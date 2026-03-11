Berry Swing trifft in Cortina d’Ampezzo auf das Italienische Paralympische Komitee

CORTINA D’AMPEZZO, Italien, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berry Swing schließt seine Informationskampagne rund um die Olympischen und Paralympischen Spiele in Cortina d’Ampezzo ab. Gemeinsam mit dem Italienischen Paralympischen Komitee bringt Berry Swing den Gästen des Italienischen Paralympischen Hauses die ernährungsphysiologischen Vorteile von Beeren und ihre Bedeutung für die Gesundheit näher.

Im Fokus steht dabei, wie Beeren das tägliche Wohlbefinden fördern und die sportliche Leistungsfähigkeit – insbesondere bei Menschen mit Behinderung – unterstützen können. Die Inhalte werden sowohl über die Informationsarbeit des Komitees im Italienischen Paralympischen Haus vermittelt als auch durch einen exklusiven Programmpunkt auf RaiPlay, den das Komitee zusammen mit Rai Pubblica Utilità realisiert. Darüber hinaus prägen diese Themen die Social-Media-Präsenz von Berry Swing auf den Instagram- und TikTok-Kanälen des Italienischen Paralympischen Komitees. Während der gesamten Paralympischen Spiele vom 6. bis 15. März 2026 wird das Berry Swing-Logo auch kontinuierlich auf der Website https://milanocortina2026.comitatoparalimpico.it/casa-paralimpica-italiana.html zu sehen sein. Der Beitrag beschränkt sich jedoch nicht nur auf digitale Kanäle: In Cortina d’Ampezzo ist Berry Swing auch vor Ort präsent – mit Informationsmaterialien und kleinen Gadgets rund ums Thema Beeren.

In diesem Umfeld mit hoher öffentlicher und medialer Aufmerksamkeit nutzt Berry Swing die Gelegenheit, Ernährung als zentralen Baustein eines ganzheitlichen Ansatzes für Wohlbefinden und sportliche Leistungsfähigkeit hervorzuheben. Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine ausgewogene Ernährung mit nährstoffreichem Obst und Gemüse – insbesondere Beeren – positive Effekte auf Beschwerden wie chronische Entzündungen, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und oxidativen Stress haben kann. All dies sind Faktoren, die die Lebensqualität deutlich beeinflussen, besonders bei Menschen mit Behinderungen.

Auch symbolisch ist diese Teilnahme von großer Bedeutung: Sie spiegelt eine enge Werteverwandtschaft mit der paralympischen Welt wider. Beeren gelten hier als „kleine Helden“: Sie sind zart, aber widerstandsfähig, und gedeihen selbst in schwierigen Umgebungen und auf kargen Böden. Aus dieser scheinbaren Zerbrechlichkeit entsteht Stärke, die sowohl Gesellschaft als auch Umwelt positiv beeinflusst.

Die Initiative ist Teil der Aktionen, die Berry Swing im Rahmen der „Milan Cortina 2026“ umsetzt. Mit dieser dreistufigen Teilnahme und der Vernetzung wichtiger regionaler Events setzt die Berry-Swing-Kampagne ein klares Zeichen. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, die gesundheitlichen Vorteile von Beeren und die Besonderheiten ihrer Anbaumethoden anschaulich zu vermitteln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

