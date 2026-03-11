Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen C WorldWide - Afdelingen Indien KL, andelsklasse Indien KL A, ISIN-kode: DK0061534963

I andelsklassen er der sket en fejlberegning af indre værdi på andelsklassens andele, således at indre værdi har været op til 1,14 % for lav tirsdag den 10. marts 2026 i tidspunktet 10:24 til 10:25.

Investorer som har handlet i ovennævnte periode bedes henvende sig til Investeringsforeningen C WorldWide med henblik på vurdering af eventuel kompensation.

Henvendelse samt dokumentation for handel skal sendes til: cww@cww.dk

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Brandt

Direktør

Vedhæftet fil