasinstroom van de AgfaPhoto-zaak van 38 miljoen euro en een afbouw van de leaseportfolio bij klanten van 27 miljoen euro.

De netto financiële schuld (exclusief IFRS 16) evolueerde van 37 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2024 naar 21 miljoen euro. De nettopensioenschuld evolueerde van 405 miljoen euro eind 2024 tot 343 miljoen euro eind 2025. De totale schuld blijft hoog ondanks een aanzienlijke daling tegenover eind 2024.

Op 1 augustus 2025 werd een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 180 miljoen euro met een looptijd van drie jaar afgesloten, die op 1 augustus 2028 afloopt. 100 miljoen euro was opgenomen aan het einde 2025. De volgende convenanten worden getest aan het einde van het jaar: De liquiditeitsruimteconvenant bedroeg eind 2025 157,9 miljoen euro (minimum 30 miljoen euro). De leverage ratio-convenant (nettoschuld/aangepaste EBITDA) bedroeg aan het jaareinde 0,5 (maximum 2,75). De rentedekkingsratioconvenant (aangepaste EBITDA/rente-uitgaven) bedroeg 11,2 (minimum 5). De aangepaste EBITDA-convenant (aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden - zie definities APM’s) bedroeg aan het einde van 2025 41,8 miljoen euro (minimum 30 miljoen euro).



Vooruitzichten

Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige economische omstandigheden. Er is rekening gehouden met de nieuwe organisatiestructuur die op 1 januari 2026 van kracht is geworden. De toekomstige financiële verslaglegging zal op deze structuur worden gebaseerd.

Vooruitzichten voor 2026 per segment:

HealthCare IT: De overgang naar cloud-/SaaS-technologie zal zich voortzetten, wat tijdelijk van invloed zal zijn op de financiële prestaties van het segment. De winstgevendheid voor het boekjaar 2026 zal naar verwachting in lijn liggen met die van het boekjaar 2025. Verwacht wordt dat het momentum op het vlak van de order intake-groei in 2026 zal aanhouden.

Industrial Solutions: De omzetgroei in Digital Printing Solutions zal naar verwachting worden gecompenseerd door de vertraging in de marktontwikkeling voor Green Hydrogen Solutions, wat naar verwachting een invloed zal hebben op de winstgevendheid van het segment in het boekjaar.

Imaging and Chemicals: Op basis van de besparingsprogramma's en de herstructureringsmaatregelen wordt een algehele verbetering van de winstgevendheid verwacht. De ontwikkeling van de vraag blijft echter zeer onzeker gezien de aanhoudende volatiliteit van de zilverprijzen.





Voor het boekjaar 2026 verwacht Agfa een negatieve vrije kasstroom als gevolg van de aanzienlijke kasuitstromen in verband met zijn transformatie- en herstructureringsplannen.

HealthCare IT

in miljoen euro Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd evolutie (excl. wisselkoers



2025

2024

evolutie (excl. wisselkoers)



Omzet 64 75 -15,0% (-10,5%) 232 242 -4,1% (-1,1%) Aangepaste EBITDA (*) 17,6 19,7 -10,6% 33,5 32,9 1,8% % van de omzet 27,6% 26,2% 14,5% 13,6% Aangepaste EBIT (*) 15,2 17,8 -14,4% 26,0 25,4 2,2% % van de omzet 23,9% 23,7% 11,2% 10,5%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

Voortbouwend op het succes in Noord-Amerika wist HealthCare IT het hoge niveau van order intake dat in de loop van 2024 was ingezet, vast te houden. De order intake voor het boekjaar steeg met 14% tot 187 miljoen euro, tegenover 165 miljoen euro in 2024. De cloud order intake voor het boekjaar steeg met 38%. Het aandeel van cloudtechnologie in de order intake blijft groeien en het heeft nu een steeds grotere invloed op de winst- en verliesrekening. Voor het vierde kwartaal van 2025 is cloudtechnologie goed voor 58% van de order intake (boekjaar 2025: 33%). Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 46% van de order intake in het vierde kwartaal van 2025 (boekjaar: 43%). 41% van de order intake in het vierde kwartaal van 2025 (boekjaar: 50%) had betrekking op projectcontracten en 59% op contracten met terugkerende inkomsten (boekjaar: 50%).

De recurrente omzet steeg met 2,1% (5,2% zonder wisselkoerseffecten) en hij bedraagt nu 60% van de totale omzet over het boekjaar. De daling van de totale omzet met 4,1% ten opzichte van 2024 (-1,1% zonder wisselkoerseffecten) houdt voornamelijk verband met de voortdurende overgang naar cloudtechnologie.

Vooral dankzij positieve mixeffecten verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 48,8% in 2024 naar 49,5%. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 13,6% naar 14,5%.

Aanhoudend momentum voor Enterprise Imaging Cloud en wereldwijde expansie: Agfa HealthCare blijft een sterk commercieel en operationeel momentum aanhouden in zijn Enterprise Imaging-portfolio, gedreven door de toenemende wereldwijde acceptatie van cloud- en SaaS-oplossingen. Agfa HealthCare past zich bovendien volledig aan aan de mate van gereedheid en aan de bedrijfsmodellen van klanten, inclusief hybride implementaties en implementaties ter plaatse.

De acceptatie van Enterprise Imaging Cloud versnelt in Noord-Amerika, met meerdere implementaties bij toonaangevende zorginstellingen. In de loop van het jaar heeft Agfa HealthCare ook nieuwe Enterprise Imaging Cloud-overeenkomsten gesloten met grote zorgverleners in de Verenigde Staten en Canada, wat het groeiende vertrouwen in schaalbare, beheerde beeldvormingsplatforms weerspiegelt.

Het wereldwijde momentum zet zich voort dankzij de vervanging van concurrerende systemen op internationale markten, met successen voor Enterprise Imaging en Enterprise Imaging Cloud bij gezondheidszorgsystemen en teleradiologieproviders in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de Benelux, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Dit versterkt de positie van Agfa HealthCare als betrouwbare partner voor complexe beeldvormingsomgevingen met meerdere locaties.

De toonaangevende klantervaring werd erkend door KLAS Research. Agfa HealthCare is geprezen voor aanzienlijke verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid. De Enterprise Imaging VNA en XERO Viewer zijn uitgeroepen tot winnaars van Best in KLAS 2025 en bovendien kreeg Agfa HealthCare de prijs voor meest verbeterde softwareproduct. Voortbouwend op dit momentum werd Agfa HealthCare opnieuw uitgeroepen tot Best in KLAS® 2026 in drie Enterprise Imaging-segmenten in de Verenigde Staten - PACS (<300K onderzoeken), Universal Viewer en VNA - wat het voortdurende leiderschap van de onderneming onderstreept in het leveren van beeldvormingsoplossingen die wereldwijd door zorginstellingen worden vertrouwd.

Ook op het gebied van beveiliging en compliance blijft Agfa HealthCare toonaangevend. De onderneming heeft de HITRUST CSF (i1)-certificering behaald, waarmee wordt bevestigd dat ze voldoet aan de hoogste normen voor informatiebeveiliging, gegevensbescherming en privacy, terwijl de interoperabiliteit tussen bedrijfssystemen behouden blijft.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd evolutie (excl. wisselkoers



2025

2024

evolutie (excl. wisselkoers



Omzet 136 125 8,5% (10,8%) 467 438 6,5% (7,6%) Aangepaste EBITDA (*) 21,0 9,3 125,6% 42,3 30,8 37,5% % van de omzet 15,5% 7,4% 9,1% 7,0% Aangepaste EBIT (*) 15,.8 5,0 215,6% 23,3 13,6 71,2% % van de omzet 11,6% 4,0% 5,0% 3,1%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 6,5% (7,6% zonder wisselkoerseffecten), voornamelijk dankzij de activiteiten op het gebied van Specialty Films and Chemicals – mede als gevolg van de hoge zilverprijzen – en Green Hydrogen Solutions. Deze laatste activiteit boekte een opvallend sterke omzetprestatie in het vierde kwartaal. Binnen Specialty Films and Chemicals kende de Printed Circuit Board (PCB)-activiteit een sterke groei in 2025. De omzet van Digital Printing Solutions werd beïnvloed door de algemene zwakte van de markt als gevolg van de economische onzekerheid.

De brutowinstmarge van de divisie evolueerde van 29,0% van de omzet in 2024 naar 28,4% van de omzet. Ongunstige mixeffecten werden gedeeltelijk gecompenseerd door prijsinspanningen en strenge kostenbeheersing. In het vierde kwartaal behaalde de divisie een recordbrutowinstmarge van 30,9%, tegenover 27,2% in het vierde kwartaal van 2024.

De aangepaste EBITDA-marge over het boekjaar steeg van 7,0% in 2024 tot 9,1% van de omzet. De resultaten van het vierde kwartaal weerspiegelden een goede kostenbeheersing, verbeterde productie-efficiëntie, product-/mixeffecten in Digital Printing Solutions en de goede prestaties van Green Hydrogen Solutions.

Digital Printing Solutions

De verkoop van apparatuur in Noord-Amerika vertraagde aanzienlijk in het eerste deel van het jaar, wat van invloed was op de totale groei. Wereldwijd hadden uitgestelde investeringsbeslissingen van klanten vooral gevolgen voor het hogere segment van de markt. De groei van de inktverkoop is vertraagd tot 3,6%. De totale omzet van de business daalde met 2,4% ten opzichte van vorig jaar. Na een aantal zwakke kwartalen begon de Sign & Display-markt zich in het vierde kwartaal te stabiliseren. Agfa’s orderboek voor deze oplossingen begint zich te vullen.

In het kader van zijn strategie om zich te concentreren op grotere en snellere apparatuur, blijft Agfa zijn toonaangevende portfolio van digitale drukapparatuur uitbreiden en verbeteren, zowel in het marktsegment Sign & Display als in de industriële en verpakkingssegmenten. In 2025 werden de volgende printers gelanceerd: Anapurna Ciervo H2050 en H2500 – hybride breedformaatprinters. Onset Panthera FB3216 – de enige echte vlakbedprinter met hoge productiviteit in de markt. Jeti Tauro H3300 XUHS – de snelste printer in de Tauro-familie van hybride printers. Jeti Bronco H3300 HS - een veelzijdige hybride printer met 7 kleuren, uitgerust met mediatoevoergeleiders om diverse substraten soepel te verwerken.

De SpeedSet Orca-oplossing van Agfa is nu commercieel in gebruik bij klant The Delta Group, nadat de bètatests met succes zijn afgerond. De omzet van deze machine is opgenomen in de resultaten van de divisie over het vierde kwartaal. SpeedSet Orca is een veelzijdige single-pass digitale drukpers op waterbasis die inkjetprinten voor geselecteerde verpakkingen en andere toepassingen opnieuw definieert.

De samenwerking met BHS Corrugated is gestart met een beperkt aantal bestellingen voor printmotoren voor bètaklanten. Onlangs ontving BHS Corrugated de prestigieuze FEFCO Gold Award voor Best Innovation in Advanced Technology voor de door Agfa gebouwde BHS Jetliner Monochrome.

Agfa's technologisch leiderschap werd erkend door prestigieuze brancheorganisaties: Agfa won drie EDP (European Digital Press Association) Product Awards voor zijn nieuwe hybride drukpers, de Jeti Tauro H3300 XUHS. Deze krachtige drukpers kreeg de hoogste onderscheiding in de categorieën motor, automatisering en inkt, wat zijn baanbrekende potentieel op het gebied van grootschalig inkjetprinten onderstreept. Agfa sleepte drie prestigieuze 2025 Pinnacle Product Awards in de wacht, uitgereikt door PRINTING United Alliance. De bekroonde technologieën zijn de Onset Panthera FB3216 true flatbed-pers, de Onset Panthera Autoloader en Jeti Tauro MAX BOTS.







Green Hydrogen Solutions

Ondanks de algemene zwakte van de markt steeg de verkoop van ZIRFON-membranen voor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen met 3,7% ten opzichte van 2024. Het begin van het jaar verliep traag, maar het vierde kwartaal was het sterkste kwartaal ooit, met een omzetgroei van 22,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Deze groei was voornamelijk te danken aan het toenemende momentum in Azië. De winstgevendheid van de business verbeterde aanzienlijk dankzij een betere kostenbeheersing en een hogere productie-efficiëntie.

In 2025 bleef het marktbeeld contrastrijk. Vooral kleinschalige projecten worden definitief goedgekeurd voor investering. De West-Europese markten zijn traag omdat de wetgeving nog steeds te complex is en de implementatie van REDIII (Renewable Energy Directive III) achterblijft. De markt in de VS werd negatief beïnvloed door beleidswijzigingen. Azië vertoonde meer dynamiek en een toenemende focus op hoogwaardige systemen (met composietmaterialen zoals ZIRFON). Er was sprake van consolidatie onder West-Europese fabrikanten van elektrolyseapparatuur, en de eerste tekenen van een soortgelijke trend zijn zichtbaar in Azië.

ZIRFON is het uitverkoren product voor gebruik in alkaline elektrolyse-systemen: Het membraan wordt steeds vaker geëvalueerd voor grootschalige projecten die op middellange termijn moeten worden gerealiseerd, vooral in Europa, het Midden-Oosten en India. Agfa blijft investeren in de ontwikkeling van membranen van de volgende generatie. In juli hebben Agfa en VITO, het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek, hun gezamenlijke engagement voor de bevordering van groene waterstoftechnologie geformaliseerd.

Op 29 september heeft Agfa zijn ultramoderne fabriek voor ZIRFON-membranen in gebruik genomen. Met deze nieuwe productielijn is de onderneming klaar om aan de marktvraag te voldoen en bevestigt ze haar voornemen om een bepalende rol te spelen in de wereldwijde opschaling van groene waterstof. De nieuwe site leverde de eerste partijen membranen in het vierde kwartaal, waardoor de productie-efficiëntie van Agfa op dit gebied aanzienlijk toenam.

Agfa voldoet nu aan alle voorwaarden om de subsidie van de Europese Commissie te ontvangen in het kader van het Innovatiefondsprogramma onder subsidieovereenkomst GA101133022.





Radiology Solutions

in miljoen euro Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd evolutie (excl. wisselkoers)



2025

2024

evolutie (excl. wisselkoers)



Omzet 89 106 -15,3% (-11,6%) 317 383 -17,1% (-15,6%) Aangepaste EBITDA (*) 4,5 5,9 -24,4% (9,1) 15,9 -157,1% % van de omzet 5,0% 5,6% -2,9% 4,1% Aangepaste EBIT (*) 2,8 2,2 +27,2% (16,5) 0,7 -2.457,1% % van de omzet 3,1% 2,1% -5,2% 0,2%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

De prestaties van Radiology Solutions worden sterk beïnvloed door de aanhoudende sterke daling van de markt voor medische film, met name in China. De winstgevendheid van deze activiteit werd beïnvloed door de volumedaling en de kosten in verband met de productiecpaciteit. Agfa versnelt het programma om de kostenbasis van de filmactiviteit te optimaliseren en breidt het uit. Dit omvat ook een herziening van de marktbenadering. De gunstige effecten van deze inspanningen werden zichtbaar in de resultaten van het vierde kwartaal.

Agfa's Direct Radiography (DR)-activiteit noteerde een omzetdaling van 5,2% op jaarbasis in een markt die met 7% kromp. In het vierde kwartaal nam de daling af tot 3,7%, ondanks een sterkere marktdaling van 10%, wat een duidelijke verbetering van de relatieve prestaties weerspiegelt. Agfa verfijnt momenteel de geografische focus van de DR-activiteit en stroomlijnt zijn productaanbodstrategie om de uitvoering en winstgevendheid te versterken.

Als gevolg van de sterke volumedaling daalde de brutowinstmarge van de divisie Radiology Solutions van 27,8% van de omzet in 2024 naar 24,3%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 4,1% van de omzet in 2024 naar min 2,9%.





Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd evolutie 2025

2024

evolutie



Omzet 17 19 -12,4% (-12,4%) 70 75 -5,5% (-5,5%) Aangepaste EBITDA (*) (1,7) 0,4 -494,5% 4,7 5,7 -17,2% % van de omzet -10,3% 2,3% 6,7% 7,6% Aangepaste EBIT (*) (2,1) (0,2) -1.052,7% 2,9 3,3 -11,9% % van de omzet -12,7% -1,0% 4,1% 4,4%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Conference call voor analisten en investeerders

Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, en Fiona Lam, CFO, zullen de resultaten van het boekjaar 2025 op woensdag 11 maart om 11.00 uur CET presenteren aan analisten en investeerders. Deze presentatie kan na registratie live worden gevolgd via de website agfa.com en zal na afloop van het evenement op de website beschikbaar zijn.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert NV

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Sofie Van Grieken, handelend in naam van Sofie Van Grieken BV, heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in dit persbericht, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt. De geconsolideerde duurzaamheidsinformatie opgenomen in dit persbericht is niet door de commissaris beoordeeld.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen. EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing).

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Aanpassingen : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Aanpassingen en reorganisatie-gerelateerde inkomende en uitgaande kasstromen : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Nettoschuld : de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie.

: de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie. Convenant liquiditeitsruimte : geldmiddelen en kasequivalenten plus ruimte onder de faciliteiten.

: geldmiddelen en kasequivalenten plus ruimte onder de faciliteiten. Leverage ratio convenant: Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Rentedekkingsratioconvenant: Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Convenant aangepaste EBITDA : Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

: Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q4 2025

niet-geauditeerd

Q4 2024

niet-geauditeerd 2025





2024

Opbrengsten 306 325 1,086 1,138 Kostprijs van verkopen (207) (224) (758) (784) Brutowinst 99 101 328 353 Verkoopkosten (37) (42) (149) (162) Algemene beheerskosten (26) (35) (116) (133) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (15) (17) (67) (70) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten - - (2) (1) Overige bedrijfsopbrengsten 8 16 76 48 Overige bedrijfskosten (77) (67) (105) (83) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (48) (45) (34) (48) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) (1) (4) (4) Financieringsbaten 1 3 7 11 Financieringskosten (2) (4) (11) (15) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (7) (5) (18) (22) Overige financieringsbaten 1 - 8 2 Overige financieringskosten (7) (5) (25) (24) Nettofinancieringslasten (8) (7) (21) (27) Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van

geassocieerde deelnemingen - na winstbelastingen - (1) - (1) Winst (verlies) voor belastingen (55) (53) (55) (75) Winstbelastingen 1 (9) (7) (15) Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (54) (63) (63) (91) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen (8) 1 (8) (1) Winst (verlies) over de verslagperiode (62) (63) (71) (92) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (62) (63) (71) (92) Minderheidsbelangen - - - - Winst uit bedrijfsactiviteiten (48) (45) (34) (48) Aanpassingen en reorganisatiekosten (77) (65) (58) (75) Aangepaste EBIT 29 20 23 27 Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten (0,35) (0,40) (0,41) (0,59) Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten (0,05) (0,01) (0,05) (0,01) Gewone winst (verlies) per aandeel Group (€) – totaal (0,40) (0,40) (0,46) (0,59)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het jaar eindigend in december 2024/december 2025 (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

2025

2024



Winst (verlies) van de periode (71) (92) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (63) (91) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na winstbelasting (8) (1) Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (27) 4 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (27) 5 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - (1) Kasstroomafdekkingen: 1 (1) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 5 - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (3) (1) Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 28 17 Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen 30 19 Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (2) - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting 2 20 Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: 2 21 Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - (1) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (68) (71) Aandeelhouders van de Onderneming (68) (71) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (60) (70) Aandeelhouders van de Onderneming (60) (70) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (8) (2) Aandeelhouders van de Onderneming (8) (2) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in december 2024/december 2025 (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd Winst (verlies) van de periode (62) (63) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (54) (62) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na winstbelasting (8) (1) Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: 3 14 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 3 14 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - - Kasstroomafdekkingen: (1) (1) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - (1) Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (2) - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 28 18 Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen 30 19 Winstbelastingenop de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (2) - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting 29 31 Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: 29 31 Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (33) (32) Aandeelhouders van de Onderneming (33) (32) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (25) (31) Aandeelhouders van de Onderneming (25) (31) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (8) (1) Aandeelhouders van de Onderneming (8) (1) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

31/12/2025



31/12/2024



Vaste activa 557 583 Goodwill 203 217 Immateriële activa 35 28 Materiële vaste activa 85 104 ‘Recht-op-gebruik’-activa 48 44 Overige financiële activa 3 3 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 71 54 Handelsvorderingen 3 2 Overige belastingsvorderingen 3 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 40 55 Overige activa 1 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 66 71 Vlottende activa 719 793 Voorraden 254 293 Handelsvorderingen 169 178 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 73 93 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 44 47 Overige belastingsvorderingen 16 15 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 23 31 Overige vorderingen 25 43 Overige vlottende activa 15 15 Derivaten 1 - Geldmiddelen en kasequivalenten 91 68 Vaste activa aangehouden voor verkoop 8 9 TOTAAL ACTIVA 1.276 1.377





31/12/2025



31/12/2024



Eigen vermogen 256 324 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 254 323 Maatschappelijk kapitaal 26 187 Uitgiftepremies 162 210 Ingehouden winsten 991 852 Overige reserves (1) (2) Valutakoersverschillen (45) (18) Saldo van de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen (879) (906) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 2 Langlopende verplichtingen 617 656 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 414 459 Overige personeelsbeloningen 3 5 Rentedragende verplichtingen 152 141 Voorzieningen 28 34 Uitgestelde belastingverplichtingen 5 8 Handelsschulden 1 2 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 1 - Overige langlopende verplichtingen 14 7 Kortlopende verplichtingen 403 396 Rentedragende verplichtingen 17 15 Voorzieningen 54 26 Handelsschulden 109 127 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 103 102 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 22 21 Overige belastingverplichtingen 24 24 Overige te betalen posten 5 5 Personeelsbeloningen 67 74 Overige kortlopende verplichtingen 2 2 Derivaten - 1 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.276 1.377

Geconsolideerd overzicht van nettoschuld (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

31/12/2025 31/12/2024 Netto financiële schuld (excl IFRS16 en excl. pensioenschulden) 21 37 Leaseschulden 58 50 Netto financiële schuld 78 87 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding – netto balanspositie 343 405 Nettoschuld 422 492



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd 2025



2024

Winst (verlies) over de periode (62) (63) (71) (92) Winstbelastingen (1) 9 7 15 Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen - na winstbelastingen - 1 - 1 Nettofinancieringskosten 8 7 21 26 Bedrijfsresultaat (55) (46) (42) (49) Afschrijvingen 6 6 21 26 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 4 15 16 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill, immateriële activa en materiële vaste activa 22 20 23 19 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op recht-op-gebruik activa - 4 5 4 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten 1 1 (3) - Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve (2) - (3) (1) Overheids- en andere subsidies (1) (2) (6) (5) Winst/verlies uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa - (2) - (2) Resultaat uit de afstoting van beëindigde bedrijfsactiviteiten 8 - 8 1 Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 5 (2) 15 16 Opbouw van personeelsverplichtingen 3 16 44 57 Afwaarderingen/terugname op voorraden 1 3 7 10 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen - - 2 - Opbouw/terugname van voorzieningen 49 40 53 45 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 44 41 136 138 Wijziging in de voorraden 50 51 23 (13) Wijziging in de handelsvorderingen (23) (19) (2) (3) Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (4) (6) 2 (8) Wijziging in de werkkapitaalactiva 24 27 24 (24) Wijziging in de handelsschulden 12 9 (5) (7) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 2 1 8 3 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen 14 10 3 (4) Wijziging in het werkkapitaal 38 37 27 (28)





Q4 2025

niet-geauditeerd Q4 2024

niet-geauditeerd 2025



2024

Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (31) (35) (111) (123) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (18) (2) (31) (8) Veranderingen in de leaseportfolio 5 1 27 16 Veranderingen in ander werkkapitaal 16 4 13 2 Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten 1 - 4 2 Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten 54 46 66 - Betaalde belastingen (3) (2) (4) (3) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 51 44 63 (4) waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten (1) - (4) (1) Investeringsuitgaven (9) (11) (34) (45) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1 2 2 3 Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen - 1 6 2 Overname van geassocieerde deelnemingen - - - (1) Ontvangen rente 2 3 15 12 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (7) (5) (11) (29) waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten - 1 6 2 Betaalde rente (3) (4) (12) (16) Ontvangsten uit leningen 4 2 57 85 Terugbetalingen van leningen (20) (20) (52) (20) Betaling van leaseschulden (4) (6) (18) (21) Ontvangsten uit/betalingen van derivaten 3 (3) 2 (4) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald - - (3) (2) Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten (20) (31) (25) 22 waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten - - - - Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 24 8 27 (11) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 65 57 68 77 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 24 8 27 (11) Impact van valutakoersverschillen 1 3 (5) 2 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 91 68 91 68

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (92) - - - - - (92) - (92) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) (1) 19 4 20 - 20 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (92) - (1) (1) 19 4 (71) - (71) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Overdracht van bedragen opgenomen in niet- gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - (1) - - - 1 - - - - Afstoting van minderheidsbelangen na verlies

van zeggenschap - - - - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (1) - - - 1 - - - - Balans op 31 december 2024 187 210 852 - (2) - (906) (18) 323 2 324 Balans op 1 januari 2025 187 210 852 - (2) - (906) (18) 323 2 324 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (71) - - - - - (71) - (71) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 1 28 (27) 2 - 2 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (71) - - 1 28 (27) (68) - (68) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Incorporatie van verliezen in kapitaal (161) (49) 210 - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (161) (49) 210 - - - - - - - - Balans op 31 december 2025 26 162 991 - (3) 2 (879) (45) 254 2 256

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q4 2025

niet-geauditeerd

Q4 2024

niet-geauditeerd 2025





2024

Aangepaste EBITDA 39 30 59 70 Werkkapitaal - netto 42 38 36 (18) CAPEX (9) (11) (34) (45) Voorzieningen & andere 9 (5) 28 16 Belastingen (3) (2) (4) (4) Aangepaste Vrije Kasstromen 77 50 87 19 Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (11) (12) (44) (44) Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten (22) (3) (8) (21) Vrije Kasstromen 44 35 35 (46) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (4) (6) (18) (21) Ontvangsten uit leningen 4 2 57 85 Terugbetalingen van leningen (20) (20) (52) (20) Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - - Overnames van geassocieerde deelnemingen - - - (1) Ontvangen rente 2 3 15 12 Betaalde rente (3) (4) (12) (16) Ontvangsten uit/betalingen van derivaten 3 (3) 2 (4) Overige financiële stromen - - (3) (2) Totaal aanpassingen (19) (28) (11) 34 Kasstromen uit voortgezette activiteiten 25 6 25 (12) Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten (1) - (4) (1) Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - 1 6 2 Kasstromen uit beëindigde activiteiten (1) 1 2 1 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 24 8 27 (11)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q4 2025

niet-geauditeerd

Q4 2024

niet-geauditeerd

2025





2024

Segment Aangepaste EBIT 32 25 36 43 Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (3) (5) (12) (16) Aangepaste EBIT 29 20 23 27 Reorganisatiekosten (46) (37) (54) (38) Aanpassingen (31) (29) (3) (37) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten (48) (45) (34) (48)

Werkkapitaal

31/12/2025





31/12/2024 Voorraden 254 293 Langlopende handelsvorderingen 3 2 Kortlopende handelsvorderingen 169 178 Contractuele activa 73 93 Langlopende handelsschulden (1) (2) Lopende handelsschulden (109) (127) Contractuele verplichtingen (104) (102) Werkkapitaal 285 335

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Netto financiële schuld inclusief IFRS 16

31/12/2025 31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 152 141 Kortlopende rentedragende verplichtingen 17 15 Geldmiddelen en kasequivalenten (91) (68) Netto financiële schuld inclusief leaseverplichtingen 78 87

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16

31/12/2025





31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 152 141 Langlopende leaseverplichtingen vervat in Langlopende rentedragende verplichtingen (41) (36) Kortlopende rentedragende verplichtingen 17 15 Kortlopende leaseverplichtingen vervat in Kortlopende rentedragende verplichtingen (17) (15) Geldmiddelen en kasequivalenten (91) (68) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen 21 37

Evolutie netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen – gerelateerd aan kasstromen (in miljoen euro)

31/12/2025 31/12/2024 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 27 (11) Omvattende: Ontvangsten uit leningen (-) (57) (85) Terugbetaling van leningen (+) 52 20 Nettokasstromen 21 (76) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen bij het begin van het boekjaar 37 (37) Kasstromen 21 (76) Impact van valutakoersverschillen (5) 2 Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen op het einde van de rapporteringsperiode 21 37





