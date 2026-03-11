Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 kl. 12.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.



Forelæggelse af årsrapporten for 2025 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.



Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.



Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.



Valg af medlemmer til bestyrelsen.



Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.



Eventuelt.





Dagsordenen for selskabets generalforsamling med de fuldstændige forslag, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om valg af Thomas Holluf Nielsen og Peter Giørtz-Carlsen samt genvalg af Merete Eldrup, Preben Sunke, Lasse Nyby, Per W. Hallgren, Jørgen Høholt, Torsten Hagen Jørgensen og Vibeke Krag som bestyrelsesmedlemmer. CV for Thomas Holluf Nielsen er vedlagt som bilag 1 og CV for Peter Giørtz-Carlsen er vedlagt som bilag 2.

Genvalg af Preben Sunke samt valg af Thomas Holluf Nielsen er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes samme dag.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet og genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som bæredygtighedsrevisor for selskabet.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

København, den 11. marts 2026

Nykredit Realkredit A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.

Bilag 1 – CV for Thomas Holluf Nielsen

Thomas Holluf Nielsen

Erhvervserfaring 2012- Administrerende direktør, Domea.dk 2008-2012 Kundedirektør, Domea.dk 2007-2008 Kundechef, Domea.dk 2005-2007 Udviklingschef, Domea.dk 2004-2005 Vicedirektør, Danmarks Boligselskab Uddannelse 2002 HD – IØ (Informatik og økonomistyring), CBS 2000 HD 1. Del, CBS 1989 Højere Handelseksamen, Svendborg Handelsskole Bestyrelsesposter og øvrige hverv (nuværende) Forenet Kredit f.m.b.a. (bestyrelsesmedlem) Bestyrelsesposter og øvrige hverv (tidligere) Energi og Miljø A.M.B.A. (bestyrelsesformand) Selskabet af 17. oktober 2013 A/S (bestyrelsesmedlem)

Bilag 2 – CV for Peter Giørtz-Carlsen

Peter Giørtz-Carlsen

Erhvervserfaring 2025- Chief Executive Officer, DLG Group 2019-2025 Deputy Commander og medlem af direktionen, Arla Foods amba 2016-2025 Chief Commercial Officer, Arla Foods amba 2014-2016 Executive VP, Arla UK, Arla Foods amba 2011-2014 Executive VP, Arla Danmark, Arla Foods amba 2010-2011 Deputy Chief Executive Officer, China, Bestseller Fasihion Group 2008-2010 Chief Executive Officer, Cocio Chocolate Milk, Arla Foods amba 2003-2008 Vice President, Corporate Strategy, Arla Foods amba Uddannelse MSc. Economics, Aarhus Universitet Bestyrelsesposter og øvrige hverv (nuværende) Toms Gruppen A/S (næstformand) Bestyrelsesposter og øvrige hverv (tidligere) The European Dairy Association (næstformand)





