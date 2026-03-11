Milepost förvärvar ytterligare laddstationer av Sundsvall Energi

STOCKHOLM, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, Sveriges första oberoende laddoperatör specialiserad på vardagsladdning, förvärvar laddstationer av Sundsvall Energi.

Milepost och Sundsvall Energi informerade i september 2025 att Milepost förvärvar drygt 50 laddpunkter etablerade i Sundsvall med omnejd av Sundsvall Energi. Dessa drivs sedan dess av Milepost.

Sundsvall Energi har nu beslutat att avyttra ytterligare knappt 50 laddpunkter till Milepost, vilka inte ingick i den tidigare avyttringen. Även dessa finns i Sundsvall med omnejd. Dessa laddpunkter utgör dessutom en del av Ladda i Mittstråket, ett initiativ att etablera laddinfrastruktur längs E14 från Sundsvall till Storlien i samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Sundsvall Energi och Jämtkraft.

Milepost kommer nu i samarbete med Sundsvall Energi att planera integrationen av de förvärvade laddstationerna till Mileposts nätverk av laddstationer. Integrationen planeras att vara genomförd i slutet av maj 2026.

Lars Isaksson, affärsutvecklings- samt operativt ansvarig vid Milepost säger: “Vi är mycket glada över att nu överta ytterligare laddstationer för vardagsladdning av Sundsvall Energi, vilka inte ingick i förvärvet vi genomförde i september 2025. Vi ser fram emot att med detta förvärv fördjupa vår närvaro i Sundsvall och bidra till kommunens vidare elektrifiering och dessutom ytterligare fördjupa vårt bidrag till Ladda i Mittstråket, med tanke på vårt nyligen kommunicerade förvärv av Jämtkrafts laddstationer”.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Isaksson, affärsutveckling samt operativt ansvarig vid Milepost AB. +46108885530

Email: info@milepost.se

Om Milepost

Milepost AB är en laddoperatör som via ett komplett helhetsåtagande erbjuder kommuner, regioner och fastighetsägare finansiering, etablering, drift och support av publik laddinfrastruktur för vardagsladdning av elfordon. Bolaget har laddstationer från Sundsvall i norr till Lomma i söder, vilka gör det möjligt för elbilsförare att ladda elfordon där de bor, besöker eller arbetar. Milepost backas upp av Obligo Investment Management och Mileposts ledningsgrupp.