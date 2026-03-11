Virtune listet Stellar ETP an der Deutschen Börse Xetra

Frankfurt, 11. März 2026 – Der schwedische regulierte Krypto-Asset Manager Virtune gab heute die Notierung des Virtune Stellar ETP an der Deutschen Börse Xetra bekannt.

Virtune ist ein schwedischer Digital-Asset Manager und Emittent physisch besicherter börsengehandelter Krypto-Produkte (ETPs). Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat Virtune das Vertrauen von über 160.000 Anlegern gewonnen und verwaltet derzeit rund 270 Millionen USD an Assets under Management (AUM). Damit stärkt das Unternehmen seine Position als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto-ETPs in Europa.

Mit der Notierung des Virtune Stellar ETP erweitert Virtune nun sein Angebot auf dem deutschen Markt.

Diese Notierung unterstreicht Virtunes Engagement, europäischen Anlegern einen sicheren, transparenten und regulierten Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte zu bieten. Coinbase fungiert als Krypto-Verwahrer für sämtliche Virtune-ETPs und bietet institutionelle Sicherheitsstandards, wobei die zugrunde liegenden Krypto-Assets in Cold Storage verwahrt werden.

Christopher Kock, CEO von Virtune:

„Wir freuen uns, unser Produktangebot an der Deutschen Börse Xetra mit dem Virtune Stellar ETP zu erweitern und unsere Präsenz auf dem deutschen Markt weiter zu stärken. Mit dieser Lancierung bietet Virtune nun elf Produkte in Euro auf Xetra an, was unser fortlaufendes Engagement widerspiegelt, regulierte Investitionsmöglichkeiten in digitale Vermögenswerte für europäische Anleger auszubauen.“

Virtune Stellar ETP

Exposure gegenüber Stellar (XLM)



100 % physisch besichert durch den zugrunde liegenden Vermögenswert Stellar (XLM), verwahrt in Cold Storage bei Coinbase



1,95 % jährliche Verwaltungsgebühr



Erster Handelstag: Mittwoch, 11. März 2026



Xetra-Ticker: VXLM



ISIN: SE0024417356



WKN: A4APTP



Handelswährung: EUR





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Verwaltungsrats

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com

Über Virtune AB (publ)

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst 22 ETPs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 270 Millionen USD. Virtune genießt das Vertrauen von über 160.000 Investoren, und die Produkte des Unternehmens sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Euronext in Amsterdam und Paris, sowie an der Warschauer Börse (GPW) notiert.

Durch regulatorische Compliance, strategische Partnerschaften mit führenden Akteuren der Branche und ein erfahrenes Team ermöglicht Virtune Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die auf den sich schnell entwickelnden globalen Kryptomarkt zugeschnitten sind.