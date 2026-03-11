Volatus Aerospace signe un contrat pour développer et commercialiser des livraisons de drones de fret offshore lourds pour les opérations d'éoliennes

MONTRÉAL, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), un chef de file dans les solutions de logistique, aériennes et technologies de défense sans équipage, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un contrat avec une grande entreprise d'énergie éolienne en mer pour développer et commercialiser des opérations de livraison de drones en mer à haute portée, gérées à distance, soutenant les transferts de cargaison entre navires offshore et les sommets des nacelles d'éoliennes dans les eaux internationales. Le modèle opérationnel reflète le rôle croissant de la logistique aérienne sans équipage dans des environnements maritimes complexes, où des capacités fiables de transfert de cargaison entre navire et structure, navire à navire et navire-terre deviennent de plus en plus importantes.

Le programme visera à permettre une livraison aérienne sûre, fiable et répétable par drone d'outils, composants et charges utiles critiques allant jusqu'à 100 kg (220 lb) depuis les navires directement vers les nacelles d'éoliennes offshore, en utilisant un modèle opérationnel géré à distance. Cette capacité vise à réduire la dépendance aux levages manuels traditionnels et aux transferts navire-structure, tout en soutenant des activités d'entretien et d'entretien plus efficaces dans les environnements éoliens en mer.

Selon le contrat, Volatus fournira un soutien opérationnel complet, incluant la planification de la mission, la conformité réglementaire, l'intégration technique et les opérations de vol. Tous les vols de drones cargo seront contrôlés et exploités centralement depuis le Centre de contrôle des opérations (OCC) de Volatus, assurant un commandement et un contrôle centralisés, une connaissance de la situation en temps réel et un respect strict des protocoles d'aviation et de sécurité établis tout au long de chaque mission.

Cet accord reflète l'accent mis par Volatus sur la transition des opérations avancées de drones en mer vers des services commercialement déployables.

« Notre priorité est l'exécution opérationnelle et la viabilité commerciale », a déclaré Greg Colacitti, chef de l'exploitation de Volatus Aerospace. « Ce programme financé est structuré pour intégrer un modèle de livraison offshore à charges lourdes dans l'entretien de routine des éoliennes. La pilotage centralisée et la supervision de mission via notre Centre de contrôle des opérations offrent un modèle de livraison industrielle reproductible, évolutif et économiquement viable pour un déploiement à long terme dans les opérations éoliennes offshore et d'autres environnements logistiques maritimes exigeants. »

Les modèles opérationnels éprouvés dans les environnements éoliens en mer mettent en lumière le potentiel plus large de la logistique aérienne gérée à distance pour l'infrastructure maritime et d'autres opérations critiques, permettant une livraison plus rapide et plus sécuritaire du navire à la structure.

Les termes financiers du contrat sont confidentiels; cependant, l'accord est structuré comme un programme de développement commercial et d'opérations financé, aligné sur la stratégie de Volatus visant à commercialiser les services de livraison de drones de fret en mer.

Les capacités développées grâce aux programmes de logistique de l'éolien offshore contribuent également à l'avancement de systèmes aérospatiaux autonomes résilients applicables dans les infrastructures critiques, les opérations maritimes et d'autres environnements de mission à double usage.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne d'aérospatiale et de défense mondiale offrant des systèmes aériens habités et non habités, la fabrication, des capacités avancées d'autonomie et des services opérationnels critiques. La Compagnie fournit du renseignement aérien, des inspections, de la logistique, de la surveillance, de la formation et des solutions aériennes autonomes soutenant les infrastructures, l'énergie, la sécurité publique, les soins de santé et les opérations gouvernementales.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rob Walker, directeur commercial

+1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.