Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 11. marts 2026.

Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:

ISINAfdeling/andelsklasseEmissionstillæg gammeltEmissionstillæg
nyt		Indløsningsfradrag gammeltIndløsningsfradrag
nyt
DK0060058618Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK0,17
0,190,080,08
DK0015737563Europa Indeks BNP, klasse DKK d0,210,240,060,06
DK0016253651Europa Højt Udbytte, klasse DKK d0,170,190,080,08
DK0010252956Europa, klasse DKK d0,230,260,050,05
DK0016290265Europa - Akkumulerende, klasse DKK h0,230,260,050,05
DK0010245901Europa 2 KL0,230,260,050,05
DK0010207141Fjernøsten Indeks, klasse DKK d0,200,220,320,32
DK0064194963Defence & Security - Accumulating, DKK0,290,240,190,12
DK0010264530Global Sustainable Future, klasse DKK d0,140,160,090,08
DK0016208788Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK0,140,160,090,08
DK0010270503Global Sustainable Future 2 KL0,140,160,090,08


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


