JLT Mobile Computers och QUAD GmbH Advanced Systems tillkännager strategiskt partnerskap på den tyskspråkiga marknaden i Europa

Bild tillgänglig: pressrelease@pr.jltmobile.com

Växjö, Sverige, 11 Mars 2026 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, annonserade idag ett strategiskt partnerskap med QUAD GmbH Advanced Systems. Partnerskapet stärker JLT:s närvaro på den tyskspråkiga marknaden genom att kombinera beprövad ruggad teknik med lokal marknadskännedom och kompetens inom systemintegration.

Kompletta industri- och logistiklösningar

Genom partnerskapet får kunder, systemintegratörer och återförsäljare i tyskspråkiga Europa tillgång till ett heltäckande sortiment av ruggade fordonsmonterade datorer och truckterminaler för logistik, tillverkning, transport, lager, hamnar och andra industriella applikationer. QUAD GmbH bidrar med lokal rådgivning, systemintegration och kundsupport, vilket säkerställer skräddarsydda lösningar och tillförlitlig projektleverans.

Som en del av partnerskapet kommer JLT Mobile Computers och QUAD GmbH Advanced Systems att ställa ut gemensamt på LogiMAT 2026, som äger rum den 24–26 mars på Stuttgart Trade Fair Centre. Besökare är välkomna till Hall 4, monter 4G76 för att träffa teamen och få veta mer om det gemensamma erbjudandet inom ruggade truckterminaler.

Läs mer om JLT på LogiMAT.

Ruggad prestanda för krävande miljöer

Som en del av portföljen kommer QUAD GmbH nu att erbjuda ruggade fordonsmonterade datorer i skärmstorlekarna 10”, 12” och 15”, utvecklade för tillförlitlig drift i extrema förhållanden såsom kyl- och fryslager, och installationer med vibrationer, damm, fukt som används kontinuerlig dygnet runt, året om.

Uttalanden från ledningen

”Med JLT Mobile Computers har vi fått en mycket erfaren partner känd i branschen för kvalitet och innovation inom ruggad fordonsdator-teknik,” säger Andrew Wey, Managing Director på QUAD GmbH. ”JLT:s lösningar kompletterar vår portfölj perfekt och gör det möjligt för oss att stödja våra partners i den tysktalande delen av Europa med hållbara och ruggade lösningar för verksamhetskritiska applikationer.”

”QUAD kombinerar en stark marknadsposition tyskspråkiga regioner med en gedigen expertis inom industriella IT-lösningar,” säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”Tillsammans kan vi stärka vår närvaro ytterligare inom industri-, transport- och logistikmarknaderna och erbjuda kunder tillförlitliga och långsiktiga lösningar av fordonsmonterade datorer.”

Genom partnerskapet med QUAD säkerställer JLT att kunder på de tyskspråkiga marknaderna inte bara får tillgång till beprövad ruggad hårdvara, utan även professionell rådgivning, teknisk expertis och långsiktigt projektstöd anpassat efter branschspecifika krav.

JLT försäljningskontakt

För att ytterligare stödja kunder och partners i regionen är Danny Dierckx, Channel & Solution Director Europe på JLT Mobile Computers, primär försäljningskontakt för den tyskspråkiga regionen och arbetar nära QUAD för att driva partnerutveckling och marknadstillväxt.

Partnerskapet understryker båda företagens gemensamma engagemang för att leverera tillförlitliga, högpresterande och avancerade truckdatorlösningar anpassade för verksamhetskritiska industriella miljöer.

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök jltmobile.com. Mer finansiell information finns på JLT:s investerarsidor.

Förfrågningar Presskontakt Certified Adviser JLT Mobile Computers Group pressrelease@pr.jltmobile.com Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.

Om QUAD GmbH Advanced Systems

I över 30 år har QUAD GmbH varit verksamt i Europa som distributör och konsultplattform för kassasystem, kiosklösningar, streckkodsteknik, etikettskrivare och mobil datainsamling för både enskilda installationer och gränsöverskridande lösningar. Sedan 2025 är verksamheten klassificerad som en businesssolution-leverantör, med team som är dedikerade till det snabbt växande tekniklandskapet inom detaljhandel och catering.

QUAD:s andra affärsområde, Advanced Systems, fokuserar på OEM-produkter och har under många år framgångsrikt etablerat sig globalt som leverantör av scan- och RFID-moduler för integrering i system och produkter. Affärsområdet har kontor i Frankrike, Italien och Storbritannien. Det integrerade teamet ITL – Industry/Transport/Logistics breddar erbjudandet ytterligare genom djup expertis inom auto-ID-området och levererar produktionsklara IT- och auto-ID-lösningar för fordons- och tillbehörsindustrin.

QUAD GmbH stödjer sina partners genom hela processen, från rådgivning till installation med skräddarsydda lösningar och ett urval av marknadens bästa produkter, som kombinerar långsiktig investeringssäkerhet med kostnadseffektivitet.