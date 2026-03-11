Bitget 與 B2C2 合作加強機構市場准入

塞舌爾維多利亞, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 今日宣佈，與在機構級數碼資產交易領域引領全球的 B2C2 建立策略合作夥伴關係。 透過這次合作，Bitget 的機構生態系統將引入 B2C2 深厚可靠的流動性及執行能力。

B2C2 於 2015 年成立，由日本金融集團 SBI 控股，是全球公認的機構級數碼資產做市及場外 (OTC) 電子交易先驅。



公司提供穩定流動供應、富競爭力的買賣差價，並為合資格交易方提供強大的信貸服務以提高資金效率，同時確保結算流程順暢高效。 客戶涵蓋活躍於數碼資產市場的對沖基金、資產管理公司、經紀商、交易所及傳統金融機構。



透過這場合作夥伴關係，Bitget 將引入 B2C2 作為流動性供應商，旨在於不同市況下提供更窄的買賣差價及更穩定的訂單成交質素。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 稱：「對機構交易者來說，交易執行質素及穩定流動性是優越表現的根基。 與 B2C2 合作將鞏固平台的流動性基礎，這對於吸引更多機構參與，以及提升整體市場的交易執行質素尤其重要。 為使 UEX 模式在真正的機構規模上運作，此乃重要的一步。」



B2C2 集團行政總裁 Thomas Restout 表示：「此合作夥伴關係將為兩間公司開拓更廣闊的市場空間。 Bitget 是全球其中一間頂尖交易所，我們很高興能與之合作，為其機構客戶在現貨和衍生產品市場，提供更深厚、更可靠的交易環境。」

這項合作夥伴關係既是 Bitget 在其平台構建機構級基建、提升交易效率的最新舉措，也是 B2C2 將流動性網絡持續拓展至全球主要交易平台的重要進程。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯 (FX) 及貴金屬（包括黃金）。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用；另外亦與 UNICEF 合作，旨在到 2027 年支持 110 萬人的區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最低價的服務。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 請務必徵詢獨立的財務意見。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多詳情，請參閱我們的使用條款。

關於 B2C2

B2C2 在機構級數碼資產流動性領域引領全球。 自 2015 年成立以來，公司一直是眾多藍籌對沖基金、機構資產管理公司、經紀商、加密貨幣交易所及加密貨幣基金會信賴的合作夥伴。 我們提供深厚可靠的加密貨幣流動性及定價服務，確保每週 7 天、每天 24 小時提供順暢交易執行，全年毫不間斷。 B2C2 Ltd 由日本金融巨企 SBI 控股並提供支援，總公司設於英國，業務版圖遍及美國、日本、新加坡、法國及盧森堡。

B2C2 Ltd 在英格蘭與威爾斯註冊，公司編號 07995888，註冊地址為 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE。 B2C2 Ltd 為 B2C2 集團旗下各公司的母公司。 基於客戶所在地的司法管轄區，以及相關產品及/或 B2C2 集團成員的監管狀況，實際提供產品的集團旗下成員公司可能各異。 B2C2 是註冊商標。

傳媒聯絡方式



Bitget，media@bitget.com

B2C2，B2C2@eternapartners.com

此公告僅供參考，不構成出售要約或購買任何金融工具或服務的要約邀請，亦不構成進行任何交易或建立交易關係的邀請。 公告中提及的任何產品及服務，僅在許可的司法管轄區內由相關集團實體提供，並受限於適用法律、規例及客戶資格要求。 某些陳述可能具有前瞻性因素，並涉及風險和不確定性。 實際結果可能截然不同。

