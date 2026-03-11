Bitget y B2C2 se asocian para fortalecer el acceso institucional al mercado



VICTORIA, Seychelles, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy una alianza estratégica con B2C2, líder global en trading institucional de activos digitales. La colaboración incorpora la profunda y confiable liquidez y capacidades de ejecución de B2C2 al ecosistema institucional de Bitget.

B2C2, fundada en 2015 y con mayoría accionaria de SBI, el grupo financiero japonés, B2C2 es reconocida mundialmente por ser pionera en la creación de mercados institucionales de activos digitales y en el trading electrónico OTC.



La empresa ofrece provisión de liquidez consistente con diferenciales de compra y venta (bid-ask) competitivos, sólidas ofertas de crédito para contrapartes elegibles para una mejor utilización de capital y liquidaciones eficientes. Atiende a fondos de cobertura (hedge), gestores de activos, brokers, exchanges e instituciones financieras tradicionales activas en mercados de activos digitales.



A través de la alianza, Bitget integra a B2C2 como proveedor de liquidez para acceder a diferenciales más ajustados y una mayor consistencia en la calidad de ejecución en distintas condiciones de mercado.

“Para los traders institucionales, la calidad de ejecución y la liquidez confiable son fundamentales para el desempeño,” dijo Gracy Chen, CEO de Bitget. “Trabajar con B2C2 fortalece la capa de liquidez de la plataforma, esencial para respaldar la participación institucional y mejorar la calidad de ejecución en todos los mercados. Es un paso hacia la operatividad del modelo UEX a escala verdaderamente institucional”.

“Esta alianza amplía el acceso al mercado para ambas firmas,” dijo Thomas Restout, CEO del grupo B2C2. “Estamos encantados de trabajar con Bitget, uno de los exchanges líderes a nivel mundial, para ofrecer mercados más profundos y confiables a sus clientes institucionales en spot y derivados”.

La alianza marca el último paso en el impulso de Bitget por construir infraestructura institucional y eficiencia de trading en toda su plataforma, y en la expansión continua de B2C2 de su red de liquidez hacia los principales mercados globales.

Acerca de Bitget

Bitget es el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, que atiende a más de 125 millones de usuarios con acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, incluido el oro. Bitget impulsa la adopción de cripto mediante alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™, y ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Actualmente, Bitget lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria en más de 150 regiones del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente y considerar cuidadosamente la experiencia y situación financiera personal. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta responsabilidad por pérdidas posibles. Nada de lo contenido aquí debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para información adicional consulte nuestras Condiciones de uso.

Acerca de B2C2

B2C2 es un líder global en liquidez institucional para activos digitales. Fundada en 2015, es confiable para fondos de cobertura (hedge) blue chip, gestores institucionales, brokers, exchanges de cripto y fundaciones de cripto. Ofrece liquidez profunda y confiable, así como precios competitivos en criptomonedas, proporcionando ejecución fluida las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Con mayoría accionaria y respaldo del conglomerado financiero japonés SBI, B2C2 Ltd tiene su sede en el Reino Unido, con oficinas en EE. UU., Japón, Singapur, Francia y Luxemburgo.

B2C2 Ltd está registrada en Inglaterra y Gales con el número de compañía 07995888, con oficina registrada en 86-90 Paul Street, Londres, EC2A 4NE. B2C2 Ltd es la compañía matriz del grupo B2C2. Los productos pueden ser provistos por distintos miembros del grupo B2C2, dependiendo de la jurisdicción del cliente y del estatus regulatorio del producto y/o del miembro del grupo B2C2. B2C2 es una marca registrada.

Contacto de medios



Bitget, media@bitget.com

B2C2, B2C2@eternapartners.com

Este anuncio tiene fines informativos y no constituye una oferta para vender ni una solicitud para comprar instrumentos financieros o servicios, ni una invitación a entrar en ninguna transacción o relación de trading. Los productos y servicios descritos son proporcionados únicamente por las entidades del grupo correspondientes donde esté permitido y están sujetos a leyes, regulaciones y requisitos de elegibilidad del cliente aplicables. Algunas declaraciones pueden ser prospectivas e implicar riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir significativamente.

