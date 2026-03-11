Les changements climatiques et la fumée des feux de forêt en tête des préoccupations des Canadiens face aux catastrophes, alors que les inquiétudes liées aux conditions météorologiques évoluent selon les régions





MISSISSAUGA, Ontario, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré un hiver marqué par des conditions extrêmes record — allant de tempêtes de neige historiques et de vagues de froid intense à des périodes anormalement douces — les préoccupations globales des Canadiens face aux catastrophes ont modestement diminué. Selon le Sondage annuel de First Onsite sur la météo et les propriétés, les inquiétudes liées aux phénomènes météorologiques sévères, tels que les tempêtes hivernales, les inondations, les ouragans et autres événements, ont reculé de cinq points ou plus d’une année à l’autre (voir le tableau 1).

Ces résultats font suite à une année au cours de laquelle le Canada a enregistré une baisse importante des pertes assurées — passant d’un sommet record de 9,4 milliards de dollars en 2024 à 2,4 milliards de dollars en 2025, selon Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ). Bien que cette diminution puisse offrir un répit temporaire, 2025 s’est tout de même classée au dixième rang des années les plus coûteuses jamais enregistrées. Les principaux événements météorologiques survenus en 2025, notamment les tempêtes de verglas en Ontario et au Québec, les feux de forêt à Flin Flon et à La Ronge, la tempête de grêle à Calgary, la violente tempête dans les Prairies et la série de rivières atmosphériques en Colombie-Britannique, démontrent que les risques demeurent élevés.

Bien que certaines préoccupations liées aux conditions météorologiques se soient atténuées, les deux dernières décennies marquées par l’intensification des événements climatiques et des pertes assurées maintiennent les Canadiens en état d’alerte. En effet, les changements climatiques demeurent une préoccupation majeure à l’échelle du pays. Soixante-douze pour cent des Canadiens craignent d’être touchés par les changements climatiques, et sept sur dix s’inquiètent du fait que ceux-ci font déjà augmenter le coût de l’assurance de leur résidence ou de leur entreprise. De plus, la fumée des feux de forêt s’est également imposée comme l’une des principales préoccupations pour les propriétaires d’entreprises et de résidences partout au pays, 70 % des répondants se disant inquiets à ce sujet.

Plus particulièrement, les Canadiens ne deviennent pas insensibles aux catastrophes — ils sont plutôt de plus en plus attentifs aux répercussions des catastrophes liées au climat dans leurs régions respectives du pays. « En cette huitième année de réalisation du sondage, nous constatons l’émergence de différences régionales plus marquées, avec des préoccupations spécifiques liées aux impacts des phénomènes météorologiques dans les différentes provinces et régions du Canada », a déclaré Jim Mandeville, vice-président principal, pertes majeures, Amérique du Nord, chez First Onsite Property Restoration. « Les Canadiens sont désormais très attentifs aux risques régionaux précis qui ont et continueront d’avoir les répercussions les plus importantes sur leurs résidences et leurs entreprises, rendant la conversation sur les changements climatiques et les dommages matériels plus personnelle que jamais. »

Ce qui compte le plus : portrait régional

En examinant les tendances régionales, la Colombie-Britannique affiche le niveau de préoccupation le plus élevé au pays concernant la chaleur extrême et les dômes de chaleur (77 %), ainsi que les glissements de terrain et coulées de boue (41 %) et les fortes pluies et inondations (70 %). Cela est particulièrement significatif à l’approche du cinquième anniversaire du dévastateur dôme de chaleur et des feux de forêt de l’été 2021, suivis la même année par la rivière atmosphérique de novembre et les inondations dans le nord-ouest du Pacifique, qui ont gravement touché la province et la région élargie.

L’Alberta arrive en tête du pays en matière de préoccupations liées à la grêle (69 %). Cela n’est pas surprenant, puisque le sud de l’Alberta est reconnu comme la « Hailstorm Alley » du Canada, et que la province n’est qu’à moins de deux ans des dévastatrices tempêtes de grêle de Calgary en 2024 — l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l’histoire canadienne. Elle se classe également au premier rang pour les préoccupations liées à la fumée des feux de forêt (83 %) et à égalité avec la Colombie-Britannique pour les préoccupations liées aux feux de forêt (79 %), ce qui rappelle les défis auxquels la province fait face à l’approche du dixième anniversaire des feux destructeurs de Fort McMurray.

Le Manitoba et la Saskatchewan se situent sous la moyenne nationale en matière de préoccupations liées aux changements climatiques (56 %). Leurs principales préoccupations concernent la fumée des feux de forêt (74 %), les tempêtes hivernales (71 %) ainsi que le froid extrême et le gel (67 %). Toutefois, ces provinces arrivent en tête du pays en ce qui concerne les préoccupations liées aux tornades ou aux vents violents (54 %).

En Ontario, les principales préoccupations sont les changements climatiques (74 %), les tempêtes hivernales (74 %) et le froid extrême ou le gel (69 %). La plus forte variation observée concerne toutefois la fumée des feux de forêt, qui a augmenté de 10 points par rapport à l’année précédente pour atteindre 63 %. Cette hausse est probablement attribuable aux alertes liées à la qualité de l’air causée par la fumée des feux de forêt, qui ont placé Toronto parmi les 10 villes les plus polluées au monde en août dernier.

Au Québec, les principales préoccupations sont les changements climatiques (76 %), la chaleur extrême et les dômes de chaleur (67 %), la fumée des feux de forêt (65 %), les fortes pluies et les inondations (62 %) ainsi que le froid extrême et le gel (60 %). En 2025, le Québec a été particulièrement touché par une importante tempête de verglas à la fin de l’hiver, des inondations estivales et une saison de feux de forêt intense.

Bien que le Canada atlantique demeure en tête du pays en matière de préoccupations liées aux ouragans (63 %), ce chiffre représente une baisse de 10 points à la suite d’une saison des ouragans relativement inactive. Toutefois, les préoccupations liées aux feux de forêt et à la fumée des feux de forêt ont augmenté de façon marquée, de 15 points et de 13 points respectivement. Cela n’est pas surprenant compte tenu des feux de forêt survenus l’an dernier à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.2

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les résultats détaillés des principales préoccupations des Canadiens face aux catastrophes.

TABLEAU 1 : Principales

préoccupations des Canadiens

face aux catastrophes Total

2025 Total

2026 C.-B.

2026

AB

2026 MB/SK

2026

ON

2026 QC

2026 ATL

2026 Changements climatiques 73 % 72 % 75 % 62 % 56 % 74 % 76 % 76 % Tempêtes hivernales 71 % 66 % 53 % 70 % 71 % 74 % 55 % 77 % Froid extrême et gel 68 % 63 % 48 % 64 % 67 % 69 % 60 % 61 % Fortes pluies et inondations 66 % 61 % 70 % 52 % 49 % 63 % 62 % 56 % Fumées des feux de forêt 65 % 70 % 82 % 83 % 74 % 63 % 65 % 74 % Feux de forêt 63 % 63 % 79 % 79 % 66 % 52 % 60 % 82 % Tornades ou vents violents 58 % 47 % 33 % 48 % 54 % 49 % 49 % 53 % Glissements de terrain /

coulées de boue 26 % 22 % 41 % 14 % 11 % 18 % 24 % 26 % Chaleur extrême / dôme de

chaleur N/A 67 % 77 % 60 % 54 % 68 % 67 % 59 % Ouragans et tempêtes

tropicales 31 % 26 % 24 % 12 % 13 % 25 % 29 % 63 % Grêle N/A 46 % 28 % 69 % 53 % 46 % 42 % 42 %



Source : First Onsite Property Restoration et Angus Reid

La voie à suivre

« La fréquence et la gravité croissantes des événements météorologiques continuent de souligner l’importance de la résilience pour les propriétaires, les entreprises et les collectivités », a déclaré M. Mandeville. « Grâce à une planification réfléchie et aux ressources appropriées, il est possible d’être mieux préparé à gérer les urgences liées aux biens lorsqu’elles surviennent. »

First Onsite offre des guides de préparation gratuits afin d’aider les propriétaires d’entreprises et des résidences à gérer les risques liés aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques violents.

Au Canada, First Onsite est en première ligne des situations à haut risque liées aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux événements météorologiques depuis 19 ans. L’entreprise est intervenue lors de certaines des catastrophes les plus graves au pays, notamment des inondations, des feux de forêt, des tornades, des ouragans et des épisodes de froid extrême.

À propos du Sondage First Onsite sur la météo et les propriétés

Ces résultats proviennent d’un sondage mené par First Onsite Property Restoration du 20 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 505 adultes canadiens membres en ligne du Angus Reid Forum. Le sondage a été réalisé en français et en anglais. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de First Onsite : Le leader nord-américain de confiance pour la restauration de biens

First Onsite Property Restoration est l'un des plus importants fournisseurs de services de planification d'intervention d'urgence, d'atténuation et de reconstruction, et l'un de ceux connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. L'entreprise emploie plus de 2 500 membres d'équipe et exerce ses activités à partir de plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis. Grâce à une culture axée sur la valorisation du potentiel humain et à un engagement à agir avec intégrité, l’équipe de First Onsite aide ses clients à restaurer, reconstruire et se relever après un sinistre. First Onsite est une filiale de FirstService Corporation. Pour plus d’informations, consultez le site firstonsite.ca ou suivez First Onsite sur LinkedIn.

