Rackspace und Uniphore geben strategische Partnerschaft bekannt, um eine neue Kategorie der Infrastruktur-zu-Agenten-Architektur zu definieren und die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen

SAN ANTONIO, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride Multi-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Uniphore bekannt gegeben, dem führenden Anbieter von Business-KI, unterstützt von NVIDIA und AMD, um die branchenweit erste Infrastruktur-zu-Agenten-Architektur als ergebnisorientierten Service bereitzustellen. Die Partnerschaft verfolgt das gemeinsame Ziel, 100 Millionen US-Dollar für die unternehmensweite Einführung von KI bereitzustellen, während Kunden den Übergang von KI-Experimenten zu produktionsreifen Lösungen in großem Maßstab schaffen – ohne Kompromisse bei Governance, Sicherheit oder Kontrolle einzugehen. Dies ist besonders relevant für regulierte Branchen, in denen Auswahl, Sicherheit und Souveränität unverzichtbare Kriterien sind.

Die Operationalisierung von KI in der Produktion bleibt aufgrund der Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten über den gesamten Stack hinweg eine Herausforderung. Durch die Integration der Business AI Cloud von Uniphore in die Private-Cloud-Infrastruktur von Rackspace wird Rackspace eine sichere und kontrollierte Full-Stack-Private-Cloud für KI bereitstellen, die folgende Funktionen umfasst: fortschrittliche Inferenzmöglichkeiten, die sowohl auf NVIDIA- als auch auf AMD-Rechnerarchitekturen laufen; Data Preparation-as-a-Service; fein abgestimmte Small Language Models (SLMs) als Service; sowie branchenspezifische KI-Agenten als Service.

„Zum ersten Mal müssen Unternehmen in regulierten Branchen nicht mehr zwischen einer schnellen KI-Einführung und der Einhaltung der für ihr Geschäft entscheidenden Governance- und Kontrollvorgaben wählen. Rackspace übernimmt diese Verantwortung“, so Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology. „Wir liefern nicht nur die Infrastruktur, sondern verpflichten uns auch zu messbaren Ergebnissen – und das verändert grundlegend die Beziehung zwischen Technologiepartner und Unternehmenskunden.“

Für Unternehmen hat sich der Fokus von der Entscheidung zwischen GPUs oder CPUs beziehungsweise offenen oder proprietären Large Language Models (LLMs) hin zur Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse verschoben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft bringt Rackspace tiefgehendes Know-how im Betrieb privater Clouds und in der Optimierung öffentlicher Umgebungen ein, unterstützt von vor Ort eingesetzten Ingenieuren. Diese Experten, die direkt in die Kundenumgebungen eingebunden sind, werden auf der Uniphore-Plattform geschult und sorgen vom ersten Tag an für messbare Ergebnisse. Die Architektur ist so konzipiert, dass sie hybride und Public-Cloud-Umgebungen nahtlos abdeckt und Unternehmen mit gemischten Bereitstellungsmodellen den Zugriff auf denselben regulierten, ergebnisorientierten KI-Stack ermöglicht – ohne Kompromisse. Das Ergebnis ist ein durchgängiges, geregeltes Betriebsmodell, das ergebnisorientierte Services mit Kontrolle, Verantwortlichkeit und messbaren Resultaten verbindet.

„Die Einführung der Business AI Cloud wächst weltweit exponentiell – dank ihrer souveränen, offenen Architektur –, und Unternehmen geben uns immer wieder zu verstehen, dass sie greifbare Geschäftsergebnisse benötigen. Mit der Integration der Business AI Cloud von Uniphore bei Rackspace erhalten unsere Kunden Zugriff auf alle fünf Ebenen unseres Angebots – Inferenz, Daten, Wissen, Modelle und Agenten – und das innerhalb der sicheren, kontrollierten privaten Unternehmens-KI-Cloud von Rackspace. Für Kunden, die auf souveräne KI-Lösungen setzen, ist das ein echter Game Changer“, sagt Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore.

Rackspace betreut mehr als 20.000 mittelständische und große Unternehmen aus Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und weiteren. Zudem wird Uniphore ausgewählte Inferenz-Workloads von Unternehmen in die Private Cloud von Rackspace verlagern, um ein souveränes KI-Angebot bereitzustellen.

„Diese Vereinbarung zwischen Rackspace und Uniphore ist ein echter Vorteil für Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, über den KI-Pilotmodus hinauszukommen“, so David Cushman, Executive Research Leader bei HFS Research. „Sie kombiniert die ‚Get-you-going-fast‘-KI-Plattform von Uniphore mit einem Bereitstellungsmodell ähnlich dem Forward Deployed Engineer (FDE) und einer regulierten Private Cloud, sodass Unternehmen schnell Mehrwert erzielen können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Das ist etwas, das den meisten mittelständischen Unternehmen bisher fehlte – und in regulierten Branchen besonders geschätzt wird.“

„Obwohl der Druck, KI in Unternehmenssystemen zu skalieren, hoch ist, stehen viele Unternehmen vor der doppelten Herausforderung aus technischer Komplexität und regulatorischen Anforderungen“, erklärt Brian Jones, Chief Information Officer des Valley Medical Center.„Die Partnerschaft zwischen Rackspace und Uniphore markiert einen wichtigen Meilenstein. Sie bietet Unternehmen in stark regulierten Branchen ein solides Framework, um KI skalierbar einzusetzen und aus komplexen Daten greifbaren Mehrwert zu ziehen.“

Für Kunden bedeutet diese Partnerschaft:

Vom KI-Pilotprojekt zur Serienproduktion : Viele Unternehmen bleiben in KI-Experimenten stecken, die nie in die Produktion gelangen. Diese Partnerschaft schafft eine einheitliche, kontrollierte Umgebung – von der Infrastruktur bis zu den Agenten – und verkürzt den Weg vom Pilotprojekt zur produktiven Nutzung von Jahren auf Wochen.

: Viele Unternehmen bleiben in KI-Experimenten stecken, die nie in die Produktion gelangen. Diese Partnerschaft schafft eine einheitliche, kontrollierte Umgebung – von der Infrastruktur bis zu den Agenten – und verkürzt den Weg vom Pilotprojekt zur produktiven Nutzung von Jahren auf Wochen. Daten, die KI-fähig sind: Die meisten Unternehmen verfügen über Daten, jedoch nicht in einer Form, die KI direkt nutzen kann. Die Datenagenten von Uniphore beschleunigen die Modernisierung, sodass Unternehmensdaten strukturiert, sauber und sofort für echte Workflows einsetzbar sind – ohne jahrelange Transformationsprogramme.

Die meisten Unternehmen verfügen über Daten, jedoch nicht in einer Form, die KI direkt nutzen kann. Die Datenagenten von Uniphore beschleunigen die Modernisierung, sodass Unternehmensdaten strukturiert, sauber und sofort für echte Workflows einsetzbar sind – ohne jahrelange Transformationsprogramme. Branchenspezifische KI, schnell einsatzbereit: Vorgefertigte Lösungen auf Basis von Small Language Models (SLMs) und agentenbasierten Workflows geben Geschäftsteams einen schnellen Zugang zur Automatisierung, bei der Governance von Anfang an integriert ist.

Vorgefertigte Lösungen auf Basis von Small Language Models (SLMs) und agentenbasierten Workflows geben Geschäftsteams einen schnellen Zugang zur Automatisierung, bei der Governance von Anfang an integriert ist. Die passende Rechenleistung zum richtigen Preis: Unternehmen müssen nicht länger überdimensionieren oder sich auf eine Architektur festlegen. Rackspace optimiert CPU- und GPU-Umgebungen, sodass jede Arbeitslast effizient ausgeführt wird.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://go.rackspace.com/lp/cp/uniphore-partnership

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter für Hybrid-Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwerfen, implementieren und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle gängigen Technologieplattformen hinweg – unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Dabei begleiten wir unsere Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise: von der Modernisierung bestehender Anwendungen über die Entwicklung neuer Produkte bis hin zur Einführung innovativer Technologien.

Über Uniphore

Uniphore ist ein führendes Business-KI-Unternehmen, das mit seiner umfassenden, modularen KI-Plattform – bestehend aus Agenten, Modellen, Wissen und Daten – das Potenzial agierender Unternehmen freisetzt. Die Business AI Cloud überbrückt die Lücke zwischen Verbraucher-KI und Unternehmens-KI und vereint die Benutzerfreundlichkeit der Verbraucher-KI mit der Genauigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen. Mit Uniphore können Geschäftsanwender KI einfach einsetzen und sofort Ergebnisse erzielen, während CIOs eine solide Grundlage für leistungsstarke KI-Anwendungen erhalten, die in bestehende Arbeitsabläufe integriert und mit Unternehmensdaten trainiert sind.

Uniphore wird von mehr als 2.000 Unternehmen weltweit genutzt, von Gartner und Forrester anerkannt und ist in der Deloitte Fast 500 gelistet. Das Unternehmen hält sein Versprechen, KI als transformative Kraft für Unternehmen einzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.uniphore.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Hierbei handelt es sich um alle Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die erwarteten Vorteile, den Umfang, die Größenordnung und die Leistung, die aus der Partnerschaft resultieren können (einschließlich der Kundenergebnisse und des Ziels, 100 Millionen US-Dollar für die KI-Einführung in Unternehmen freizusetzen), die Auswirkungen gegenseitiger Partnerinvestitionen, Servicegutschriften und -verpflichtungen sowie die erwartete Entwicklung, Verfügbarkeit und Performance der gemeinsam angebotenen Lösungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten abweichen. Hinweise auf potenzielle oder angestrebte Aktivitätsniveaus stellen strategische Ziele und Erwartungen dar und begründen keine bestehenden Kundenverträge mit Dritten, zugesagte Auftragsbestände, garantierte Einnahmen oder gesicherte finanzielle Ergebnisse. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter anderem von Faktoren wie der Fähigkeit der Parteien abhängen, gemeinsame Markteinführungsmaßnahmen umzusetzen, der Kundennachfrage, der Annahme von KI-Lösungen, Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld, technologischen oder betrieblichen Herausforderungen, regulatorischen Änderungen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie weiteren in den bei der Securities and Exchange Commission von Rackspace Technology eingereichten Unterlagen beschriebenen Aspekten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt die Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

Tim Harris, tim.harris@uniphore.com