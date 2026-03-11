Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for den nedenfor nævnte børsnoterede afdeling/andelsklasse gældende fra den 11. marts 2026.
Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Emissionstillæg gammelt
|Emissionstillæg
nyt
|Indløsningsfradrag gammelt
|Indløsningsfradrag
nyt
|DK0060244408
|Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
|0,14
|0,16
|0,09
|0,08
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring