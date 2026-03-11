Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 11. marts 2026.

Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:

ISIN Afdeling/andelsklasse Emissionstillæg gammelt Emissionstillæg

nyt Indløsningsfradrag gammelt Indløsningsfradrag

nyt DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,17

0,19 0,08 0,08 DK0015737563 Europa Indeks BNP, klasse DKK d 0,21 0,24 0,06 0,06 DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,17 0,19 0,08 0,08 DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,23 0,26 0,05 0,05 DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,23 0,26 0,05 0,05 DK0010245901 Europa 2 KL 0,23 0,26 0,05 0,05 DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,20 0,22 0,32 0,32 DK0064194963 Defence & Security - Accumulating, DKK 0,29 0,24 0,19 0,12 DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,14 0,16 0,09 0,08 DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,14 0,16 0,09 0,08 DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,14 0,16 0,09 0,08





Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring