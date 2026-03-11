Bitget 与 B2C2 携手强化机构市场准入

塞舌尔维多利亚, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布与机构数字资产交易领域的全球领导者 B2C2 建立战略合作伙伴关系。 此次合作将 B2C2 深厚且可靠的流动性与卓越的执行能力引入 Bitget 的机构生态体系。

B2C2 成立于 2015 年，由日本金融集团 SBI 持有多数股权，是全球公认的机构级数字资产做市及场外电子交易的先驱。



公司提供稳定的流动性支持，买卖价差具有竞争力，同时为合格交易对手方提供稳健的信贷服务，助力提升资金使用效率，并实现高效结算。 其服务对象涵盖活跃于数字资产市场的对冲基金、资产管理机构、经纪商、交易所以及传统金融机构。



通过此次合作，Bitget 将 B2C2 纳入其流动性提供体系，从而在不同市场环境下实现更紧密的买卖价差及更稳定的成交质量。

“对于机构交易者而言，执行质量和可靠的流动性是绩效的基石。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “与 B2C2 的合作强化了平台的流动性层，这对于支持机构参与以及提升跨市场的执行质量至关重要。 这也是让 UEX 模式真正以机构级规模运行迈出的重要一步。”



“此次合作将拓展双方的市场准入。” B2C2 集团首席执行官 Thomas Restout 表示， “我们很高兴能与 Bitget 这样的全球领先交易所合作，为其机构客户在现货和衍生品市场提供更深、更可靠的流动性。”

此次合作标志着 Bitget 在整个平台上打造机构级基础设施与提升交易效率的最新举措，同时也是 B2C2 持续将其流动性网络扩展至全球顶级交易场所的又一重要里程碑。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。此外，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，为全球 150 个地区的用户提供业内最低的费率。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 建议寻求独立的财务建议。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

关于 B2C2

B2C2 是机构数字资产流动性领域的全球领先者。 自 2015 年成立以来，我们赢得了顶级对冲基金、机构管理人、经纪商、加密货币交易所和加密货币基金会的高度信赖。 我们提供深厚且可靠的加密资产流动性与定价支持，实现全年无休、全天候的无缝交易执行。 B2C2 Ltd 由日本金融集团 SBI 持多数股权并提供支持，总部位于英国，在美国、日本、新加坡、法国及卢森堡设有办事处。

B2C2 Ltd 在英格兰和威尔士注册，公司编号为 07995888，注册办公地址为 86-90 Paul Street, London，邮编为 EC2A 4NE。 B2C2 Ltd 是 B2C2 集团各公司的母公司。 产品可能由 B2C2 集团旗下的不同成员提供，具体视客户所在司法管辖区以及相关产品和/或 B2C2 集团成员的监管状况而定。 B2C2 是注册商标。

媒体联系方式



Bitget，media@bitget.com

B2C2，B2C2@eternapartners.com

本公告仅供信息参考，不构成出售或购买任何金融工具或服务的要约，也不构成建立任何交易或贸易关系的邀请。 所述的任何产品和服务仅由相关集团实体在法律允许的范围内提供，并须遵守适用的法律法规及客户资格要求。 部分陈述可能具有前瞻性，涉及风险及不确定性， 实际结果可能与预期存在重大差异。

本公告随附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b207036-9f9c-4c9b-ae27-e493409aeb85