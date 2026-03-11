Ålandsbanken Abp

Börsmeddelande - Totalt antal rösträtter och kapital

11.3.2026 kl. 12.30 EET

Ålandsbanken Abp: Riktad emission inom ramen för ersättningssystem för rörliga ersättningar till ledningsgruppen och nyckelpersoner

Ålandsbanken Abp:s styrelse har den 11 mars 2026 beslutat om en riktad aktieemission. Aktierna emitteras enligt bemyndigandet från bolagsstämman den 26 mars 2024.

Styrelsen har beslutat att för fullföljande av bankens skyldigheter inom ramen för bankens ersättningssystem för rörliga ersättningar riktat till ledningsgruppen och nyckelpersoner emittera sammanlagt 14 830 nya B-aktier genom en riktad emission. Teckningspriset per aktie uppgår till 49,49 euro, vilket är det vägda medelvärdet av Ålandsbankens B-akties dagliga stängningskurser under februari 2026. Hela teckningspriset antecknas i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Efter emissionen uppgår Ålandsbankens aktiekapital till oförändrade 42 029 289,89 euro och antalet aktier till 6 476 138 A-aktier (vilka representerar 129 522 760 röster) samt 8 934 526 B-aktier (vilka representerar 8 934 526 röster).

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505