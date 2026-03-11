Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S

Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 kl. 10.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

-o0o-

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.



Forelæggelse af årsrapport for 2025 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.



Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.



Valg af medlemmer til bestyrelsen.



Valg af revisor.



Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.



Eventuelt.





Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 4 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, David Hellemann, Anders Jensen samt Pernille Sindby til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 5 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 11. marts 2026

Totalkredit A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.

Vedhæftet fil