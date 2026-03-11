Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Select Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for den nedenfor nævnte børsnoterede afdeling/andelsklasse gældende fra den 11. marts 2026.

Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:

ISINAfdeling/andelsklasseEmissionstillæg gammeltEmissionstillæg
nyt		Indløsningsfradrag gammeltIndløsningsfradrag
nyt
DK0060244408Global Sustainable Future 3, klasse DKK d0,140,160,090,08


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


GlobeNewswire

Recommended Reading