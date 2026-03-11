Calian VENTURES et Tessellate Robotics font progresser la navigation autonome pour la défense de l’Arctique

OTTAWA, Ontario, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (TSX : CGY) et Tessellate Robotics, un chef de file québécois des systèmes de navigation autonomes robustes, ont annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration dans le cadre de Calian VENTURES afin d’intégrer, de tester et de mettre à l’échelle les technologies de navigation autonomes de la prochaine génération pour les opérations de défense dans des environnements complexes, y compris l’Arctique canadien.

Dans le cadre de cette collaboration, Calian intégrera ses antennes GNSS de précision, ses technologies de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNS) et ses logiciels robotiques aux technologies avancées de navigation et d’inspection de Tessellate afin de créer une capacité autonome hybride, prête pour la défense et conçue pour opérer là où les systèmes de navigation par satellite traditionnels sont dégradés, peu fiables ou interdits.

Ce partenariat comprend des efforts de validation communs visant à accélérer la croissance et la mise sur le marché de Tessellate, tout en renforçant les capacités souveraines du Canada dans le domaine des systèmes autonomes.

« Le Nord canadien présente certains des défis de navigation les plus exigeants au monde et les opérations dans les conditions arctiques requièrent plus que de l’autonomie, a déclaré Dominic Baril, chef de la direction de Tessellate Robotics. En travaillant avec les bons partenaires, comme Calian, et en tirant parti de VENTURES, nous pouvons combiner une expertise technique approfondie et des capacités complémentaires pour tester rigoureusement, valider et finalement livrer des systèmes de navigation autonomes de pointe pour les plateformes terrestres et aériennes, afin de soutenir les priorités du Canada et de l’OTAN en matière de défense et d’interopérabilité » [traduction].

Dans un premier temps, les entreprises procèdent immédiatement à une validation conjointe et à des essais sur le terrain, le premier déploiement opérationnel du système intégré étant prévu en mars prochain dans le cadre de l’opération Nanook dans l’Arctique. Cet environnement, caractérisé par une faible géométrie des satellites, un terrain difficile et des conditions météorologiques extrêmes, constitue l’un des bancs d’essai les plus exigeants au monde pour les technologies de navigation résilientes.

Comme l’a fait remarquer Chris Pogue, président du groupe Calian pour la défense et l’espace, la navigation assurée dans des environnements hostiles n’est plus facultative. « Alors que le Canada renforce sa présence dans l’Arctique et fait progresser la modernisation du NORAD, la navigation assurée dans des environnements dépourvus de GPS devient une exigence stratégique, a-t-il déclaré. Par l’intermédiaire de Calian VENTURES, nous nous associons à des innovateurs canadiens à fort potentiel comme Tessellate pour accélérer le développement d’une capacité souveraine et déployable. Ensemble, nous fournissons des systèmes autonomes qui fonctionnent de manière fiable dans le Nord aujourd’hui et qui évoluent pour répondre aux exigences de la défense de demain » [traduction].

Autonomie assurée pour le Nord

Alors que le Canada renforce sa souveraineté dans le Nord et fait progresser la modernisation du NORAD dans le cadre de sa stratégie industrielle de défense (SID) récemment publiée, les capacités de PNS assurées sont devenues un impératif stratégique. Les opérations de défense modernes dépendent de plus en plus de systèmes autonomes capables de fonctionner dans des environnements hostiles et où le signal GPS est dégradé, en particulier dans l’Arctique, où les conditions extrêmes et la couverture satellite limitée rendent la navigation résiliente essentielle.

En combinant la navigation GPS haute performance de Tessellate avec les capacités GNSS avancées et PNS résilientes de Calian, la collaboration est fructueuse :

Navigation assurée dans les environnements dépourvus de GPS : Fonctionnement autonome fiable lorsque les signaux satellites sont perturbés, brouillés ou absents.

Fonctionnement autonome fiable lorsque les signaux satellites sont perturbés, brouillés ou absents. Rendement adapté à l’Arctique : Systèmes validés pour les conditions hivernales difficiles et à faible visibilité propres au Nord canadien.

Systèmes validés pour les conditions hivernales difficiles et à faible visibilité propres au Nord canadien. Intégration en accord avec l’architecture C5ISRT : Capacité de navigation autonome conçue pour s’intégrer aux architectures modernes de commandement, de contrôle et de défense numérique.

Capacité de navigation autonome conçue pour s’intégrer aux architectures modernes de commandement, de contrôle et de défense numérique. Flexibilité à double usage : Technologie applicable aux secteurs de la défense, de l’énergie, de l’exploitation minière et des infrastructures critiques.

Ensemble, Calian et Tessellate font progresser l’autonomie déployable qui améliore la connaissance de la situation, la portée opérationnelle et la résilience dans des environnements stratégiques vitaux.

À propos de Tessellate

Tessellate développe des systèmes avancés de localisation et de cartographie fondés sur le LiDAR et capables de fonctionner sur des terrains complexes, notamment dans les conditions hivernales de l’Arctique, les forêts boréales, les infrastructures souterraines et les environnements éloignés. La société est spécialisée dans la navigation sans GPS (sans GNSS), permettant un positionnement fiable même dans des environnements où les signaux satellites sont absents ou perturbés.

Outre ses travaux dans le domaine de la défense et des opérations à distance, Tessellate est très impliquée dans les secteurs de l’exploitation minière et de l’énergie, où ses technologies de détection et de cartographie résilientes permettent une inspection plus sûre et plus efficace des infrastructures critiques à haut risque et à haute valeur.

L’entreprise est reconnue comme l’un des trois gagnants mondiaux du DARPA Subterranean Challenge et a été sélectionnée par le gouvernement du Canada comme l’une des 19 entreprises stratégiques contribuant à la modernisation du NORAD au moyen du programme de science et technologie IDEeS.

À propos de Calian

https://www.calian.com/fr

Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles dans des contextes où l’échec n’est pas une option. Reconnus dans le monde entier, nous donnons aux organisations des secteurs essentiels les moyens de surmonter les obstacles, de gérer les risques et de continuer d’évoluer. En combinant l’expertise de nos employés, une connaissance éprouvée du secteur, une technologie de pointe, une innovation audacieuse et une portée mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Le siège social de Calian est situé à Ottawa, au Canada, et emploie plus de 6 000 employés à travers le monde. Nos solutions protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, en ayant un effet durable à l’endroit et au moment où cela compte le plus.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

Tessellate :

Patrice Lavoie

patricel@tessellate-robotics.com

514 862-0570

Calian :

media@calian.com

613 599-8600

Demandes au service Relations avec les investisseurs de Calian :

ir@calian.com

