Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for den nedenfor nævnte børsnoterede afdeling/andelsklasse gældende fra den 11. marts 2026.

Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:

ISIN Afdeling/andelsklasse Emissionstillæg gammelt Emissionstillæg

nyt Indløsningsfradrag gammelt Indløsningsfradrag

nyt DK0060244408 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 0,14 0,16 0,09 0,08





Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring