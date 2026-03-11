Bitget dan B2C2 Bekerjasama untuk Memperkukuh Akses Pasaran Institusi

VICTORIA, Seychelles, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan kerjasama strategik dengan B2C2, peneraju global dalam perdagangan aset digital institusi. Kerjasama ini membawa kecairan mendalam yang boleh dipercayai serta keupayaan pelaksanaan milik B2C2 ke dalam ekosistem institusi Bitget.

B2C2, yang ditubuhkan pada tahun 2015 dan dimiliki secara majoriti oleh SBI, kumpulan kewangan Jepun, diiktiraf di peringkat global sebagai perintis dalam pembentukan pasaran aset digital institusi serta perdagangan elektronik OTC.



Syarikat ini menawarkan penyediaan kecairan yang konsisten dengan spread bida-tawar yang kompetitif, kemudahan kredit kukuh kepada pihak kaunter yang layak bagi meningkatkan penggunaan modal, serta penyelesaian yang cekap. Ia berkhidmat kepada dana lindung nilai, pengurus aset, broker, bursa dan institusi kewangan tradisional yang aktif dalam pasaran aset digital.



Melalui kerjasama ini, Bitget mengintegrasikan B2C2 sebagai penyedia kecairan untuk akses kepada spread yang lebih ketat dan kualiti pengisian yang lebih konsisten merentasi pelbagai keadaan pasaran.

“Bagi pedagang institusi, kualiti pelaksanaan dan kecairan yang boleh dipercayai adalah asas kepada prestasi,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Bekerjasama dengan B2C2 mengukuhkan lapisan kecairan platform, yang penting untuk menyokong penyertaan institusi dan meningkatkan kualiti pelaksanaan di seluruh pasaran. Ini adalah satu langkah ke arah menjadikan model UEX berfungsi pada skala institusi sebenar.”



“Kerjasama ini memperluas akses pasaran bagi kedua-dua firma,” kata Thomas Restout, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan di B2C2. “Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Bitget — salah satu bursa global terkemuka — bagi membawa pasaran yang lebih mendalam dan lebih boleh dipercayai kepada pelanggan institusi mereka merentasi spot dan derivatif.”

Kerjasama ini menandakan langkah terkini dalam usaha Bitget membina infrastruktur bertaraf institusi dan kecekapan perdagangan di seluruh platformnya, serta dalam pengembangan berterusan rangkaian kecairan B2C2 ke lokasi global terkemuka.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dengan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX dan logam berharga termasuk emas. Bitget sedang memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik dengan LALIGA dan MotoGP™, serta telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta orang menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Para pelabur digalakkan untuk mendapatkan nasihat kewangan bebas. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Sila rujuk Terma Penggunaan kami untuk maklumat lanjut.

Perihal B2C2

B2C2 ialah peneraju global dalam kecairan institusi bagi aset digital. Ditubuhkan pada tahun 2015, kami dipercayai oleh dana lindung nilai blue chip, pengurus institusi, broker, bursa kripto serta yayasan kripto. Kami menyediakan kecairan dan penentuan harga yang mendalam serta boleh dipercayai dalam kripto, dengan pelaksanaan lancar 24/7/365. B2C2 Ltd, yang dimiliki secara majoriti serta disokong oleh konglomerat kewangan Jepun, SBI, beribu pejabat di UK dan mempunyai pejabat di AS, Jepun, Singapura, Perancis serta Luxembourg.

B2C2 Ltd didaftarkan di England dan Wales di bawah nombor syarikat 07995888 dengan pejabat berdaftar di 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE. B2C2 Ltd ialah syarikat induk kepada kumpulan syarikat B2C2. Produk mungkin disediakan oleh ahli kumpulan syarikat B2C2 yang berbeza, bergantung pada bidang kuasa pelanggan dan status pengawalseliaan produk dan/atau ahli kumpulan B2C2. B2C2 ialah tanda dagangan berdaftar.

Hubungan Media



Bitget, media@bitget.com

B2C2, B2C2@eternapartners.com

Pengumuman ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak merupakan tawaran untuk menjual atau pelawaan untuk membeli mana-mana instrumen kewangan atau perkhidmatan, atau untuk memasuki sebarang transaksi atau hubungan perdagangan. Sebarang produk dan perkhidmatan yang dinyatakan hanya disediakan oleh entiti kumpulan yang berkaitan di mana dibenarkan, dan tertakluk kepada undang-undang, peraturan serta syarat kelayakan pelanggan yang berkenaan. Sesetengah kenyataan mungkin bersifat ramalan dan melibatkan risiko serta ketidakpastian. Hasil sebenar mungkin berbeza secara material.

