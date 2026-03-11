Bavarian Nordic og Serum Institute of India udvider strategisk partnerskab med aftale om produktion af chikungunya‑vaccine

Aftalen muliggør en fuld teknologioverførsel af chikungunya‑vaccinen til fremtidig forsyning i lav- og mellemindkomstlande.

Det udvidede samarbejde åbner mulighed for fremtidige fælles udviklingsprojekter.

KØBENHAVN, Danmark, 11. marts 2026 – Bavarian Nordic offentliggjorde i dag udvidelsen af det strategiske partnerskab med Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII) til at omfatte en kontraktproduktionsaftale, der dækker en fuld teknologioverførsel af produktionsprocessen for chikungunya‑vaccinen (CHIKV VLP) fra Bavarian Nordic til SII. Dette skal muliggøre opskalering af kapaciteten for at sikre fremtidig forsyning til endemiske lav- og mellemindkomstlande. Aftalen bygger på den eksisterende licens- og produktionsaftale for mpox‑vaccinen med SII og erstatter den tidligere aftale indgået med Biological E. Limited.

Derudover vil parterne gennem det udvidede samarbejde undersøge muligheder for fremtidige fælles udviklingsprojekter.

“Vi er glade for at styrke vores strategiske partnerskab med Serum Institute of India. Ved at udnytte styrkerne i begge organisationer kan vi opskalere produktionen af vores chikungunya‑vaccine, udvide den globale forsyning og forbedre adgangen for befolkninger over hele verden,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Om CHIKV VLP-vaccinen

CHIKV VLP er en enkelt-dosis, rekombinant vaccine baseret på viruslignende partikler leveret i en forudfyldt sprøjte til aktiv forebyggende immunisering mod sygdom forårsaget af chikungunyavirus for personer i alderen 12 år og ældre. Den er udformet til at fremkalde en robust immunrespons, og resultater har vist, at en beskyttende immunitet allerede begynder at udvikle sig 1 uge efter vaccination.

Vaccinen indeholder ikke noget viralt genetisk materiale. Vaccinen er således ikke smitsom og kan dermed ikke forårsage sygdom. Dette er med til at sikre, at en bred gruppe af personer kan drage fordel af vaccination.

CHIKV VLP (markedsført som Vimkunya®) blev godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA), Europa-Kommissionen og de britiske lægemiddelmyndigheder (MHRA) i 2025. Der pågår regulatorisk gennemgang af ansøgninger om godkendelse af vaccinen i Schweiz og Canada.

Om chikungunya

Chikungunya er en myggebåren sygdom forårsaget af chikungunya-virussen. I de seneste 20 år er virussen dukket op i flere regioner i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika, herunder mange populære rejsedestinationer, ofte i form af store uforudsigelige udbrud. Siden opdagelsen er CHIKV blevet identificeret i mere end 110 lande1. Chikungunya giver typisk akutte symptomer, herunder feber, udslæt, træthed, hovedpine og ofte alvorlige og invaliderende ledsmerter. De fleste patienter kommer sig i løbet af et par uger, men 30-40 % af de berørte kan udvikle kronisk leddegigt, der kan vare i måneder eller endda år2. I 2025 blev der rapporteret næsten 500.000 tilfælde af chikungunya og over 200 dødsfald på verdensplan3. Mere end halvdelen af de rapporterede tilfælde og relaterede dødsfald stammer fra Brasilien4. Nylige data tyder på, at chikungunya er stærkt underrapporteret og ofte fejldiagnosticeret som denguefeber på grund af en lignende symptomprofil5.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Om Serum Institute of India

Serum Institute of India Pvt. Ltd. er verdens største vaccineproducent og udvikler livreddende vacciner mod sygdomme som polio, mæslinger, meningitis, rotavirus, difteri, stivkrampe, malaria, HPV, lungebetændelse og COVID‑19 – med en mission om at gøre prisvenlige vacciner tilgængelige over hele verden. SII er til stede i mere end 170 lande, herunder USA, Storbritannien og Europa, og driver et af verdens største multifunktionelle vaccineproduktionsanlæg i Manjri, Pune, med en årlig kapacitet på 4 milliarder doser, hvilket gennem årene har bidraget til at redde over 30 millioner liv. Læs mere på www.seruminstitute.com.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

