Værdipapirfonden BankInvest – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Værdipapirfonden BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er foretaget følgende opdateringer i prospektet:

For afdelingerne Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL, Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL og Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL er der under hver af afdelingerne indsat tekst om at afdelingerne kan investere i virk­som­heds­­obliga­tioner og penge­markeds­instrumenter, som handles på det amerikanske OTC Fixed Income Market.

Opdatering af emissions- og indløsningssatser for hovedparten af afdelingerne.

Indsættelse af regnskabstal for 2025: de samlede administrationsomkostninger for 2025, vederlaget for admini­strationsydelsen i 2025 samt den samlede afgift til Finanstilsynet i 2025.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

