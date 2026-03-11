Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.
- Finanstilsynet har godkendt afviklingen af Global Sustainable Future Restricted – Accumulating KL, hvorfor afdelingen udgår af prospektet.
- Et nyt afsnit om likviditetsstyringsværktøjer under afsnit 4 ”Generelt for alle afdelinger” er tilføjet som konsekvens af lovændringer.
- Afsnit 7 ”Afkast, udbytte og skatteforhold” er opdateret.
- I bilag 2 og bilag 3 er emissionstillæg og indløsningsfradrag opdateret for en række afdelinger.
Det opdaterede prospekt er tilgængeligt på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring