Til Nasdaq Copenhagen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S
Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 kl. 10.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport for 2025 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
- Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.
- Eventuelt.
Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.
Under dagsordenens pkt. 4 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, David Hellemann, Anders Jensen samt Pernille Sindby til bestyrelsen.
Under dagsordenens pkt. 5 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.
København, den 11. marts 2026
Totalkredit A/S
Bestyrelsen
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.
