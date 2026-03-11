Le programme de déclaration de revenus gratuit de H&R Block Canada célèbre 10 ans d’accompagnement des Canadiens vulnérables

CALGARY, Alberta, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que de nombreux Canadiens éprouvent des difficultés financières, un nombre croissant d’entre eux sont confrontés à l’insécurité alimentaire et locative, et vivent sous le seuil de pauvreté. Devant ces difficultés, la déclaration de revenus peut être une première étape essentielle pour améliorer leur situation.

Cette année marque le dixième anniversaire du programme gratuit de comptoirs d’impôts Donner en retourMC de H&R Block Canada, qui a permis de remettre plus de 6 millions de dollars en remboursements et crédits d’impôt dans les poches des Canadiens vulnérables et à faible revenu. Cette année, le programme sera offert du 16 au 20 mars 2026 dans 26 centres de soutien communautaire.

De plus en plus de préoccupations liées à l’abordabilité au Canada.

Selon un sondage commandé par H&R Block Canada en 2025, un Canadien sur 10 a déclaré que son revenu n’était pas suffisant pour couvrir ses frais de subsistance, 85 % considèrent que vivre d’une paie à l’autre est la nouvelle norme et 51 % affirment avoir du mal à joindre les deux bouts. En fait, environ un Canadien sur 10 vit dans la pauvreté, selon le rapport de 2025 du Conseil consultatif national sur la pauvreté.

L’importance des partenariats communautaires.

Des centaines de milliers de Canadiens font face à divers obstacles lorsque vient le temps de remplir leur déclaration de revenus, comme le fait de ne pas avoir d’adresse fixe, de compte bancaire pour déposer des fonds ou d’accès à la technologie. Pour lever ces obstacles, le programme Donner en retour propose des services gratuits et spécialisés d’aide à la déclaration de revenus dans 26 centres de soutien communautaire au Canada, afin d’aller à la rencontre des Canadiens vulnérables.

« Le programme Donner en retour démontre une vérité fondamentale concernant la production des déclarations de revenus, à savoir qu’un faible revenu n’est pas nécessairement synonyme de simplicité », explique Hilary Zaharko, vice-présidente marketing de H&R Block Canada. « Nous constatons directement les bienfaits de notre programme Donner en retour sur la vie des gens. De nombreuses personnes vulnérables au Canada font face à des situations fiscales complexes qui nécessitent des conseils et une expertise sur mesure. Notre programme vise à offrir un service concret et personnalisé aux Canadiens qui éprouvent des difficultés à remplir leur déclaration de revenus. Nos Pros de l’impôt sont des fiscalistes passionnés qui se font un honneur d’aider ces milliers de personnes à risque à accéder aux prestations et aux crédits auxquels elles ont droit et qui peuvent changer leur vie. »

La déclaration de revenus : une étape clé pour surmonter des difficultés financières.

De nombreux Canadiens croient à tort qu’ils n’ont pas besoin de remplir une déclaration de revenus si leur revenu est inférieur à un seuil donné. Or, c’est faux. Même pour les gens qui n’ont pas de revenu ou qui ont un revenu minimal, la déclaration reste le seul moyen de profiter des programmes de soutien gouvernementaux et de demander les prestations et les crédits auxquels ils ont droit.

Le programme Donner en retour facilite l’accès à des prestations essentielles.

« Les prestations et les crédits d’impôt sont indispensables pour surmonter les difficultés financières, poursuit Hilary Zaharko. Pour recevoir des prestations gouvernementales ou être admissible à un logement abordable, il faut avoir produit une déclaration de revenus pour la dernière année fiscale. Donner en retour aide les Canadiens dans le besoin à produire leur déclaration de revenus, afin qu’ils ne passent pas à côté d’un soutien essentiel. »

H&R Block présente les prestations et crédits fédéraux clés qui sont seulement accessibles par la déclaration de revenus annuelle.

Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH) : Cette allocation remplace l’ancien crédit pour la TPS/TVH qui offrait un allègement de taxes payées sur les biens et les services vendus au Canada. S’élevant jusqu’à plusieurs centaines de dollars, elle peut faire une grande différence pour une personne ayant peu ou pas de revenus.

Cette allocation remplace l’ancien crédit pour la TPS/TVH qui offrait un allègement de taxes payées sur les biens et les services vendus au Canada. S’élevant jusqu’à plusieurs centaines de dollars, elle peut faire une grande différence pour une personne ayant peu ou pas de revenus. Allocation canadienne pour les travailleurs : Cette prestation offre un crédit d’impôt remboursable supplémentaire aux Canadiens à faible revenu et aux familles dont le revenu net est supérieur à 3 000 $, mais inférieur au seuil fixé par leur province ou territoire de résidence.

Cette prestation offre un crédit d’impôt remboursable supplémentaire aux Canadiens à faible revenu et aux familles dont le revenu net est supérieur à 3 000 $, mais inférieur au seuil fixé par leur province ou territoire de résidence. Crédit d’impôt pour personnes handicapées : Ce crédit réduit le montant des impôts exigibles et peut aider les personnes admissibles à accéder à d’autres programmes provinciaux et fédéral.

Ce crédit réduit le montant des impôts exigibles et peut aider les personnes admissibles à accéder à d’autres programmes provinciaux et fédéral. Prestation canadienne pour les personnes handicapées : Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 200 $ par mois pour les Canadiens à faible revenu âgés de 18 à 64 ans, ayant un handicap.

Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 200 $ par mois pour les Canadiens à faible revenu âgés de 18 à 64 ans, ayant un handicap. Allocation canadienne pour enfants : Le gouvernement verse aux parents jusqu’à 7 997 $ par année pour les enfants de moins de 6 ans et 6 748 $ par année pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, sous forme d’un paiement mensuel non imposable, pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Le gouvernement verse aux parents jusqu’à 7 997 $ par année pour les enfants de moins de 6 ans et 6 748 $ par année pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, sous forme d’un paiement mensuel non imposable, pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Régime canadien de soins dentaires : L’admissibilité à ce régime, qui offre une couverture partielle ou totale de nombreux services dentaires, est déterminée par le revenu net déclaré dans la déclaration de revenus de l’année précédente.

L’admissibilité à ce régime, qui offre une couverture partielle ou totale de nombreux services dentaires, est déterminée par le revenu net déclaré dans la déclaration de revenus de l’année précédente. Allocation canadienne pour le logement : Il s’agit d’un montant unique de 500 $ qui apporte un soutien financier aux locataires canadiens admissibles à revenu faible ou modeste.

Il s’agit d’un montant unique de 500 $ qui apporte un soutien financier aux locataires canadiens admissibles à revenu faible ou modeste. Les programmes provinciaux et fédéral d’habitation abordable : Pour avoir accès aux programmes provinciaux et fédéral d’habitation abordable, les Canadiens doivent produire leur déclaration de revenus chaque année, même s’ils ne perçoivent aucun revenu.

Une décennie d’action concrète.

Le programme Donner en retour de H&R Block Canada, qui en est maintenant à sa dixième année, prouve que les solutions axées sur l’humain et menées par l’industrie fonctionnent. Depuis sa création, le programme a produit 8 616 déclarations de revenus pour des Canadiens vulnérables, permettant de récupérer plus de 6 millions de dollars en prestations et crédits non réclamés.

Comptoirs d’impôts gratuits à l’échelle nationale desservis par plus de 100 Pros de l’impôt de H&R Block.

H&R Block est fière d’offrir à ses Pros de l’impôt du temps rémunéré pour qu’ils puissent participer au programme Donner en retour sans contraintes financières personnelles. Cette année, plus de 100 fiscalistes de partout au pays participent au programme. Nos Pros de l’impôt sont dûment formés et certifiés, en plus de bénéficier d’un perfectionnement continu rigoureux, pour offrir un service d’une grande rigueur à la clientèle qui compte sur le programme Donner en retour.

Le programme est maintenant offert dans les 26 centres de soutien communautaire ci-dessous.

Alberta : Street Alive à Lethbridge et The Mustard Seed à Medicine Hat, à Red Deer, à Calgary et à Edmonton.

Street Alive à Lethbridge et The Mustard Seed à Medicine Hat, à Red Deer, à Calgary et à Edmonton. Ontario: Street Haven à Toronto, Inn From the Cold à Markham, La Mission d’Ottawa à Ottawa, St. Vincent Place à Sault Ste. Marie, Good Shepherd à Hamilton, le Welcome Centre à Windsor, House of Friendship à Waterloo, Anova à London, The Lighthouse à Orillia et la Back Door Mission à Oshawa

Street Haven à Toronto, Inn From the Cold à Markham, La Mission d’Ottawa à Ottawa, St. Vincent Place à Sault Ste. Marie, Good Shepherd à Hamilton, le Welcome Centre à Windsor, House of Friendship à Waterloo, Anova à London, The Lighthouse à Orillia et la Back Door Mission à Oshawa Colombie-Britannique : Le Downtown Eastside Women’s Centre à Vancouver, Metro Community à Kelowna, Ask Wellness à Kamloops, Wilma’s Transition Society à Chilliwack et Cool Aid à Victoria

Le Downtown Eastside Women’s Centre à Vancouver, Metro Community à Kelowna, Ask Wellness à Kamloops, Wilma’s Transition Society à Chilliwack et Cool Aid à Victoria Saskatchewan : Friendship Inn à Saskatoon

Friendship Inn à Saskatoon Manitoba : Siloam Mission à Winnipeg

Siloam Mission à Winnipeg Nouveau-Brunswick : Centre Courage à Shediac

Centre Courage à Shediac Terre-Neuve-et-Labrador : The Gathering Place à St. John's

The Gathering Place à St. John's Nouvelle-Écosse : Souls Harbour Rescue Mission à Halifax

Souls Harbour Rescue Mission à Halifax Québec : La Maison Benoît Labre à Montréal



Nous remercions tout particulièrement Lenovo Canada, Cradlepoint et Lexmark de fournir le matériel nécessaire pour que nous puissions servir les gens sur place dans leurs centres de soutien communautaire. Nous invitons les organisations qui souhaitent participer au programme Donner en retour à écrire à block.builders@hrblock.ca ou à visiter hrblock.ca pour en savoir plus.

H&R Block Canada : Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l’impôt, qui assure un service dans près de 1 000 bureaux au pays, dont plusieurs sont exploités par des franchisés canadiens, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration de revenus en personne ou par voie électronique, ou à l’aide de son logiciel d’impôt primé, nommé deux années consécutives Meilleur logiciel d’impôt par moneyGenius.ca. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites et les grandes entreprises à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s’occuper des impôts américains, de revenus de location ou de succession et de fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l’Académie fiscale, aide nos Pros de l’impôt à mettre continuellement à jour leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca ou appelez au 1-800-HRBLOCK.

www.hrblock.ca/fr/

Pour de plus amples renseignements :

H&R Block Canada (a/s de Ketchum)

hrblockmediainquiries@ketchum.com