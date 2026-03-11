Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 11. marts 2026.
Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Emissionstillæg gammelt
|Emissionstillæg
nyt
|Indløsningsfradrag gammelt
|Indløsningsfradrag
nyt
|DK0060058618
|Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK
|0,17
|0,19
|0,08
|0,08
|DK0015737563
|Europa Indeks BNP, klasse DKK d
|0,21
|0,24
|0,06
|0,06
|DK0016253651
|Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
|0,17
|0,19
|0,08
|0,08
|DK0010252956
|Europa, klasse DKK d
|0,23
|0,26
|0,05
|0,05
|DK0016290265
|Europa - Akkumulerende, klasse DKK h
|0,23
|0,26
|0,05
|0,05
|DK0010245901
|Europa 2 KL
|0,23
|0,26
|0,05
|0,05
|DK0010207141
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|0,20
|0,22
|0,32
|0,32
|DK0064194963
|Defence & Security - Accumulating, DKK
|0,29
|0,24
|0,19
|0,12
|DK0010264530
|Global Sustainable Future, klasse DKK d
|0,14
|0,16
|0,09
|0,08
|DK0016208788
|Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK
|0,14
|0,16
|0,09
|0,08
|DK0010270503
|Global Sustainable Future 2 KL
|0,14
|0,16
|0,09
|0,08
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring