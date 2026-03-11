ビットゲットとB2C2が提携し、機関投資家向けの市場アクセスを強化

セーシェル共和国ビクトリア発, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、機関向けデジタル資産取引の世界的リーダーであるB2C2との戦略的パートナーシップを発表した。 この提携により、B2C2の深い信頼性のある流動性と執行能力が、ビットゲットの機関向けエコシステムに導入される。

B2C2は2015年に設立され、日本の金融グループであるSBIが過半数の株式を保有しており、機関向けデジタル資産のマーケットメイキングとOTC電子取引の先駆者として世界的に認められている。



同社は競争力のあるビッド・アスク・スプレッドによる安定した流動性供給、適格取引相手への堅牢な信用供与による資本効率化、ならびに効率の良い決済を提供している。 デジタル資産市場で活動するヘッジファンド、資産運用会社、ブローカー、取引所、従来型金融機関を顧客としている。



このパートナーシップにより、ビットゲットはB2C2を流動性プロバイダーとして統合し、様々な市場環境下でより狭いスプレッドと安定した約定品質へのアクセスを実現する。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「機関投資家にとって、執行品質と信頼性の高い流動性はパフォーマンスの基盤です。B2C2との連携は、機関投資家の参加を支援し、市場全体の執行品質を向上させる上で不可欠な、当プラットフォームの流動性基盤を強化します。 これはUEXモデルを真の機関投資家規模で機能させるための一歩です。」



B2C2グループCEOのトーマス・レストゥー (Thomas Restout) は次のように述べている。「このパートナーシップは、両社の市場アクセスを拡大します。 世界有数の取引所であるビットゲットと提携し、スポットとデリバティブ市場において、機関投資家向けにより深く信頼性の高い市場を提供できることをとても嬉しく思います。」

本パートナーシップは、ビットゲットが同社のプラットフォーム全体で機関投資家グレードのインフラと取引効率を構築する取り組みにおける最新の進展であり、また、B2C2が主要グローバル市場へ流動性ネットワークを拡大し続ける取り組みでもある。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号資産トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて暗号資産の採用を推進しており、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場でリードし、世界150地域で業界最低水準の手数料を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることを推奨する。 常に独立した財務アドバイスを求められたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

B2C2について

B2C2は、デジタル資産における機関向け流動性のグローバルリーダーである。 2015年に設立され、優良ヘッジファンド、機関投資家、ブローカー、暗号資産取引所、暗号資産財団から信頼を得ている。 同社は暗号資産市場において深く信頼性の高い流動性と価格を提供し、年中無休体制でシームレスな執行を実現する。 日本の金融コングロマリットであるSBIグループが過半数の株式を保有し、同グループが支援しているB2C2 Ltdは、英国に本社を置き、米国、日本、シンガポール、フランス、ルクセンブルクにオフィスを展開している。

B2C2 Ltdはイングランドおよびウェールズにおいて会社番号07995888で登録されており、登録事務所は86-90 Paul Street, London, EC2A 4NEである。 B2C2 LtdはB2C2グループ企業の親会社である。 商品は、顧客の管轄区域や商品の規制状況、および/またはB2C2グループ企業の状況に応じて、B2C2グループ企業内の異なるメンバーによって提供される場合がある。 B2C2は登録商標である。

報道関係者向け問い合わせ先



ビットゲット、media@bitget.com

B2C2、B2C2@eternapartners.com

本発表は情報提供のみを目的としており、いかなる金融商品またはサービスの販売の申し出、購入の勧誘、取引または取引関係の締結の勧誘を構成するものではない。 記載されている商品・サービスは、許可されている場合のみ関連グループ企業により提供され、適用される法令・規制および顧客適格性の要件に従う。 特定の記述は将来の見通しに関するものであり、リスクや不確実性を伴う。 実際の結果は大きく異なる可能性がある。

本発表に付随する写真は以下から入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b207036-9f9c-4c9b-ae27-e493409aeb85