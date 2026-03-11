Bitget ו-B2C2 משתפות פעולה לחיזוק הגישה לשוק המוסדי

ויקטוריה, סיישל, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על שותפות אסטרטגית עם B2C2, מובילה עולמית במסחר בנכסים דיגיטליים מוסדיים. שיתוף הפעולה מביא את יכולות הנזילות והביצוע העמוקות והאמינות של B2C2 לאקוסיסטם המוסדי של Bitget.

B2C2, שנוסדה בשנת 2015 ונמצאת בבעלות הרוב של SBI, קבוצת הפיננסים היפנית, מוכרת ברחבי העולם בזכות פריצת הדרך החלוצית שלה בתחום יצירת שוק נכסים דיגיטליים מוסדיים ומסחר אלקטרוני OTC.

החברה מציעה אספקת נזילות עקבית עם מרווחי הצעות-מכירה תחרותיים, הצעות אשראי חזקות לצדדים נגדיים זכאים לניצול משופר של ההון ויישום יעיל. היא משרתת קרנות גידור, מנהלי נכסים, ברוקרים, בורסות ומוסדות פיננסיים מסורתיים הפעילים בשוקי נכסים דיגיטליים.

באמצעות השותפות, Bitget משלבת את B2C2 כספקית נזילות לגישה למרווחים צמודים יותר ואיכות מילוי עקבית יותר בתנאי שוק משתנים.

"עבור סוחרים מוסדיים, איכות ביצוע ונזילות אמינה הן מרכיב בסיסי בביצועים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "העבודה עם B2C2 מחזקת את שכבת הנזילות של הפלטפורמה, שהיא חיונית לתמיכה בהשתתפות מוסדית ולשיפור איכות הביצוע בשווקים השונים. זהו צעד לקראת תפקוד מודל ה-UEX בקנה מידה מוסדי אמיתי".

"שותפות זו מרחיבה את הגישה לשוק עבור שתי החברות", אמר תומאס רסטאוט (Thomas Restout), מנכ"ל קבוצת B2C2. "אנו שמחים לעבוד עם Bitget - אחת הבורסות המובילות בעולם - כדי להביא שווקים עמוקים ואמינים יותר ללקוחות המוסדיים שלה, בתחומי ספוט ונגזרים".

השותפות מסמנת את הצעד האחרון במאמציה של Bitget לבנות תשתית ברמה מוסדית ויעילות מסחר ברחבי הפלטפורמה שלה, ובהמשך ההתרחבות המתמשכת של רשת הנזילות שלה על ידי B2C2 לזירות מובילות ברחבי העולם.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

אודות B2C2

B2C2 היא חברה מובילה עולמית בתחום הנזילות המוסדית לנכסים דיגיטליים. נוסדה בשנת 2015, ונהנית מאמון מצד קרנות גידור מובילות, מנהלים מוסדיים, ברוקרים, בורסות קריפטוגרפיות וקרנות קריפטוגרפיות. אנו מספקים נזילות ותמחור עמוקים ואמינים בקריפטוגרפיה, ומספקים ביצוע חלק 24/7/365 .Ltd B2C2 , שנמצאת ברובה בבעלות ותמיכה של הקונגלומרט הפיננסי היפני SBI, ממוקמת בבריטניה, עם משרדים בארה"ב, יפן, סינגפור, צרפת ולוקסמבורג.

B2C2 Ltd רשומה באנגליה ובוויילס תחת מספר חברה 07995888 עם משרד רשום ברחוב 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE. B2C2 Ltd היא חברת האם של קבוצת החברות B2C2. מוצרים עשויים להיות מסופקים על ידי חברים שונים בקבוצת B2C2, בהתאם לסמכות השיפוט של הלקוח ולסטטוס הרגולטורי של המוצר ו/או חבר קבוצת B2C2. B2C2 הוא סימן מסחרי רשום.

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם

Bitget: media@bitget.com

B2C2: B2C2@eternapartners.com

הודעה זו מיועדת למטרות מידע בלבד ואינה מהווה הצעה למכירה או בקשה לרכישת כלים פיננסיים או שירותים, או כניסה לעסקה או מערכת מסחר. כל מוצר ושירותים המתוארים מסופקים על ידי גופים קבוצתיים רלוונטיים רק כאשר הדבר מורשה, וכפופים לחוקים, תקנות ודרישות זכאות ללקוח. הצהרות מסוימות עשויות להיות עתידיות וכוללות סיכונים ואי-ודאיות. התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי.

תמונה המלווה את ההודעה זמינה ב-

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b207036-9f9c-4c9b-ae27-e493409aeb85



