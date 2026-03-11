Dynacor fait le point sur son expansion, notamment sur les progrès constants réalisés au Sénégal et en Équateur

MONTRÉAL, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse de faire le point sur l'avancement des travaux de construction et de modernisation de ses usines au Sénégal et en Équateur. Les deux usines sont en bonne voie pour traiter leur premier minerai en 2026.

Le point sur l'expansion

Sénégal – Les travaux sur le site et les expéditions se poursuivent comme prévu pour le premier minerai au deuxième trimestre 2026.

Équateur – L'intégration se poursuit avec l'attribution de contrats importants pour l'usine. Premier minerai au quatrième trimestre 2026.

Ghana – Les discussions avec GoldBod au Ghana progressent.





Sénégal

Les travaux sur l'usine pilote avancent comme prévu, les travaux sur le site se poursuivent en parallèle aux livraisons sur place. Les livraisons de l'usine modulaire effectuées jusqu'à présent sur le site comprennent le circuit Merrill Crowe, le concasseur à mâchoires, les cuves de lixiviation, les bureaux et le laboratoire. Tout le reste de l'équipement se trouve soit à Dakar, soit en transit vers cette ville.

Les préparatifs du site pour accueillir l'usine progressent comme prévu. Les travaux comprennent le coulage des fondations en béton, les cellules du parc à résidus, la clôture et la route d'accès. Le forage du puits d'eau destiné à alimenter l'usine est terminé. S'appuyant sur ses discussions pluriannuelles avec les principaux acteurs, la Société est en pourparlers avec les sites artisanaux locaux pour l’approvisionnement en minerai nécessaire à l'usine pilote. Le traitement du premier minerai reste prévu au deuxième trimestre 2026.

Parallèlement, Dynacor a renforcé sa visibilité dans les communautés voisines avec des initiatives communautaires initiales. Il s'agit notamment de la signature d'un accord de partenariat entre Galam S.A., la filiale de Dynacor au Sénégal, et un lycée technique, industriel et minier local, dans le but de créer des possibilités de stages pour les jeunes de la région et de favoriser la création de richesse locale; de moderniser une route locale et de donner des fournitures scolaires.





Équateur

La Société poursuit l'intégration de l'usine Svetlana sur plusieurs fronts : Usine de traitement - Le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM) a été attribué pour la mise à niveau des parcs à résidus. L'équipe de projet interne de Dynacor est déjà sur place, ce qui favorisera les fournisseurs locaux équatoriens. Les principaux appels d’offres sont en cours de préparation pour les activités critiques. La filiale de Dynacor en Équateur a été créée et baptisée Sumacor-EC, le recrutement du personnel clé a commencé et les premières recrues opérationnelles sont déjà sur place. Dans le cadre de son engagement en faveur du traitement de minerai responsable, Dynacor a envoyé des déchets à des entreprises de recyclage tierces agréées. En coordination avec les autorités locales, la Société a commencé à fournir un soutien adapté aux besoins des communautés locales afin de renforcer les capacités locales. Cela comprend la promotion de l'emploi des mères célibataires, la formation à la gestion des déchets solides et l'amélioration des infrastructures routières. Le programme 2026 comprendra une campagne de collecte de données visant à améliorer la qualité des informations socio-économiques pour les communautés riveraines.







Ghana

Les discussions s'intensifient avec GoldBod au Ghana concernant la proposition de Dynacor relative à la structure de ses opérations potentielles au Ghana. La Société est optimiste quant à la conclusion d'un accord avec GoldBod qui générera une valeur à long terme pour toutes les parties prenantes.







Figure 1 : Vue d'ensemble du site de l'usine pilote au Sénégal en mars 2026.



Figure 2 : Don de paniers de Noël aux familles des communautés riveraines de Svetlana en Équateur.



À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, relations investisseurs

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c891ec6a-825c-42dc-adec-6cafb6b2b474/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca8d8a5c-9cae-460f-a698-1a3acb6bf95f/fr