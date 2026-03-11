Martela Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu

Martela Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 11.3.2026 klo 09.00

Martela Oyj:n vuotta 2025 koskeva hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu. Julkaisut ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä PDF- että XHTML-muodossa, ja ne on saatavilla myös Martelan kotisivuilla osoitteessa www.martela.com. Julkaisut ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.

European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukainen tilinpäätös julkistetaan suomeksi ja englanniksi. ESEFin vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat, liitetiedot ja yhtiön tunnistetiedot on merkitty iXBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä.





Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

