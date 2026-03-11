Bitget, B2C2와 협력해 기관 투자자 시장 접근성 강화



빅토리아 세이셸, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 기관용 디지털 자산 거래 분야의 글로벌 선도 기업인 B2C2와 전략적 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했다. 이번 협력을 통해 B2C2의 깊고 안정적인 유동성과 실행 역량이 Bitget의 기관 투자자 생태계에 제공된다.

2015년에 설립되어 일본 금융 그룹 SBI가 대주주로 있는 B2C2는 기관용 디지털 자산 마켓메이킹과 OTC 전자 거래 분야를 선도한 기업으로 전 세계적으로 인정받고 있다.

이 회사는 경쟁력 있는 매수·매도 호가 스프레드로 안정적인 유동성을 제공하며, 적격 거래 상대방에게는 자본 활용 효율을 높일 수 있는 신용 제공 서비스와 효율적인 결제 체계를 제공한다. B2C2는 헤지펀드, 자산운용사, 브로커, 거래소, 그리고 디지털 자산 시장에 참여하는 전통 금융기관 등을 고객으로 두고 있다.

이번 파트너십을 통해 Bitget은 B2C2를 유동성 공급자로 통합해 다양한 시장 상황에서도 더 좁은 스프레드와 보다 안정적인 주문 체결 품질을 제공할 수 있게 된다.

Bitget의 최고경영자(CEO)인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “기관 투자자들에게 거래 실행 품질과 안정적인 유동성은 성과의 기반이 되는 요소이다. B2C2와의 협력은 플랫폼의 유동성 기반을 강화하는 것으로, 이는 기관 투자자의 참여를 지원하고 다양한 시장에서 거래 실행 품질을 개선하는 데 필수적이다. 이는 UEX 모델을 실제 기관 투자자 규모에서 작동하도록 만드는 한 단계에 해당한다”라고 말했다.

B2C2의 그룹 최고경영자(CEO)인 토마스 레스투(Thomas Restout)는 “이번 파트너십은 양사 모두에게 시장 접근성을 확대하는 계기가 될 것으로 본다. 세계 주요 거래소 가운데 하나인 Bitget과 협력해 현물과 파생상품 시장 전반에서 기관 고객들에게 더 깊고 안정적인 시장 유동성을 제공하게 되어 기쁘게 생각한다”라고 말했다.

이번 협력은 Bitget이 플랫폼 전반에서 기관 투자자 수준의 인프라와 거래 효율성을 구축하려는 노력의 최신 단계이며, 동시에 B2C2가 글로벌 주요 거래소로 유동성 네트워크를 계속 확장하는 과정의 일환이기도 하다.

About Bitget

Bitget은 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)로, 1억2,500만 명 이상의 사용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100개 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금을 포함한 귀금속 등 다양한 자산에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget은 LALIGA와 MotoGP™와의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 확대하고 있으며, UNICEF와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하는 프로젝트도 추진하고 있다. 현재 Bitget은 토큰화된 TradFi 시장을 선도하고 있으며, 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료를 제공하고 있다.

위험 고지: 디지털 자산 가격은 변동성이 있으며 상당한 가격 변동을 겪을 수 있다. 투자자는 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서만 자금을 투자할 것을 권고받는다. 항상 독립적인 재무 자문을 구하는 것이 바람직하다. 과거의 성과는 미래의 결과를 보장하거나 신뢰할 수 있는 지표가 아니다. Bitget은 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 본 문서에 포함된 어떠한 내용도 재무적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 자세한 내용은 이용약관(Terms of Use)을 참조하면 된다.

B2C2 소개

B2C2는 디지털 자산 분야에서 기관 투자자를 위한 유동성 제공을 선도하는 글로벌 기업이다. 2015년에 설립된 B2C2는 대형 헤지펀드, 기관 자산운용사, 브로커, 암호화폐 거래소, 암호화폐 재단 등으로부터 신뢰를 받고 있다. 이 회사는 암호화폐 시장에서 깊고 안정적인 유동성과 가격을 제공하며, 24시간 연중무휴(24/7/365)로 원활한 거래 실행을 지원한다. 일본 금융 대기업 SBI가 대주주로 있는 B2C2 Ltd는 영국에 본사를 두고 있으며, 미국, 일본, 싱가포르, 프랑스, 룩셈부르크 등에 사무소를 운영하고 있다.

B2C2 Ltd는 영국 잉글랜드 및 웨일스에서 회사 등록번호 07995888로 등록되어 있으며, 등록 사무소는 영국 런던 EC2A 4NE, Paul Street 86-90번지에 위치해 있다. B2C2 Ltd는 B2C2 그룹 계열사의 모회사다. 제공되는 상품은 고객의 관할 지역과 해당 상품 또는 B2C2 그룹 계열사의 규제 상태에 따라 B2C2 그룹 내 다른 계열사에 의해 제공될 수 있다. B2C2는 등록 상표다.

본 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 어떠한 금융 상품이나 서비스의 판매 제안 또는 구매 권유, 혹은 거래나 거래 관계 체결을 위한 제안을 구성하지 않는다. 여기에서 설명된 상품과 서비스는 관련 그룹 계열사가 허용되는 범위 내에서만 제공되며, 해당 법률, 규정 및 고객 자격 요건의 적용을 받는다. 또한 일부 내용은 미래 전망에 관한 진술을 포함할 수 있으며, 이에 따라 위험과 불확실성이 수반될 수 있다. 실제 결과는 이에 언급된 내용과 크게 달라질 수 있다.

