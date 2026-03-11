Investeringsforeningen TOBA Investments – Forløb af ordinær generalforsamling 2026

Investeringsforeningen TOBA Investments har dags dato afholdt ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne.

Årsrapporten for 2025 blev fremlagt og godkendt, herunder anvendelsen af årets resultat i foreningens akkumulerende afdelinger. Bestyrelsesmedlemmernes honorar blev også godkendt.

Bestyrelsen fremsatte herudover to forslag på generalforsamlingen.

Det første forslag om at indføje en ny bestemmelse i foreningens vedtægter som følge af et nyt lovkrav om at formalisere og kodificere anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

Det andet forslag om overflytning af foreningens afdelinger til Investeringsforeningen IA Invest blev ligeledes vedtaget, ligesom det blev vedtaget, at afdelingerne skulle skifte navne i forbindelse med overflytningen. Overflytningen forventes gennemført den 25. juni 2026 i henhold til den af generalforsamlingen vedtagne overflytningsplan, forudsat Finanstilsynet godkender overflytningen.

Martin Gottlob, Peter Løchte Jørgensen og Malene Ehrenskjöld, der alle var på valg, blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør