Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

 | Source: Danske Invest Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

  • Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen i afdelingsbeskrivelsen for indeksafdelingerne er opdateret, hvor indeksafdelingerne nu har fået mulighed for at investere i andre afdelinger og anvende afledte finansielle instrumenter.
  • Et nyt afsnit om likviditetsstyringsværktøjer under afsnit 4 ”Generelt for alle afdelinger” er tilføjet som konsekvens af lovændringer.
  • Afsnit 7 ”Afkast, udbytte og skatteforhold” er opdateret.
  • I bilag 2 og bilag 3 er emissionstillæg og indløsningsfradrag opdateret for en række afdelinger.

Det opdaterede prospekt er tilgængeligt på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring


